2023/08/22,
生活

【圖表】雙北捷運收入地圖一次看：哪一站收入最高、哪一站漲幅最大？

【圖表】雙北捷運收入地圖一次看：哪一站收入最高、哪一站漲幅最大？

我們想讓你知道的是

台北市的有錢人都住在大安區嗎？哪一個捷運站收入跟前後站落差最大？近年大眾交通路網越來越完善，又是否會改變雙北居民居住與遷徙的偏好？透過財政部資料，我們整理出台北捷運收入中位數地圖，一覽雙北地區居民所得分佈情形

財政部日前公布台灣各縣市與鄉鎮村里綜合所得稅申報資料，顯示新竹縣竹北市是全台收入中位數最高的區域，收入前50%及後50%人的交界點為88.6萬元，新北市三芝區則是收入中位數最低的地區，為31.8萬元。

除了檢視各鄉鎮市區收入情形，你是否也會好奇，若以捷運路網來看，哪個捷運站點所在區域的收入中位數最高？過去幾年又有什麼改變呢？讓我們一起往下看。

根據財政部最新公布的2021年綜所稅申報統計，我們發現收入中位數較高的幾個站點以文湖線居多，最高的站點為文湖線上、鄰近美麗華商圈的劍南路站，收入中位數達95.6萬元，為雙北所有捷運站最高；其次是位於信義象山線上的大安森林公園站，收入中位數為89.7萬元。

雙北捷運收入地圖

若比較收入中位數相對較低的站點，其中最低的是位於中和新蘆線上的輔大站，所在的新莊區營盤里收入中位數為37.7萬；倒數第二的則是淡水信義線的終點站淡水，收入中位數為40.3萬。

若比較個捷運站點與前後站收入中位數，文湖線上的劍南路站與下一站西湖的差距達45.5萬，是雙北捷運差距最大的站別。排名第二的則是環狀線上的十四張站，因交通機能完善，今年又有安坑輕軌完工通車，成為安坑地區與市區連結的重要交會點，與下一站秀朗橋站，相隔一條新店溪，差距就達34.2萬。

若以不同捷運線路來區分，可以發現文湖線、淡水信義線普遍收入中位數較高，中和蘆洲線、松山新店線收入中位數較高的皆是雙捷運路線交會的站點。

雙北各捷運路線收入中位數前三名

我們也比較財政部歷年資料，發現捷運路線通車對當地收入中位數確實有影響。比較2019年與2021年資料，收入中位數漲幅最大的前五名，其中有3名都位在環狀線上，分別是橋和站、中原站（25.05％）、新北產業園區站（14.72%），其他兩名分別是中和新蘆線上的台北橋站（16.07%）及松山新店線的七張（14.29%）。

2019年後收入漲跌幅最高的捷運站

相較於收入中位數漲幅最多的多是位在新北市，收入中位數下滑最多的則多是位在台北市的捷運站點。其中下滑最多前兩名的是淡水信義線上的劍潭站與淡水站，分別下滑8.85%及8.41%；其次是位在文湖線上的萬芳社區站（-4.86%）、大湖公園站（-4.82%）、忠孝復興站（-4.18%）。

需注意的是，數值僅能代表捷運站所在里的中位數，建議閱讀時僅作為鄰近站別參考比較用。

從財政部綜所稅資料來看，位在台北市中心的捷運站所在里居民收入中位數整體仍較新北市高，但近年雙北大眾交通路線便捷，也促成了許多新興生活圈，包含因淡海輕軌而再次受到矚目的淡海新市鎮區域及安坑輕軌通車後的新店、安坑區域。

而今（2023）年行政院推出基北北桃TPASS通勤月票，也帶動雙北交通運具用量，據《聯合報》報導，環狀線平均日運量達5萬2381人次，較去年成長37%。是否會進一步影響居民居住遷徙規劃，未來應可持續關注。

資料來源：財政部公開資料

備註：

  1. 財政部統計處〈綜稅綜合所得總額全國各縣市鄉鎮村里統計分析表〉，其中家戶綜合所得總額並非以同戶籍為單位，而是以納稅單位計算。
  2. 2018年起綜所稅申報改制，除了股利課稅由二合一改為二擇一，納稅義務人薪資所得也可以扣除必要費用，2019年起鄉鎮市區資料不含分離課稅股利所得及薪資必要費用，囿於資料限制，本文歷年資料以2019年為起點計算、分析。
  3. 因為第二點限制，所以本文的圖表數據會比過往我們2015年製作的「台北捷運路線圖」有所降低。

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核稿編輯：楊士範


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