2023/08/17,
職場

PwC調查：不足4成香港員工對工作感滿意，低於亞太區和全球同行

PwC調查：不足4成香港員工對工作感滿意，低於亞太區和全球同行
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在僱員情緒方面，香港僱員的工作滿意度較亞太地區和全球同行低。此外，與亞太地區和全球同行相比，香港僱員在認識到可持續發展的相關性方面進展較為緩慢。

羅兵咸永道發布2023全球職場調研香港報告。調研顯示，39%的香港員工表示對自己的工作感到滿意，但仍低於亞太地區（57%）和全球（56%）的同行。另外，相比亞太地區（46%）和全球（42%），香港的受訪者認為自己獲得的薪酬並不公平（35%）。

調研指出，混合工作模式和人工智能（AI）是香港勞動力的未來發展方向。

在僱員情緒方面，香港僱員的工作滿意度較亞太地區和全球同行低。此外，與亞太地區和全球同行相比，香港僱員在認識到可持續發展的相關性方面進展較為緩慢。

調研發現，76%的香港員工目前採用混合工作模式，遠高於亞太地區（59%）和全球（54%）。香港員工預計人工智能將對他們的工作產生大量正面影響，與亞太地區和全球的回應保持一致。香港員工積極認為人工智能是提高生產力或效率（40%）和學習新技能（30%）的機會，只有19%的受訪者認為人工智能不會對他們的工作產生影響。

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羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，鼓勵企業領導者和僱主嘗試不同的工作模式，以支持工作場所的靈活性，並利用和授權人工智能的使用，從而增加技能提升的機會。

未來5年，羅兵咸永道將在中國內地和香港投資30億元人民幣用於人工智能領域，並為客戶提供以人為主導，以科技為驅動的解決方案，確保公司為未來做好準備。

羅兵咸永道香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪表示，環境、社會和企業管治（ESG）對於企業的戰略規劃、品牌和文化愈來愈重要。它創造價值、提高績效和競爭力、加強持份者關係並降低風險，這些都會對勞動力產生影響。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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