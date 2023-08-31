《億萬救援》：聯準會百思不得其解——為何在職缺非常多的此刻，勞工不願意回到工作崗位？
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本書作者提米羅斯是《華爾街日報》的首席經濟特派員，他利用內部線索和精闢的見解，仔細講述了這場自二戰以來最大規模、最迅速的美國經濟政策回應背後的一切。他也進一步揭示了在阻止經濟崩潰後，聯準會如何利用貨幣政策企圖使經濟恢復如昔，而不引爆泡沫或燃起潛藏在市場中的金錢炸彈。
文：尼克．提米羅斯（Nick Timiraos）
迷因股與經濟振興支票的關係
在喬治亞州於二○二一年年初進行那場特殊選舉之前，聯準會內外各有幾位經濟學家就已預測，到春天時，將會有高達二兆八千億美元的新支出在經濟體系流竄。這個預測讓聯準會的某些官員感到相當不安。聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德說：「某些方面來說，我認為就算你說經濟體系的支出過多也不為過。」
政策制定者雖已決心不再犯從前的錯誤，但他們有沒有可能即將犯下新的錯誤？引發相關憂慮的明顯源頭在於：大量得來全不費功夫的資金一股腦兒地在市場上流竄。當拜登的經濟振興方案獲得批准時，標普五○○指數早已從二○二○年三月二十三日的低點（本次疫情的低點），大漲了約七五％；高度投機的加密通貨比特幣（Bitcoin）的價格，也飆漲到一年前的十倍水準；另一方面，房價持續上漲。
不僅如此，投資人還把大量現金投入一些新奇的投資標的，包括所謂特殊目的購併公司（special- purpose acquisition companies，本質上來說，那是一些集合許多人資金、且已在交易所掛牌交易的實體，這些實體坐擁大量資金，四處蒐購私人企業，再設法將這些企業轉為公開掛牌交易的企業）以及「非同質化代幣」（non-fungible token，簡稱NFT）——舉個例子，一位藝術家在二○二一年三月時，以六千九百萬美元的驚人價格，在佳士得（Christie’s）拍賣會上賣出一款NFT，也就是一種獨特的數位藝術電子檔案。
就在那個月，避險基金阿奇哥資本管理公司（Archegos Capital Management）陷入困境。在這之前，阿奇哥向華爾街幾家最大型的銀行借了鉅額資金，並將這些資金集中投入個別公司股票的投機操作，包括媒體業的維亞康CBS公司（ViacomCBS Inc.）與探索公司（Discovery,Inc.）等，而當那些股票開始跌價（例如維亞康CBS公司發行新股後，市場對那些新股的需求並不熱絡，公司股價因此下跌），阿奇哥被迫將持股變現，也因此發生了華爾街史上最大且最突然的幾筆交易損失。日本投資銀行野村控股（Nomura）因借錢給阿奇哥而吞下了二十八億五千萬美元的損失，而瑞士信貸（Credit Suisse）也提列了五十五億美元的驚人帳面價值減損。
這場災害發生之前，散戶投資人在社群媒體平台上吹捧著幾檔「迷因」股（meme stocks），並一度造成一股狂熱。在一月分的最後一個星期，遊戲驛站（GameStop） 的股價飆漲了四○○％，連鎖店電影院AMC公司的股票也大漲了二七八％。問題是，這些公司的股價波動似乎和它們（乏善可陳）的財務表現完全脫勾。某些投資顧問將這波噴出行情歸因於「經濟振興支票」的發放，因為這些支票為股票操作者的帳戶注入了新的「子彈」。德意志銀行的分析師估計，最後一輪的經濟振興補助金當中，可能有高達一千七百億美元的資金流入股票市場。
達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭認為，這回聯準會的同僚們應該更加關切此舉是否做得有點太過頭。他說，就最低程度而言，他們應該停止提出「未來三年內將不會需要提高利率」那種正式的預測（在三月十六日與十七日的FOMC會議上，過半數的官員表達這樣的預測）。卡普蘭擔心，一年前聯準會之所以被迫積極出手干預市場，有部分是聯準會自作自受，因為那些市場被聯準會的低利率承諾沖昏了頭。他還提醒聯準會，不宜公開表示通貨膨脹只是暫時現象。「我們確實有一些應對高通貨膨脹的工具，但如果拖到太晚才使用，可能反而會導致經濟衰退。」
一大堆腳步踉蹌的醉漢
令人訝異的是，批判聯準會與拜登最用力的言論，不久前還跟他們站在同一陣線（以拜登來說，薩默斯甚至是他的團隊成員）。說來諷刺，短短幾年前，薩默斯才曾警告，美國已陷入他所謂「長期停滯」的低成長、低通膨與低利率泥淖；當時他主張，唯有實施更多財政擴張政策，美國才能較順利走出這個泥淖。但如今薩默斯卻說，除了聯準會的多項政策，加碼實施的經濟振興方案來得太多也太急。如果他的見解正確，通貨膨脹將不會只對經濟體系造成一年或一年多的威脅，而是有可能年復一年，直到聯準會踩下貨幣煞車的那一天為止。
薩默斯自視甚高，他總喜歡擺出「本人乃經濟學研討會上最聰明的人」那種趾高氣揚的姿態，這一次也不例外。整個春天，他都不斷提高自己的聲量。薩默斯在二○二一年三月十九日的一場電視訪問中，激烈抨擊白宮與聯準會的政策是「美國過去四十年最不負責任的總體經濟政策」。一般來說，聯準會和財政部的任務是在經濟體系趨於不穩定時，適當調整經濟政策來應對造成不穩定的動力。不過，薩默斯警告，現在的政策制定者本身卻逐漸成為不均衡狀態的始作俑者。
他將此時的經濟政策，比喻為在為病患治療某種疾病的過程中，無意間導致病人染上另一種病的醫院。接著，薩默斯又在四月的一場網路研討會中聲稱，鮑爾意圖將利率雞尾酒缸留到「一大堆腳步踉蹌的醉漢在我們面前東倒西歪」為止。他還怕自己說得不夠直白，所以進一步補充了一些貶抑性的評論：「我看到米勒時代的聯準會以及卡特政府經濟團隊的影子。」
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。