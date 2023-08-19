李怡《失敗者回憶錄》（上）：因著「血污海」而醒悟，深刻地懺悔自己年輕時的輕信和軟弱
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在《失敗者回憶錄》裡，李怡主要紀錄了他在1955年進入出版社，到2020年國安法在香港實施，這六十多年來他如何利用香港的言論自由，推動兩岸進步，「提供歷史初稿」的人生旅程。
文：夏念梓
香港知名作家李怡於去（2022）年10月在台北病逝，享壽87歲，留下未能完成的作品《失敗者回憶錄》。在昔日同僚、好友、台灣媒體人邱近思的協助下（邱近思是李怡主辦的論政雜誌《九十年代》台灣版發行人），《失敗者回憶錄》文稿得以集結付梓，並於今（2023）年5月1日（恰是李怡證件上的生日日期）在台灣面市。全書分上下兩冊，並同時推出電子版圖書，供海內外華語讀者閲讀。
寫到生命的最後一刻
這本回憶錄的撰寫是李怡最後時光裡的唯一工作，説是他寫到生命最後一刻的作品亦絲毫不為過。他曾表示，受日本大導演黑澤明的影響，認為「人類無法完全誠實地談論自己」，因為不願意落入美化自己的陷阱，遲遲未動筆寫回憶錄。直到2019年，李怡才開始醖釀回憶錄的腹稿，期望以「全然誠實」作為規條，寫下他所見證的歷史。
誰知，撰寫《回憶錄》的過程一波三折。《失敗者回憶錄》剛在香港《蘋果日報》的個人專欄陸續發表後不久，香港社會爆發了「反送中運動」。李怡接到《蘋果日報》創辦人黎智英的電話，希望他能針對「反送中」發表評論。李怡不忍拒絕，便暫停了《回憶錄》，先寫「反送中」相關評論，一寫就難以停筆，一直寫了兩年，更出版專著《香港覺醒》。
2021年，李怡撿起未完成的《回憶錄》，繼續於《蘋果日報》連載。6月24日，《蘋果日報》於動盪中停刊。李怡轉而在自己的臉書專頁上刊登《回憶錄》。因此，《失敗者回憶錄》的大部分文稿其實早已陸陸續續在網路上發表。
李怡平均一至兩日就發表一則回憶錄，且會與讀者互動。2021年11月22日，李怡在臉書上留下簡短訊息「《失敗者回憶錄》作者因病暫停」後，擱筆一個多月。他在2022年1月重開連載，並坦言自己因患心肌梗塞入院，在病榻上休養了一個多月。期間，他下定決心不能向死亡屈服，要以意志力完成一件事，才算走完一生。而這件事，便是正寫到中途還未寫到最應寫下的部分的《失敗者回憶錄》。2022年9月19日，李怡再次於臉書專頁上告假，並表示「無大礙，不勞各位朋友牽掛」。但這一次，廣大讀者卻再也等不到連載的重開。
耗時四年仍未最終完成《失敗者回憶錄》在無奈之下迎來終章，最後內容停留在2019年的「反送中」。在出版的成書中，有關「《蘋果》被殺」的三則被編輯擺在最後，成為《最終章》。
將《失敗者回憶錄》從頭至尾通讀一遍，還是與斷斷續續地追看連載的感受不同。哪怕是在生命的最後時刻，李怡仍然憑藉清晰的思路、精準的文筆、深厚的學識、豐富的處世經驗和極其驚人的記憶力，寫下他作為知識份子的一生。
198則回憶錄，共40餘萬字，橫跨了中國、香港和台灣超過一甲子的歷史變革，涵蓋了國共相爭、抗戰、內戰、中共建政、文革、香港六七左暴、改革開放、台灣戒嚴、天安門事件、香港回歸等歷史大事紀，穿插著他本人的人生感悟、心境變幻，和他最擅長的觀察和評論。他筆下所記的人和事，都力求客觀公平，是對歷史的重新記憶和再講述。在《推薦序》中，香港作家陶傑稱，香港欠李怡一具銅像，「因七十年來，香港只有一個李怡」。
唯有勇氣才是永恆
李怡本名李秉堯，1936年在廣州出生，父親是著名的粵語片導演李化。李怡兒時經歷戰亂，全家輾轉遷徙，於1948年移居香港。自稱「左派文藝青年」的李怡畢業於左派學校香島中學，隨後向《文匯報》文藝週刊投稿，投身文壇。
1963年，李怡和朋友創辦文藝雜誌《伴侶》，1970年再創辦時政雜誌《七十年代》；直到他受文革衝擊後脱離左派、自立門户，並於1984年將《七十年代》更名為《九十年代》。《九十年代》於1998年停刊。千禧年後，他受董橋邀請，擔任《蘋果日報》論壇版主編，撰寫政評、社論，同時開始在香港電台錄製節目，分享閲讀經驗。
回顧人生，李怡感慨道：「我一生所主張所推動的事情，社會總是向相反趨向發展，無論是閲讀，獨立思考或民主自由都如是。這就是我所指的失敗的人生。」，故以「失敗者」一詞命名自己的回憶錄。
無論從家庭亦或事業來看，李怡都不能算是一名失敗者。他與太太梁麗儀鶼鰈情深，連筆名「李怡」也是取自太太之命的諧音。兩人還以「齊辛」共同發表過一系列政論文章，筆名意喻「齊心協力」和「同甘共苦」。在事業上，李怡主編的雜誌《七十年代》和隨後的《九十年代》是影響幾代華語讀者的政論刊物，更一度處於兩岸三地政治風暴的最中心。
因此，所謂的「失敗者」不是自謙，正如台灣作家顏擇雅在《推薦序》中所寫——而是李怡的「自咎」。這一份深刻的體悟來源於在他投注畢生心血的香港，他的所思所想，他對自由的堅持和對民主的理念，始終無法實現。現實中的失敗令他意識到「唯有勇氣才是永恆」。
在此，成敗無關緊要，亦不是終結。
香港：殖民地保護傘下的言論自由地
在《失敗者回憶錄》裡，李怡主要紀錄了他在1955年進入出版社，到2020年國安法在香港實施，這六十多年來他如何利用香港的言論自由，推動兩岸進步，「提供歷史初稿」的人生旅程。
李怡曾感慨「國家不幸詩家幸」。1976年，《七十年代》報導四人幫下台的消息，令雜誌名噪一時。1989年，《九十年代》追蹤天安門事件，銷量大增。率先發布台灣民主運動代表人物、《自由中國》雜誌創辦人雷震的自傳、預言鄧小平的復出、對美麗島事件和江南案的率先披露、對保釣運動的關注、對九七香港迴歸議題的討論，令李怡和他的雜誌被本地和海外華人爭相閲讀，豐富的「獨家」更讓雜誌以「外轉內」的方式傳入當時仍處於戒嚴時期的台灣和剛結束文革的大陸。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！