教團向總統候選人提問，盼調降高中班級人數、分科測驗加考國英

2024年總統大選倒數不到半年，對於教育政策的「百年大計」，教育團體提出多個問題，希望能讓候選人做出更完整的教育規劃，其中包括調整師生比、調降高中班級人數，分科測驗加考國文、英文，以及私校所關注的學費調整、國際學校等等。

台灣教育智庫發言人魏佳卉表示，智庫將開始邀集教團，每個月針對各項議題提出問題，邀請各總統候選人回答並於社群推廣。這個月的主題是108課綱，再來還有技職教育、高等教育、私校轉型退場、境外生與國際人才等等，最後候選人要提出教育政策白皮書，希望能藉此更清楚做出教育百年大計規劃。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）理事長高孟琳提出調整師生比、調降高中班級人數的方案。高孟琳表示，108課綱降低必修、增開選修，師資員額卻沒有增加，「再好的制度如果沒有人去執行，都是不切實際」。過去教育部曾對此回應，要釋出過去凍結的員額，但這些員額現在都是由代理教師補上，釋出員額也只是把代理轉為正職，難以因應多元選修增加的課程。

同時，現今教育現場少子化嚴重，學校又依照課綱開了這麼多課程，高孟琳呼籲要能適度降低班級學生人數，減輕老師負擔、照顧更多學生。

在考招方面，現行分科測驗與以往指考不同，不考國文、英文、數學乙，雖然114年已確定加考數乙，但許多教團、學生、家長仍不斷呼籲也要加考國文、英文。中華民國高級中等學校校長協會指出，總統蔡英文曾表示自己「無法接受一試定終身」，但如今加考國文、英文仍無期程表，如果學測這兩科考不好，學生也沒有第二次機會，顯然無法平息考試公平性及一試定終身的爭議。

全國私立中學聯盟（私中盟）發起人陳建佑則希望總統候選人能回應私校辦學問題。首先，他指出「國民中小學教學正常化」從102年開始實施至今，造成教育淪為平庸化。《私立學校法》雖明定評鑑績優或未受政府補助的私立中小學，得不受相關法令限制，但常態編班、分組學習、教學正常化等相關事宜卻排除在此之外。

陳建佑也希望建立學雜費與軍公教調薪連動機制，若沒有同步調整，無疑是增加私校經營成本。國際學校方面，陳建佑表示，各私校及公立學校的國際教育大多採非體制內，阻礙學校大規模投入國際教育，因此希望未來的總統能提供合適的法源，讓國際學校教育法制化。

民眾黨總統候選人柯文哲競選總部代表、前台北市教育局局長曾燦金，今出席回應教團及台灣教育智庫的提問，曾燦金表示，教團針對108課綱所提的10個議題都蠻重要，教育政策這幾年真的太多的問題，必須反思檢討過去教育政策執行的規劃。

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核稿編輯：邱宜君