賴清德出訪巴拉圭假訊息不斷、柯文哲也受害，外交部、民眾黨皆向警局報案
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外交部表示，假訊息目的無非破壞政府威信、分化社會、打擊邦交、損害台美關係，源頭「大家都很清楚」。柯文哲也表示，選舉快到了奇奇怪怪的事情很多，AI也很厲害，影像、聲音都可以造假，「會叫中央黨部去警察局報案，看是誰做的。」
副總統賴清德剛結束出訪友邦巴拉圭行程，出訪期間網路出現「台巴簽署議事錄、未來將提供鉅額給巴拉圭建社宅」、「台灣巴拉圭科技大學是用來騙援助的空殼學校」等謠言，部分媒體昨日也收到一封號稱是民眾黨主席柯文哲在內部會議批評賴清德訪美的神秘音檔，為此外交部與民眾黨皆出面駁斥，並已經報警處理。
PTT八卦版昨（16）日出現一篇爆卦文，內容聲稱賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，跟新任總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯貝尼亞）簽了議事錄，未來5年台灣要投資3.2億美元（約新台幣101億元）幫助巴拉圭建社宅，並附上西語照片，這份文件照片也出現在社群X平台（原稱推特）上。
外交部昨日下午發出聲明，駁斥該份文件是偽造的，企圖散播錯誤訊息、進行認知作戰。外交部指出，該文件所列簽署日期為今年10月及12月，且內文所列的阿拉伯數字也與西班牙文數額完全不同，足以證明是經過竄改變造的假文件。
總統府發言人林聿禪昨日也澄清，這份文件用語與正式官方文書大相逕庭，足以證明文件為捏造的假文件。此外，於社群媒體平台發文的帳號也為近期開設，並發表簡體字撰寫的相關貼文，其意圖散播假訊息混淆國人，刻意攻擊政府的意圖相當明顯。
而X平台近日也出現謠言，稱「台灣巴拉圭科技大學」是騙取台灣外交部援助的空殼學校，巴國計畫在副總統賴清德訪問期間邀請假學生參與現場活動，以掩蓋假學校的真相。
外交部昨日澄清，「台灣巴拉圭科技大學」是雙方推動教育合作的重要計畫，該大學設有工業工程系、機電工程系、土木工程系及資訊工程系等4個科系，今年已是該計畫運作的第5年，首屆學員皆已於今（2023）年7月31日順利畢業，多名畢業生已在國際級企業任職。
外交部今日表示，賴副總統出訪期間出現一連串惡意破壞台巴邦誼的假訊息，外交部昨日下午已經向刑事警察局報案，也第一時間向推特公司檢舉，該惡意帳號已於今日遭移除下架。
外交部發言人劉永健指出，我國正副元首出訪期間假訊息猖獗，總統蔡英文今年3、4月間出訪瓜地馬拉、貝里斯過境美國期間，也傳出連串的假訊息，當時稱駐美代表處以捐款換取蔡總統獲獎，也傳出我國政府協助興建瓜地馬拉醫院爆發貪污案、我國援助金額落入貪污等假訊息。
外交部表示，假訊息目的無非破壞政府威信、分化社會、打擊邦交、損害台美關係，源頭「大家都很清楚」。
網紅四叉貓今日也指出，PTT上爆卦台灣「再援百億給巴拉圭建社宅」的文章在18個小時內有800則推文，新聞和社群也開始報導和分享這則謠言，但經查詢，該使用者原本參與的討論都是動漫電玩宅系列，且在2017年後約4至5年沒有發推文紀錄。他根據以往經驗判斷，這種間隔多年沒使用的帳號，忽然發政治爆卦文，「很高機率是被盜帳號」，因此他聯繫該使用者，證實帳號被盜，該使用者現在也已赴警察局報案完成報案。
柯文哲批賴清德「57秒神秘音檔」瘋傳，民眾黨已報案
假訊息攻擊對象不只民進黨，台灣民眾黨也是受害對象。部分媒體昨日收到一封神秘電子郵件，以「柯P揭露賴副總統訪美內幕」為題，夾帶一段58秒錄音檔，聲稱內容為民眾黨主席柯文哲8月在內部會議中批評賴清德訪美、故意延期BTA（雙邊貿易協定）簽訂等談話，並提及「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元」、「媒體記者都不知道」等。
為此柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨日澄清，這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。
民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天下午參觀台泥花蓮和平港，對於網傳一段錄音檔指柯文哲在內部會議酸賴清德訪美，柯文哲對此回應，選舉快到了奇奇怪怪的事情很多，AI也很厲害，影像、聲音都可以造假，他說此風不可長，「會叫中央黨部去警察局報案，看是誰做的。」
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核稿編輯：邱宜君
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我們想讓你知道的是
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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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