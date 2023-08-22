【圖表】雙北捷運收入地圖一次看：哪一站收入最高、哪一站漲幅最大？
我們想讓你知道的是
台北市的有錢人都住在大安區嗎？哪一個捷運站收入跟前後站落差最大？近年大眾交通路網越來越完善，又是否會改變雙北居民居住與遷徙的偏好？透過財政部資料，我們整理出台北捷運收入中位數地圖，一覽雙北地區居民所得分佈情形
財政部日前公布台灣各縣市與鄉鎮村里綜合所得稅申報資料，顯示新竹縣竹北市是全台收入中位數最高的區域，收入前50%及後50%人的交界點為88.6萬元，新北市三芝區則是收入中位數最低的地區，為31.8萬元。
除了檢視各鄉鎮市區收入情形，你是否也會好奇，若以捷運路網來看，哪個捷運站點所在區域的收入中位數最高？過去幾年又有什麼改變呢？讓我們一起往下看。
根據財政部最新公布的2021年綜所稅申報統計，我們發現收入中位數較高的幾個站點以文湖線居多，最高的站點為文湖線上、鄰近美麗華商圈的劍南路站，收入中位數達95.6萬元，為雙北所有捷運站最高；其次是位於信義象山線上的大安森林公園站，收入中位數為89.7萬元。
若比較收入中位數相對較低的站點，其中最低的是位於中和新蘆線上的輔大站，所在的新莊區營盤里收入中位數為37.7萬；倒數第二的則是淡水信義線的終點站淡水，收入中位數為40.3萬。
若比較個捷運站點與前後站收入中位數，文湖線上的劍南路站與下一站西湖的差距達45.5萬，是雙北捷運差距最大的站別。排名第二的則是環狀線上的十四張站，因交通機能完善，今年又有安坑輕軌完工通車，成為安坑地區與市區連結的重要交會點，與下一站秀朗橋站，相隔一條新店溪，差距就達34.2萬。
若以不同捷運線路來區分，可以發現文湖線、淡水信義線普遍收入中位數較高，中和蘆洲線、松山新店線收入中位數較高的皆是雙捷運路線交會的站點。
我們也比較財政部歷年資料，發現捷運路線通車對當地收入中位數確實有影響。比較2019年與2021年資料，收入中位數漲幅最大的前五名，其中有3名都位在環狀線上，分別是橋和站、中原站（25.05％）、新北產業園區站（14.72%），其他兩名分別是中和新蘆線上的台北橋站（16.07%）及松山新店線的七張（14.29%）。
相較於收入中位數漲幅最多的多是位在新北市，收入中位數下滑最多的則多是位在台北市的捷運站點。其中下滑最多前兩名的是淡水信義線上的劍潭站與淡水站，分別下滑8.85%及8.41%；其次是位在文湖線上的萬芳社區站（-4.86%）、大湖公園站（-4.82%）、忠孝復興站（-4.18%）。
需注意的是，數值僅能代表捷運站所在里的中位數，建議閱讀時僅作為鄰近站別參考比較用。
從財政部綜所稅資料來看，位在台北市中心的捷運站所在里居民收入中位數整體仍較新北市高，但近年雙北大眾交通路線便捷，也促成了許多新興生活圈，包含因淡海輕軌而再次受到矚目的淡海新市鎮區域及安坑輕軌通車後的新店、安坑區域。
而今（2023）年行政院推出基北北桃TPASS通勤月票，也帶動雙北交通運具用量，據《聯合報》報導，環狀線平均日運量達5萬2381人次，較去年成長37%。是否會進一步影響居民居住遷徙規劃，未來應可持續關注。
資料來源：財政部公開資料
備註：
- 財政部統計處〈綜稅綜合所得總額全國各縣市鄉鎮村里統計分析表〉，其中家戶綜合所得總額並非以同戶籍為單位，而是以納稅單位計算。
- 2018年起綜所稅申報改制，除了股利課稅由二合一改為二擇一，納稅義務人薪資所得也可以扣除必要費用，2019年起鄉鎮市區資料不含分離課稅股利所得及薪資必要費用，囿於資料限制，本文歷年資料以2019年為起點計算、分析。
- 因為第二點限制，所以本文的圖表數據會比過往我們2015年製作的「台北捷運路線圖」有所降低。
延伸閱讀
- 一張「台北捷運路線圖」遊歷台北貧富差距
- 捷運坐一站，收入就少20萬？ 7張圖表帶你從捷運看台北貧富差距
- 一張「高雄捷運所得地圖」看看高雄市的貧富差距
- 台灣貧窮率比起日韓還不到十分之一，美化的數字背後是誰遭到「政策排除」？
- 住不起的台灣（上）：房價名列前茅、工資低得可憐，房價所得比「嚴重負擔不起」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。