2023/08/17,
教育

老牌私校招生兩樣情：4所大學受少子化衝擊缺額超過75%，輔大、中原、逢甲非醫大仍招滿

老牌私校招生兩樣情：4所大學受少子化衝擊缺額超過75%，輔大、中原、逢甲非醫大仍招滿
情境圖 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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整體而言，文化大學招生最為慘淡，該校原先預計收2276人、最後缺額1342人，淡江大學則是預計收2209人，而最後缺額189人，其餘老牌私校也都有不少缺額。

《聯合報》報導，112學年度的分發入學名單於15日正式揭曉，儘管今（2023）年考生人數回流，仍有29所學校有缺額，招生人數不足，而輔仁大學、中原大學以及逢甲大學成為少數非醫學大學，仍滿招的私立學校。為了慶祝招生滿額，這三所學校貼出甚至貼出「紅榜」，恭賀招生率達百分百。

但其餘的私立大專院校，招生就沒如此順遂了，整體而言，文化大學招生最為慘淡。根據《中國時報》，今年分發入學預定招生人數最多的兩所私校，分別為文化大學與淡江大學。原先文化大學預計收2276人、最後缺額1342人，而淡江大學預計收2209人，最後缺額189人，其餘老牌私校也都有不少缺額，實踐大學缺額為548人、靜宜大學缺額427人、銘傳大學缺額365人，招生狀況不盡理想。而世新大學缺額30人、大同大學缺額37人、元智大學缺額75人，招生情況算是尚可。

根據《ETtoday》，由於今年報名人數大增1.2萬人，僅有29校缺額6464人，相比去年51校缺額逾1.4萬人的數據，缺額學校少22所，名額少8029人。其中玄奘、真理、大葉、佛光等缺額比率大於75%，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多，而大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學招生也相當慘淡，缺額數都超過500人。

世新大學則是15日發新聞稿表示，傳院8系分發零缺額，招生再度分發額滿，且總人數高達1390人，較去年增加了313人。世新大學校長陳清河強調，雖面臨少子化的挑戰，世新傳院依然能再次取得如此優異的成績，足以證明該校在傳播媒體教育領域的卓越地位難以撼動。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範


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