羅宋湯其實是正統烏克蘭料理，紅紅的濃郁湯底來自於甜菜根

許多人認羅宋湯（Borscht）的靈魂就是番茄及洋蔥等蔬菜，卻往往忘了加一樣羅宋湯的靈魂食材——甜菜根，所以現在在台灣餐廳或家庭餐桌上喝到的羅宋湯，普遍不是正宗的羅宋湯，卻擄獲了許多台灣人的胃。如何做出好喝又美味的正宗羅宋湯呢？

羅宋湯原來是烏克蘭料理！在東歐、中歐超受歡迎

說到羅宋湯，你會產生什麼印象呢？不外乎就是酸酸甜甜、加了很多蔬菜的番茄湯等，認為羅宋湯的顏色就是番茄的紅色，其實並不然，正宗羅宋湯紫紅的色澤，是來自於甜菜根！

羅宋湯起源於烏克蘭，在東歐、中歐地區超受歡迎，鄰近的戰鬥民族俄羅斯也是羅宋湯的忠實粉絲。羅宋湯在世界各地發展出了不同特色，最簡單的羅宋湯只有甜菜、胡椒粉、鹽、糖和些許檸檬汁，但隨著各自的喜好，加入了番茄、高麗菜、馬鈴薯等蔬菜食材，更有些會加入牛肉，滋味更濃厚，口感更豐富。

羅宋湯成湯汁後冷冷喝或熱熱喝都好喝，也有人會加入酸奶油，與甜菜根的甜相得益彰，酸酸甜甜滋味令人垂涎三尺。

羅宋湯營養價值豐富，幫助抗氧化效果一絕

無論是最原始的羅宋湯，還是後來改良成各自口味的羅宋湯，裡面都加了很多蔬菜，最常見的不外乎番茄、洋蔥、紅蘿蔔等等，上述的蔬菜分別含有番茄紅素、紅蘿蔔素等抗氧化因子，是很好的抗氧化湯品，有助於預防身體發炎、心血管慢性病等疾病，其他食材也各有營養價值，是好喝又好吃的營養補給聖品。

台式羅宋湯的紅是真的番茄紅！來一碗暖心的番茄羅宋湯

雖然正宗羅宋湯的紅是甜菜根的紅，並非番茄帶來的紅色色澤，但傳到台灣來的羅宋湯，可就真的是番茄所造就的鮮紅色澤了！台式羅宋湯中同樣會加入大量蔬菜，不過因為有些人無法接受甜菜根的特殊甜味，所以會捨去這項食材，取而代之加入更多番茄及番茄糊，一碗暖暖的台式羅宋湯，喝得到番茄的酸、蔬菜的甜，有些還會加入牛肉，香濃美味的湯品帶來滿分的幸福感。

台式羅宋湯

準備材料

牛肋條250g

紅蘿蔔半條

牛番茄1顆

高湯700g

番茄糊80g

洋蔥半顆

高麗菜四分之一顆

月桂葉2片

馬鈴薯半顆

番茄醬15g

鹽2g

黑胡椒粒2g

製作步驟

將牛肋條分切成適當大小，放入鍋中稍微汆燙。

將牛肋條從鍋出取出後，泡入冰水冰鎮，接著瀝乾備用。

將洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜及牛番茄切成適當大小備用。

鍋中下油，放入洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜、牛番茄，拌炒均勻。 放入月桂葉、牛肋條拌炒，下高湯，蓋上鍋蓋，以小火煮滾。

打開鍋蓋，放入馬鈴薯、番茄糊、番茄醬、黑胡椒粒及鹽混合均勻，蓋上鍋蓋，燉煮約 20 分鐘即完成～

小訣竅：番茄糊是一種以番茄為主，加入初榨橄欖油、鹽及香料調味的醬料，是西方菜式常用的醬料，市面上就買得到，也可以自製番茄糊哦～

愛料理站上也有傳統烏克蘭羅宋湯的食譜，如果想試試自製最傳統的美味，也可以參考哦。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：酸酸甜甜好滋味！正宗羅宋湯原來有加甜菜根？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九