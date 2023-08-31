《億萬救援》：聯準會百思不得其解——為何在職缺非常多的此刻，勞工不願意回到工作崗位？

文：尼克．提米羅斯（Nick Timiraos）

迷因股與經濟振興支票的關係

在喬治亞州於二○二一年年初進行那場特殊選舉之前，聯準會內外各有幾位經濟學家就已預測，到春天時，將會有高達二兆八千億美元的新支出在經濟體系流竄。這個預測讓聯準會的某些官員感到相當不安。聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德說：「某些方面來說，我認為就算你說經濟體系的支出過多也不為過。」

政策制定者雖已決心不再犯從前的錯誤，但他們有沒有可能即將犯下新的錯誤？引發相關憂慮的明顯源頭在於：大量得來全不費功夫的資金一股腦兒地在市場上流竄。當拜登的經濟振興方案獲得批准時，標普五○○指數早已從二○二○年三月二十三日的低點（本次疫情的低點），大漲了約七五％；高度投機的加密通貨比特幣（Bitcoin）的價格，也飆漲到一年前的十倍水準；另一方面，房價持續上漲。

不僅如此，投資人還把大量現金投入一些新奇的投資標的，包括所謂特殊目的購併公司（special- purpose acquisition companies，本質上來說，那是一些集合許多人資金、且已在交易所掛牌交易的實體，這些實體坐擁大量資金，四處蒐購私人企業，再設法將這些企業轉為公開掛牌交易的企業）以及「非同質化代幣」（non-fungible token，簡稱NFT）——舉個例子，一位藝術家在二○二一年三月時，以六千九百萬美元的驚人價格，在佳士得（Christie’s）拍賣會上賣出一款NFT，也就是一種獨特的數位藝術電子檔案。

就在那個月，避險基金阿奇哥資本管理公司（Archegos Capital Management）陷入困境。在這之前，阿奇哥向華爾街幾家最大型的銀行借了鉅額資金，並將這些資金集中投入個別公司股票的投機操作，包括媒體業的維亞康CBS公司（ViacomCBS Inc.）與探索公司（Discovery,Inc.）等，而當那些股票開始跌價（例如維亞康CBS公司發行新股後，市場對那些新股的需求並不熱絡，公司股價因此下跌），阿奇哥被迫將持股變現，也因此發生了華爾街史上最大且最突然的幾筆交易損失。日本投資銀行野村控股（Nomura）因借錢給阿奇哥而吞下了二十八億五千萬美元的損失，而瑞士信貸（Credit Suisse）也提列了五十五億美元的驚人帳面價值減損。

這場災害發生之前，散戶投資人在社群媒體平台上吹捧著幾檔「迷因」股（meme stocks），並一度造成一股狂熱。在一月分的最後一個星期，遊戲驛站（GameStop） 的股價飆漲了四○○％，連鎖店電影院AMC公司的股票也大漲了二七八％。問題是，這些公司的股價波動似乎和它們（乏善可陳）的財務表現完全脫勾。某些投資顧問將這波噴出行情歸因於「經濟振興支票」的發放，因為這些支票為股票操作者的帳戶注入了新的「子彈」。德意志銀行的分析師估計，最後一輪的經濟振興補助金當中，可能有高達一千七百億美元的資金流入股票市場。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭認為，這回聯準會的同僚們應該更加關切此舉是否做得有點太過頭。他說，就最低程度而言，他們應該停止提出「未來三年內將不會需要提高利率」那種正式的預測（在三月十六日與十七日的FOMC會議上，過半數的官員表達這樣的預測）。卡普蘭擔心，一年前聯準會之所以被迫積極出手干預市場，有部分是聯準會自作自受，因為那些市場被聯準會的低利率承諾沖昏了頭。他還提醒聯準會，不宜公開表示通貨膨脹只是暫時現象。「我們確實有一些應對高通貨膨脹的工具，但如果拖到太晚才使用，可能反而會導致經濟衰退。」

一大堆腳步踉蹌的醉漢

令人訝異的是，批判聯準會與拜登最用力的言論，不久前還跟他們站在同一陣線（以拜登來說，薩默斯甚至是他的團隊成員）。說來諷刺，短短幾年前，薩默斯才曾警告，美國已陷入他所謂「長期停滯」的低成長、低通膨與低利率泥淖；當時他主張，唯有實施更多財政擴張政策，美國才能較順利走出這個泥淖。但如今薩默斯卻說，除了聯準會的多項政策，加碼實施的經濟振興方案來得太多也太急。如果他的見解正確，通貨膨脹將不會只對經濟體系造成一年或一年多的威脅，而是有可能年復一年，直到聯準會踩下貨幣煞車的那一天為止。

薩默斯自視甚高，他總喜歡擺出「本人乃經濟學研討會上最聰明的人」那種趾高氣揚的姿態，這一次也不例外。整個春天，他都不斷提高自己的聲量。薩默斯在二○二一年三月十九日的一場電視訪問中，激烈抨擊白宮與聯準會的政策是「美國過去四十年最不負責任的總體經濟政策」。一般來說，聯準會和財政部的任務是在經濟體系趨於不穩定時，適當調整經濟政策來應對造成不穩定的動力。不過，薩默斯警告，現在的政策制定者本身卻逐漸成為不均衡狀態的始作俑者。

他將此時的經濟政策，比喻為在為病患治療某種疾病的過程中，無意間導致病人染上另一種病的醫院。接著，薩默斯又在四月的一場網路研討會中聲稱，鮑爾意圖將利率雞尾酒缸留到「一大堆腳步踉蹌的醉漢在我們面前東倒西歪」為止。他還怕自己說得不夠直白，所以進一步補充了一些貶抑性的評論：「我看到米勒時代的聯準會以及卡特政府經濟團隊的影子。」