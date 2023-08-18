男大生嫌騎光陽GP125太便宜難把妹——機車為什麼變這麼貴，好一點的要價10萬？
我們想讓你知道的是
網路上有人表示「國民神車GP125」不僅有太多長輩在騎、很難把妹，加上廣告不斷宣傳，所有人都知道自己騎了一台不到4萬的機車，因此想買10萬元的新勁戰。騎一台機車10萬真的很誇張嗎？為什麼台灣機車的價格逐年攀升？買車時又有哪些補助可以申請降低支出呢？
文：林依榕
一台新的機車不到4萬元有找你相信嗎？光陽日前祭出市場上最大優惠，「國民神車GP125」只要3萬9800元就能帶回家，且業者喊話力拚年底前交車完畢，短短幾天已經破萬張訂單。
一名母親打算替剛升大一的兒子也添購一台GP125，沒想到兒子當場變臉，認為機車便宜難把妹也會被同儕笑，表示想要購買要價10萬元的帥氣「新勁戰」。如果最近有想買機車或換車打算，其實政府也有相關政策，最高補貼可享8300元。
「光陽GP125」超便宜訂單爆量，他拒買：綽號被叫39800誰負責
光陽為搶攻暑假商機，祭出「國民神車GP125」只要3萬9800元就能帶回家的史上最大優惠，吸引不少有買車、換車需求的民眾注意，短短幾天訂單爆量，業者也承諾工廠產線全開，力拚年底前全部交車完畢。
一名男大生想趁開學前添購機車，母親因家裡經濟因素，和機車行老闆不斷勸他購買優惠價不到4萬的GP125，沒想到男大生立刻變臉嗆媽媽「只會買便宜的給他」，直指想要店內那台要價10萬元的「新勁戰」遭到網友砲轟。
該名男大生隨後在臉書社團「匿名2公社」發文，表示2台機車擺在一起就是想買帥氣的勁戰，認為「國民神車GP125」不僅有太多長輩在騎、很難把妹，加上廣告不斷宣傳，等到一開學所有人都知道自己騎了一台不到4萬的機車，怒轟「你們不要事不關己就講很輕鬆，如果我綽號被叫39800，你們要負責嗎？被笑的是我又不是你們」。
騎一台機車10萬真的很誇張？兩原因讓車價逐年攀升
曾有一名網友面臨類似的困擾，他同樣看中了一台要價10萬元的機車卻遭到母親反對，讓他好奇現在機車價位到底多少算是合理價格？
其他人表示機車真的越來越貴，以前5、6萬的新車就很好騎了，現在沒有8～10萬元很難買到好的新車，如果買5～7萬元的通勤車，容易因為配備關係，騎快、風大就會晃或是根本煞不住。
其實機車價格飆漲已有不少討論聲浪，多數認為是因為受到稅務以及環保法規的影響。根據《貨物稅條例》第12條規定，「凡機器腳踏車、機動腳踏兩用車及腳踏車裝有輔助原動機者均屬之，從價徵收17%」，2020年台灣也推動七期環保法規，希望降低機車排放氣體對環境的汙染，導致車價居高不下。
購車補助再加碼，想換車的你最高可享8300元補助
行政院環保署推行車輛汰舊換新補助，只要在2023年底前符合補助申請資格，就可享有2000元的補助款，加上每台報廢機車都享有300元的回收獎勵金，一共可領到2300元補助。
淘汰老舊機車補助申請資格：
96年6月30日（含）前出廠的燃油機車。
於111年1月1日至112年12月31日完成車籍報廢及車體回收
機車無「機車汰舊換新補助辦法」申請及補助紀錄。
而國稅局也於4月10日宣布，汽車每輛減徵5萬元、機車每輛減徵4000元的貨物稅補助政策，期限將延長到2026年，呼籲若有換車需求的民眾可善加利用。
經濟部工業局8月15日也砸重金配合環保署「汰舊換新」政策，宣布只要民眾將老舊燃油機車改為電動機車，每輛電動車就能在溫室氣體排放、空汙染減量項目中得到2000元補助金，名額一萬輛。
上述補助計算下來，有換機車需求的民眾，最多可以領到8300元的補助金。要注意的是，目前工業局的補助金，僅限於雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五縣市，最快年底才會在環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平台」開放申請。
年底前我就想換車，還有其他補助可領嗎？
如果急著在年底前換車的民眾，環保署「車輛汰舊換新抵換媒合平台」也有其他補助，像是新竹縣政府環境保護局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局和行政院環境保護署，都有針對不同車種提供1000以上不等的獎勵金。
除了新竹縣政府環保局，獎勵金僅供新竹縣外，其餘單位補貼皆為全國適用；環保署也說明，獎勵媒合方案還有「開發單位收購」可選，至少可領到3800元獎勵金，不過這項方案得看有無開發單位提出需求，不一定每次都可供民眾選擇。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。