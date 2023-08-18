能源議題成2024總統大選攻防焦點：賴清德強調「台灣不缺電」，為何網路好感度直直落？
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賴清德延續民進黨政府現行的能源政策主張，強調「非核家園」以及提高綠電佔比的路線，又不斷說明台灣不缺電，但民眾對於其如何具體增加綠電佔比、如何有效增加天然氣與煤氣等過度能源，仍然充滿疑惑，加上本命區台南市光電爭議事件層出不窮，讓賴清德的好感度直直落。
能源議題成為2024總統選舉的攻防焦點之一，國民黨總統參選人侯友宜近日提出核一、核二、核三延役，以及安全重啟核四的政見，引發正反論戰。民進黨總統參選人賴清德也多次重申「台灣不缺電」，聚焦如何持續發展綠能，包括太陽能、風能、氫能源、先進能源，還有儲能、電網、碳捕捉等。
然而就在賴清德的本命區台南市，不僅有執政黨立委帶頭反對能源業者推動「九崴電力南科天然氣發電廠」，被認為其背後動機值得玩味，還爆發台南市經發局前局長陳凱凌向廠商收賄的光電弊案，當事人認罪並繳回犯罪所得新台幣180萬元，光是一個台南就一堆問題，也讓賴清德的能源政策備受外界質疑：如何帶領台灣能源轉型？
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集侯友宜、賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲在談能源議題方面的網路聲量輿情數據，了解網路正負面聲量分佈狀況。
數據分析結果發現，總體來說，雖然三人的負面聲量都遠超正面聲量，尤其侯友宜負面聲量高達1.7萬則，賴清德6千多則，柯文哲5千多則，不過在好感度（P／N值）方面，侯友宜約0.25，優於賴清德0.19、柯文哲0.14。至於總聲量方面，侯友宜在能源議題的總聲量達到3.9萬多則，賴清德1萬多則，柯文哲僅獲得約9千則左右。
總體而言，侯友宜最備受質疑的是其核能政策，尤其主張當選後要延役已除役的核一、二廠，甚至引發新北市核安會委員怒請辭表達抗議；賴清德則因缺電、2025年再生能源達20％的政策目標跳票等議題遭批評，而他不斷重申台灣不缺電，仍挨轟「非核家園」變「缺電家園」；至於柯文哲則提出2030再生能源佔比40％、體檢核四等政見，但其主張是否與侯友宜所倡議的相似，以及究竟是否有可行性，也引發討論。
值得注意的是，分析比較今年6月26日至8月7日間，侯友宜、賴清德、柯文哲在能源議題方面的網路好感度趨勢圖，並進一步了解其好感度高低點。
網路數據分析結果顯示，7月初侯友宜在接受資深媒體人趙少康專訪時，明確表態支持九二共識、支持核電重啟、恢復特偵組以及撤除NCC，被視為首度表態「不反對核電」，雖然引發反核陣營高度不滿，質疑其主張是否與過去競選新北市長時不同。
不過，侯友宜的網路好感度反而倒吃甘蔗，從原本0.21左右成長至超過0.47，顯示台灣社會對於「是否接受核能」的意見並非一面倒地反對，還有很大的討論空間。
另一方面，賴清德似乎受到「執政包袱」拖累，原本其好感度高峰還有0.47，但在面對一波波能源議題攻防戰後，好感度直直落跌至0.24左右，尤其他不斷重申「台灣不缺電」，讓廣大網友紛紛提出檢驗和批評。
賴清德目前在總統支持度取得領先優勢，但根據網路數據分析發現，他在「能源議題」戰場完全討不了便宜。
賴清德延續民進黨政府現行的能源政策主張，強調「非核家園」以及提高綠電佔比的路線，又不斷說明台灣不缺電，但民眾對於其如何具體增加綠電佔比、如何有效增加天然氣與煤氣等過度能源，仍然充滿疑惑，加上本命區台南市因光電弊案遭轟「黑金府城」，爭議事件層出不窮，就連地方主管機關經發局前局長也爆出向廠商收賄。
難怪挨酸綠能政策畫大餅、說空話，更「帶賽」賴清德的好感度直直落。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：能源議題再掀聲量！最新數據指「這人」好感度陷危機
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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