2023台灣文博會公布主視覺亮相，文化部長史哲：「匯聚全台灣最繽紛多元的文化創意」
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文化部長史哲表示，2023年台灣文博會重返台北，除了將擴大串連台北市5個文化場域，更將首次突破單一縣市，延伸至全台博物館辦理，期盼讓台灣文博會能真正向全國「打開」，匯聚出全台灣最繽紛多元的文化創意。
2023年台灣文博會，即將於9月22日至10月1日開展，文化部於16日公布主視覺，設計師馮宇以「呼應全民參與、打開多元精神」為主題，運用立體圖像設計出代表展會場館、內容及精神的24個元素，並組成台灣圖樣。
文化部長史哲表示，2023年台灣文博會重返台北，除了將擴大串連台北市5個文化場域，更將首次突破單一縣市，延伸至全台博物館辦理，期盼讓台灣文博會能真正向全國「打開」，匯聚出全台灣最繽紛多元的文化創意。
文化部表示，重返台北的台灣文博會，除原有花博爭艷館、華山創意產業園區、松菸文創園區，將首次擴大主展館至空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館籌備處等共5大文化場域，並邀集國立台灣博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館等5個副展館在全國北中南東共同響應。
設計師馮宇表示，主視覺以多元混合的元素，將今年所有的展覽及展場串連起來，構成一個新的台灣樣貌。整體風格以2D結合3D，除了象徵這次展會主軸更為立體、擴展至全台，也代表豐富多采的文化內涵及充沛的創意活力在台灣土地上蓬勃發展。
整體視覺以繽紛的用色與立體圖樣吸引目光，包含熱情活躍的紅色代表文化策展、綠色象徵IP授權的生機與創新、文創品牌的明亮靈動設定為黃色、藍色象徵各地副展館沈穩深遠的意涵、輔色的棕色展現深厚文化底蘊、銀灰色則是對科技與當代藝術的重視。
整體構圖則使用圖釘做為主展區及副展館的對應位置，24個立體元素涵括5個主展區、以各博物館經典建築物或具代表性展品表現的5個副展館、9個重點展會內容，以及打開、串連、啟發、跨域、翻轉等5個展會精神，更整體呈現展會從定點擴展至全台灣的意涵。
同時，搭配立體元素也將設計動圖短片，傳達文博會主軸精神並凸顯展會多元性，展現台灣文化的獨特魅力及現代創新的潛能。
文化部表示，2023年台灣文博會自9月22日起，將首先在空總、鐵博展開文化策展；9月26日花博、華山、松菸則將接續IP授權及文創品牌展。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！