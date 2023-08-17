紐約市宣布公發裝置禁用TikTok，全美民調近半數成年人支持推全國禁令
我們想讓你知道的是
美國紐約市決定加入許多地方政府行列，禁止在公務設備上使用TikTok。有民調也顯示，近半數美國人支持在一定程度上禁用TikTok。究竟美國各地政府為何會禁用？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
美國最大城市紐約市週三（8月16日）宣佈，出於安全考量，禁止在政府的電子設備上使用TikTok，跟進美國多個城市與州政府管制TikTok的舉措。
紐約市政府的聲明表示，TikTok對該市的技術網路構成了安全威脅。紐約市各機構必須在30天內刪除TikTok應用程式，員工將無法在市政府擁有的設備和網路系統上使用TikTok。2020年，在紐約州政府層級已推出類似限制令。
TikTok的母公司是中國科技巨頭字節跳動，有超過1.5億美國使用者。不過，在全美範圍內禁止TikTok的呼聲日益高漲，許多美國議員都擔心中國政府可能對TikTok施加影響力。
美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多福・瑞伊（Christopher Wray）今年3月曾表示，他認為中國政府可以利用TikTok控制美國使用者手機上的軟體，並操弄言論、分裂美國人。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）亦曾稱TikTok可能構成美國的國家安全威脅。
針對這樣的疑慮，TikTok一直主張並未、也不會與中國政府分享美國使用者數據，並已採取實質性措施，維護TikTok使用者的隱私和安全。
民調：半數美國成年人支持禁用
《路透社》和市場調查機構益普索（Ipsos）共同製作的一項新民調顯示，近一半的美國成年人支持禁止使用TikTok。
此民調為期2天，調查於週二（8月15日）結束；結果顯示，約有47％的人至少在一定程度上支持「禁止在美國使用社交媒體應用程式TikTok」，36％反對禁令，17％則表示「不知道」。此外，有58％的共和黨支持者支持禁止TikTok，民主黨支持者則有47％。
《路透社》指出，在美中關係跌至數十年來最低點之際，該調查顯示美國人對中國的全球影響力深感擔憂。
儘管如此，授權拜登（Joe Biden）政府進一步禁止TikTok的努力，在國會陷入停滯。上個月，美國議員表示正在考慮修改相關法案，以解決對該法案的疑慮。
是否禁止TikTok的問題，可能在共和黨內成為2024年美國總統大選的焦點。有意參選的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）已表示考慮對TikTok實施某種形式的全國禁令；前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）亦曾表明支持全面TikTok禁令。
2020年，時任美國總統的川普（Donald Trump）曾試圖禁止民眾繼續下載TikTok，但一系列法院判決阻止了該禁令生效。
加入其他政府機構行列
基於字節跳動公司與中國政府的密切關係，TikTok在全球範圍都引起了廣泛爭議。許多國家擔心，中國政府會監控這款軟體的使用者數據，並借助以年輕人為主的使用者群對公共輿論施加影響。有鑑於此，有些國家已經或正在擬定禁止使用TikTok的計劃。
先前，美國聯邦政府部門的全部工作人員，已被要求必須從其公務手機上移除TikTok。美國聯邦眾議院、白宮、國務院、國防部以及國土安全部等機構，也已發佈了禁止員工使用TikTok的規定。有消息還指出，美國政府還要求字節跳動出售TikTok，否則將會全面禁止該應用程式。
今年4月，美國蒙大拿州首先簽署全面禁止TikTok的法令，TikTok則控告該州違憲。該州禁令將於2024年1月生效。新規定將禁止應用商店提供TikTok，而TikTok也不能在該州營運。不過，已經在設備上安裝該應用的使用者不受影響。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：稱安全有疑慮 紐約市政府設備禁用TikTok
延伸閱讀
- 《衛報》：抖音、小紅書成為中國資訊戰新武器， 欲對台灣青少年思想改造
- 學者：抖音恐淪中共大外宣溫床，「認知作戰」目的分化台灣激起對立
- 抖音控告美國蒙大拿州：抖音禁令侵害言論自由、逾越州政府權限
- 經過這場災難性的聽證會，將TikTok出售給美國公司或許是最好的結果
- 對美國而言，TikTok與911事件之間的共同點是什麼？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
報名連結：歡迎點此報名