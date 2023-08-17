教團向總統候選人提問，盼調降高中班級人數、分科測驗加考國英
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全中教理事長高孟琳表示，108課綱降低必修增開選修，師資員額卻沒有增加，「再好的制度如果沒有人去執行，都是不切實際」。
2024年總統大選倒數不到半年，對於教育政策的「百年大計」，教育團體提出多個問題，希望能讓候選人做出更完整的教育規劃，其中包括調整師生比、調降高中班級人數，分科測驗加考國文、英文，以及私校所關注的學費調整、國際學校等等。
台灣教育智庫發言人魏佳卉表示，智庫將開始邀集教團，每個月針對各項議題提出問題，邀請各總統候選人回答並於社群推廣。這個月的主題是108課綱，再來還有技職教育、高等教育、私校轉型退場、境外生與國際人才等等，最後候選人要提出教育政策白皮書，希望能藉此更清楚做出教育百年大計規劃。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）理事長高孟琳提出調整師生比、調降高中班級人數的方案。高孟琳表示，108課綱降低必修、增開選修，師資員額卻沒有增加，「再好的制度如果沒有人去執行，都是不切實際」。過去教育部曾對此回應，要釋出過去凍結的員額，但這些員額現在都是由代理教師補上，釋出員額也只是把代理轉為正職，難以因應多元選修增加的課程。
同時，現今教育現場少子化嚴重，學校又依照課綱開了這麼多課程，高孟琳呼籲要能適度降低班級學生人數，減輕老師負擔、照顧更多學生。
在考招方面，現行分科測驗與以往指考不同，不考國文、英文、數學乙，雖然114年已確定加考數乙，但許多教團、學生、家長仍不斷呼籲也要加考國文、英文。中華民國高級中等學校校長協會指出，總統蔡英文曾表示自己「無法接受一試定終身」，但如今加考國文、英文仍無期程表，如果學測這兩科考不好，學生也沒有第二次機會，顯然無法平息考試公平性及一試定終身的爭議。
全國私立中學聯盟（私中盟）發起人陳建佑則希望總統候選人能回應私校辦學問題。首先，他指出「國民中小學教學正常化」從102年開始實施至今，造成教育淪為平庸化。《私立學校法》雖明定評鑑績優或未受政府補助的私立中小學，得不受相關法令限制，但常態編班、分組學習、教學正常化等相關事宜卻排除在此之外。
陳建佑也希望建立學雜費與軍公教調薪連動機制，若沒有同步調整，無疑是增加私校經營成本。國際學校方面，陳建佑表示，各私校及公立學校的國際教育大多採非體制內，阻礙學校大規模投入國際教育，因此希望未來的總統能提供合適的法源，讓國際學校教育法制化。
民眾黨總統候選人柯文哲競選總部代表、前台北市教育局局長曾燦金，今出席回應教團及台灣教育智庫的提問，曾燦金表示，教團針對108課綱所提的10個議題都蠻重要，教育政策這幾年真的太多的問題，必須反思檢討過去教育政策執行的規劃。
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核稿編輯：邱宜君
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。