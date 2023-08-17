2023/08/17,
歐洲

因應白羅斯和瓦格納集團威脅：立陶宛關閉2個邊境檢查站、拉脫維亞增加邊境軍力部署

因應白羅斯和瓦格納集團威脅：立陶宛關閉2個邊境檢查站、拉脫維亞增加邊境軍力部署
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為了減少白羅斯對邊境的潛在威脅，立陶宛政府宣布關閉2個邊境檢查站，但卻引起能以免簽證入境白羅斯的立陶宛人不滿。另一方面，拉脫維亞則面臨多起非法移民試圖從白羅斯越境，國防部因而下令強化邊境軍事部署。本月底，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭將討論是否要關閉所有與白羅斯之間的邊境檢查站。

立陶宛：不要前往白羅斯，你可能無法回來

8月16日，立陶宛政府發布新聞稿，宣布政府批准了一項新措施，從本週五（18日）開始，立陶宛與白羅斯之間的6個邊境檢查站，有2個將暫停營運。政府表示，關閉2個邊境檢查站是為了因應地緣政治局勢的變化，以及對國家安全和走私的威脅。

立陶宛內政部長畢洛泰特（Agne Bilotaite）指出，這個決定主要針對在白羅斯境內的瓦格納集團（Wagner Group），「這是預防國家安全威脅與邊境挑釁的措施之一，邊境人員能夠重新調配邊境管理能力，並加強邊境防護。」他表示。

立陶宛交通部長Ramūnas Dilba則稱，此舉是為了要減少白羅斯對邊境的潛在威脅，所有工作人員將被調至最大的邊境檢查站梅迪寧凱（Medininkai），預估貨運運輸和車輛通行不會受到太大的影響。

梅迪寧凱（Medininkai）檢查站擁有最先進的技術，配有X光檢查系統，能在遏止走私活動上發揮作用，而被關閉的特維雷茨（Tverecius）和舒姆斯克（Sumskas）2個邊境檢查站都沒有這項系統。

過去幾週，立陶宛積極勸阻其公民前往白羅斯，並在邊境設立告示牌：「不要拿自己的生命安全冒險，不要前往白羅斯，你可能無法回來。」

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立陶宛在通往白羅斯的邊境檢查點設立告示牌，警告立陶宛人不要前往白羅斯。

白羅斯邊境防衛隊表示，立陶宛以所謂的安全威脅為藉口，來遏止貿易和立陶宛人出入邊境的自由。《路透社》報導，白羅斯在一份聲明中稱，「立陶宛所作出的決定充滿目的性，並故意在邊境設置人為障礙，以實現其政治野心。」

8月11日，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）宣布，將向白羅斯邊境增派部隊，但她沒有詳細說明或公開部署軍力的數量。

立陶宛關閉通往白羅斯邊境檢查站引發民眾不滿

《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，由於立陶宛即將關閉2個檢查站，欲前往白羅斯的民眾可能會面臨更長的檢查時間，因為小客車需要與公車、卡車一同等待過境。

對旅客與居住在兩國邊境的居民而言，新措施為生活帶來了許多不便，許多前往白羅斯的立陶宛人是為了旅行、出差或購買更便宜的商品。一名73歲婦人表示，她經常去白羅斯購買藥品，相較於立陶宛國內10-12歐元的價格，她所需的藥品在白羅斯僅要價1.5歐元。

此外，一名建築工人接受採訪說道，他每個月都會去白羅斯購物，而他對立陶宛當局的警告不以為然，認為自己從未遭遇政府所描述的情況。「應該與鄰國建立友好關係，但我們似乎無緣無故地鼓勵對抗，誰會從中受益？」他說。

2022年4月，白羅斯對立陶宛、拉脫維亞和波蘭開放免簽證。白羅斯稱，今年已有17萬立陶宛人以免簽證的方式進入該國。

拉脫維亞增強邊境軍事部署

除了立陶宛採取了更嚴格的邊境管理措施之外，由於拉脫維亞24小時內就面臨96起非法移民試圖從白羅斯越境，8月15日，拉托維亞國防部發布新聞稿，指示軍隊部署更多人員至邊境來強化防禦工作。

拉脫維亞防長姆爾涅采（Ināra Mūrniece）表示，他已經指示國家武裝部隊向邊境防衛隊提供額外支援，以加強拉脫維亞東部邊界的安全。同時，國家武裝部隊將與盟友繼續在拉特加萊（Latgale）進行軍事演習。

根據《BBC》報導，已宣布辭職的拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）表示，今年拉脫維亞所承受來自白羅斯的邊境壓力不增反減，「我們只是增加我們的軍事存在，並向社會和白羅斯當局發出明確的訊號，這不是玩笑。」

波羅的海國家、波蘭將開會討論完全關閉邊境檢查站

根據土耳其通訊社《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭將討論是否要關閉所有與白羅斯之間的邊境檢查站。

立陶宛內政部長畢洛泰特表示，4國將於28日在波蘭首都華沙舉行的會談中作成最終共識。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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