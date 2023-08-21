李怡《失敗者回憶錄》（下）：除亡妻牽動他的心緒外，李怡把餘下的熱烈情感都給了香港
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香港之於李怡，是歷史的飛地、精神的家園。「而我的整個人生，也正好因為在香港發展我的編輯寫作生涯，才可以在中港台的局勢充滿轉變的時代，因緣際會地自由論政，成全了可以無愧的漫長人生。」
文：夏念梓
首次披露的秘辛
《失敗者回憶錄》首次披露了許多不為人知的事件內幕，其中比較重大的包括保釣運動的緣起和發展、「江南案」爆料的始末、「九二共識」或非共識的歷史死結。
其中，李怡首次開腔，談到當年《七十年代》脱離左派陣營，實質上是被「掃地出門」的原委。1979年，《七十年代》連發三篇社論，對北京開放後又突然禁止《七十年代》入境提出質疑，因而得罪了主管香港的廖承志，認為雜誌有心針對中央。廖向時任《新華社》社長王匡下令：「把他們徹底搞垮」！雖然香港方面的官員沒有立即執行搞垮《七十年代》的命令，但就迫使李怡離開發行《七十年代》雜誌的天地圖書公司。香港中共工委隨後也奉命執行「四不政策」：「不投資、不印刷發行、不刊廣告、不邀請」。李怡最後決定自行集資，設立出版公司發行雜誌。
李怡也提到了較少人聽聞的「庚申改革」。1980年，中共內部曾經提出一個名為「庚申改革」的方案，又名「八一八改革」，是根據鄧小平在1980年8月18日政治局擴大會議的講話內容所做出。《七十年代》從某渠道取得講話的油印本，並於1981年3月全文刊登。「庚申改革」目的是為了民主化，也提出了一系列具體措施。但這些措施在後來的中共文獻中再也沒有出現，其中包括設立「兩院」、改革司法、政黨分家，以及設立獨立運作的工會、加強新聞自由和實現基層民主。這可能是中國距離民主化改革最近的時刻，可惜只是曇花一現，很快就胎死腹中，錯過了轉型的最佳時機。
在書中，李怡更提到了自己對香港首任行政長官董建華「腳痛下台」的觀察。他認為，「董建華不是因為政績和大遊行而下台，是因為他要推政制改革而下台」。由於董建華曾公開表示，香港的政制應向前發展，不反對修改2007年行政長官和2008立法會產生方法；這與人大常委當時「不支持普選」的態度相違背而引起北京不悦。李怡認為，董建華之所以敢於「唱反調」，可能是高估自己在北京眼中無可替代的地位，低估了中央不肯放權的堅持程度，也想挽回自己在港的低落民望，誰知直接促使老董無奈下台，無法做完第二任期。
不以立場論人格
在《失敗者回憶錄》中，李怡對於他在前半生接觸過的眾多左派人物和中共官員，做出了「理想的共產黨員未必不可敬，而刻意迎合強權的外圍左派反而更可怕」的評價。他敬佩吳康民和潘靜安，認為他們加入中國共產黨出於「政治前途的考慮」，而非「個人經濟利益」。而對於曾任文匯週刊主編的羅孚，李怡感謝當年他對自己的知遇之恩。在羅孚的追思會上，李怡引用法國作家馬爾羅的話，稱「一個人是他一生行為的總和：他所做的和他能做的」。
回憶錄中最猛烈的抨擊留給了曾任香港第三任特首的梁振英。李怡直言梁「靈魂充滿了卑鄙、口袋充滿了贓物、嘴巴充滿了謊言」，稱他將鬥爭意識帶入香港，是香港近年來急速崩盤的罪魁禍首。他亦用「接近絕對權力的亢奮」來形容香港部分精英和知識份子面對權勢的嘴臉，暗指作家（金庸）、四料議員（譚惠珠）等親北京人士，並引用哲學家勞思光的話，指出中國知識份子的弱點：他們長期受專權政治影響，崇拜權勢，把傳統文化中「以天下為己任」的價值觀和獨立精神丟掉了。
書中還有一些意外評價，比如李怡在書中將溢美之詞給了香港建制派大本營民建聯的創黨主席曾鈺成。或許是因為同出左派，有相似的背景，李怡稱曾鈺成早年有追求理想的心志，從政後有突出的才智，因此在專權政治的逆向淘汰中無法躍居高位。他也認為，曾鈺成是擔任香港特首的合適人才。
除此之外，李怡也花了不少篇幅刻畫他心目中的黎智英。除了指出黎智英「大中華膠」的特質，亦不諱言黎「偏向香港民主派而打壓本土派」的傾向。李怡讚賞黎智英示範了「商人辦報」所能達到的最高境界，但直言他的性格裡有「脆而易折」的一面。而如今，黎智英在香港牢獄中受難，是一國兩制歷史上一樁「最具標誌性和最諷刺的事件」。「因為在我認識的人中，沒有一個人比他更愛香港，更相信並以實際行動擁護『一國兩制、港人治港』了。」
人生下半場：幸有年輕人相隨
李怡在晚年支持香港本土派，寫了《香港思潮》來討論香港本土意識的興起和有關爭議，因而與泛民陣營意見相左。《失敗者回憶錄》裡提到了民主黨黨鞭和支聯會創會主席司徒華晚年的妥協。在李怡看來，司徒華從支持到反對「五區公投」，再至民主黨走入中聯辦尋求協商，直接導致了民主黨的支持率直線下滑，令香港民主運動陷於分裂。「愛國民主黨」式微，本土民主派應運而生。
他尖鋭地指出，「愛國民主黨」的軟弱和錯誤就在於「他們的訴求對象一直是中國操控的『一國』。換言之，尋求或爭取的是『恩賜的政治權利』，而不是立足於本土的民主⋯⋯但在人類歷史上，從來沒有實現過『恩賜的民主』。」所有的民主，都是本土民主。
這也令李怡對香港新興的本土派，特別是代表人物，大為欣賞，更無條件地站在了年輕人的一邊；不但包括曾因「魚蛋革命」入獄的梁天琦（「像曇花一現，像電光一閃，像彗星劃過天空」），更包括因宣誓風波被DQ的梁頌恆和遊蕙禎（「對於所有以雞蛋砸高牆的抗爭者，不管他們有多少錯誤，不管他們多麼蠢，我在他們面前都自愧不如」）。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。