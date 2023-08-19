李怡《失敗者回憶錄》（上）：因著「血污海」而醒悟，深刻地懺悔自己年輕時的輕信和軟弱

文：夏念梓

香港知名作家李怡於去（2022）年10月在台北病逝，享壽87歲，留下未能完成的作品《失敗者回憶錄》。在昔日同僚、好友、台灣媒體人邱近思的協助下（邱近思是李怡主辦的論政雜誌《九十年代》台灣版發行人），《失敗者回憶錄》文稿得以集結付梓，並於今（2023）年5月1日（恰是李怡證件上的生日日期）在台灣面市。全書分上下兩冊，並同時推出電子版圖書，供海內外華語讀者閲讀。

寫到生命的最後一刻

這本回憶錄的撰寫是李怡最後時光裡的唯一工作，説是他寫到生命最後一刻的作品亦絲毫不為過。他曾表示，受日本大導演黑澤明的影響，認為「人類無法完全誠實地談論自己」，因為不願意落入美化自己的陷阱，遲遲未動筆寫回憶錄。直到2019年，李怡才開始醖釀回憶錄的腹稿，期望以「全然誠實」作為規條，寫下他所見證的歷史。

誰知，撰寫《回憶錄》的過程一波三折。《失敗者回憶錄》剛在香港《蘋果日報》的個人專欄陸續發表後不久，香港社會爆發了「反送中運動」。李怡接到《蘋果日報》創辦人黎智英的電話，希望他能針對「反送中」發表評論。李怡不忍拒絕，便暫停了《回憶錄》，先寫「反送中」相關評論，一寫就難以停筆，一直寫了兩年，更出版專著《香港覺醒》。

2021年，李怡撿起未完成的《回憶錄》，繼續於《蘋果日報》連載。6月24日，《蘋果日報》於動盪中停刊。李怡轉而在自己的臉書專頁上刊登《回憶錄》。因此，《失敗者回憶錄》的大部分文稿其實早已陸陸續續在網路上發表。

李怡平均一至兩日就發表一則回憶錄，且會與讀者互動。2021年11月22日，李怡在臉書上留下簡短訊息「《失敗者回憶錄》作者因病暫停」後，擱筆一個多月。他在2022年1月重開連載，並坦言自己因患心肌梗塞入院，在病榻上休養了一個多月。期間，他下定決心不能向死亡屈服，要以意志力完成一件事，才算走完一生。而這件事，便是正寫到中途還未寫到最應寫下的部分的《失敗者回憶錄》。2022年9月19日，李怡再次於臉書專頁上告假，並表示「無大礙，不勞各位朋友牽掛」。但這一次，廣大讀者卻再也等不到連載的重開。

耗時四年仍未最終完成《失敗者回憶錄》在無奈之下迎來終章，最後內容停留在2019年的「反送中」。在出版的成書中，有關「《蘋果》被殺」的三則被編輯擺在最後，成為《最終章》。

將《失敗者回憶錄》從頭至尾通讀一遍，還是與斷斷續續地追看連載的感受不同。哪怕是在生命的最後時刻，李怡仍然憑藉清晰的思路、精準的文筆、深厚的學識、豐富的處世經驗和極其驚人的記憶力，寫下他作為知識份子的一生。

198則回憶錄，共40餘萬字，橫跨了中國、香港和台灣超過一甲子的歷史變革，涵蓋了國共相爭、抗戰、內戰、中共建政、文革、香港六七左暴、改革開放、台灣戒嚴、天安門事件、香港回歸等歷史大事紀，穿插著他本人的人生感悟、心境變幻，和他最擅長的觀察和評論。他筆下所記的人和事，都力求客觀公平，是對歷史的重新記憶和再講述。在《推薦序》中，香港作家陶傑稱，香港欠李怡一具銅像，「因七十年來，香港只有一個李怡」。

唯有勇氣才是永恆

李怡本名李秉堯，1936年在廣州出生，父親是著名的粵語片導演李化。李怡兒時經歷戰亂，全家輾轉遷徙，於1948年移居香港。自稱「左派文藝青年」的李怡畢業於左派學校香島中學，隨後向《文匯報》文藝週刊投稿，投身文壇。

1963年，李怡和朋友創辦文藝雜誌《伴侶》，1970年再創辦時政雜誌《七十年代》；直到他受文革衝擊後脱離左派、自立門户，並於1984年將《七十年代》更名為《九十年代》。《九十年代》於1998年停刊。千禧年後，他受董橋邀請，擔任《蘋果日報》論壇版主編，撰寫政評、社論，同時開始在香港電台錄製節目，分享閲讀經驗。

回顧人生，李怡感慨道：「我一生所主張所推動的事情，社會總是向相反趨向發展，無論是閲讀，獨立思考或民主自由都如是。這就是我所指的失敗的人生。」，故以「失敗者」一詞命名自己的回憶錄。

無論從家庭亦或事業來看，李怡都不能算是一名失敗者。他與太太梁麗儀鶼鰈情深，連筆名「李怡」也是取自太太之命的諧音。兩人還以「齊辛」共同發表過一系列政論文章，筆名意喻「齊心協力」和「同甘共苦」。在事業上，李怡主編的雜誌《七十年代》和隨後的《九十年代》是影響幾代華語讀者的政論刊物，更一度處於兩岸三地政治風暴的最中心。

因此，所謂的「失敗者」不是自謙，正如台灣作家顏擇雅在《推薦序》中所寫——而是李怡的「自咎」。這一份深刻的體悟來源於在他投注畢生心血的香港，他的所思所想，他對自由的堅持和對民主的理念，始終無法實現。現實中的失敗令他意識到「唯有勇氣才是永恆」。

在此，成敗無關緊要，亦不是終結。

香港：殖民地保護傘下的言論自由地

在《失敗者回憶錄》裡，李怡主要紀錄了他在1955年進入出版社，到2020年國安法在香港實施，這六十多年來他如何利用香港的言論自由，推動兩岸進步，「提供歷史初稿」的人生旅程。

李怡曾感慨「國家不幸詩家幸」。1976年，《七十年代》報導四人幫下台的消息，令雜誌名噪一時。1989年，《九十年代》追蹤天安門事件，銷量大增。率先發布台灣民主運動代表人物、《自由中國》雜誌創辦人雷震的自傳、預言鄧小平的復出、對美麗島事件和江南案的率先披露、對保釣運動的關注、對九七香港迴歸議題的討論，令李怡和他的雜誌被本地和海外華人爭相閲讀，豐富的「獨家」更讓雜誌以「外轉內」的方式傳入當時仍處於戒嚴時期的台灣和剛結束文革的大陸。