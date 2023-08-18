印中對抗日益激烈，印度擴大助東南亞抗衡中國影響力

文：林柏宏

中國國防部本週二（8月15日）表示，中國和印度的指揮官在中印第19輪軍長級會談上承諾「維護中印邊境和平安寧」，同意透過軍事和外交渠道保持溝通對話勢頭。

這是北京和新德里相隔4個月後再次就邊境問題舉行會談。2020年，兩國在有爭議的拉達克地區陷入對峙局面，關係轉趨緊張。

美聯社指出，儘管雙方同意加速解決剩餘問題、顯然也急切希望避免再次發生流血衝突，但是也沒有跡象表明任何一方願意作出讓步。

然而，印度和中國日益激烈的競爭關係，除了顯現在邊界衝突上，還在夾在兩國之間的東南亞發酵。美國商業媒體CNBC稍早引述美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）高級防務分析師德里克・格羅斯曼（Derek Grossman）的話表示，印度「正在加強與東南亞的戰略關係，包含在外交、經濟和安全上，以幫助他們平衡、對沖或徹底對抗中國力量」。

中國軍事擴張逼迫東南亞與印度加強安全合作

格羅斯曼補充說，印度加強與東南亞的關係「對於南中國海等海洋領域尤其重要，那裡重疊的主權爭端威脅著地區的穩定和開放」。

中國依據其「九段線」主張，宣稱幾乎整個南中國海都為其領土，並在此片海域修建軍事設施，導致其與越南、菲律賓等東協國家爭端不斷。

為了協助東南亞國家在海洋主權爭端中應對中國擴張，印度6月底與菲律賓發布聲明，罕見地以未點名方式，要求中國遵守2016年就南中國海爭議的國際仲裁結果。此外，兩國已在今年2月時宣布，敲定布拉莫斯飛彈交易。

印度也在今年6月宣布，將向越南海軍贈送一艘印度國產的護衛艦，以協助其加強其海上防衛能力，且同樣將出售布拉莫斯飛彈給河內。

對此，印度退役海軍準將、非營利組織「印度海事基金會」（Indian Maritime Foundation）副總裁辛赫（Anil Jai Singh）稍早對美國之音表示，這凸顯印度總理莫迪（Narendra Modi）2014年上任後提出的「東進政策」（Act East Policy），也就是其著眼於規劃與亞太各國建立更緊密關係的進一步落實，也像徵新德里對於打造一個自由及開放的印太區域的承諾。

辛赫在近期接受美國之音採訪時進一步說明，新德里近期與東南亞一系列加強安全交流的舉措，顯示雙方在某種程度上「關係不斷發展、深化，以及我們在海洋利益和安全議題上達成共識的象徵」，而雖然新德里最初目的僅是加強與東南亞的友好關係，但隨著北京屢次展現出不願遵守國際海洋秩序的立場，讓印度與許多東協國家被迫選擇將強化防衛合作視為第一要務，以小心翼翼應對中國的大舉擴張行徑。

辛赫告訴美國之音： 「很多年前，印度與孟加拉發生了海事糾紛，該糾紛也被提交至國際仲裁法庭，他們做出了對孟加拉有利的裁決，印度就立即遵守了他們的決定。所以印度認為中國也應該作出類似決定，因為各國須遵守基於國際規則的秩序非常重要，否則公海上就會出現無政府狀態。中國本身是聯合國安理會常任理事國、也是《聯合國海洋法公約》的簽署國，因此，中國應開始表現得像一個負起主要責任的國家，並確保致力維護全球安全，而不是僅以奪取領土、海洋空間等方式，實現自己的狹隘目標。」

印度海事與戰略研究學者普嘉・巴特（Pooja Bhatt） 也說，印度與東南亞進行安全及軍事交流早已行之有年，但近年來在地緣政治格局丕變的情況下，雙方的關係也因此「被推上新台階」，在北京在南中國海的動作頻頻之際，新德里與東協的關係只會更為團結緊密。

巴特告訴美國之音：「受到烏克蘭戰爭影響，各國現在越來越擔心安全問題，他們正在努力加強自己的防衛能力，以避免未來發生任何災難。與此同時，我們也看到中國幾年來不斷增強海上侵略行為，我認為正是在這種背景下，我們需要看到這些合作持續進行。」

印度盼以公平、透明經濟倡議搶攻東協市場

雖然北京在海上咄咄逼人的行徑，進一步強化了印度跟東南亞的防衛合作，但是無庸置疑的是，中國仍是東協最重要的經濟合作國家，甚至在其於2013年推行「一帶一路」前，中國就已經是東南亞許多國家最大的貿易夥伴。

不過，CNBC引用新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的《東南亞態勢：2023》（The State of Southeast Asia 2023）調查報告數據指出，雖然東南亞有59.9%的受訪者繼續將中國視為最具影響力的經濟大國，但隨著各國對北京越來越警惕，其影響力已比2022年的76.7%大幅下降許多。

「蘭德公司」的格羅斯曼對CNBC表示，對於東協「最不信任中國的幾個國家——即菲律賓、越南、印尼和新加坡」來說，印度是「幫助對抗北京的另一個夥伴」。

對此，印度海事與戰略研究學者巴特表示，印度早在1990年代推行「東望政策」（Look East Policy），也就是「東進政策」的前身時，就開始加強與東南亞國家的經貿往來，而在中國的「一帶一路」倡議被外界批評導致部分國家深陷財務泥沼之際，新德里正看到與東協合作的新契機，試圖主打公平及透明的經濟倡議，力拼在當地多項產業中佔有一席之地。