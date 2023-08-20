《遙遠的海岸》：下南洋的潮州人控制了經濟資源，是一種「殖民主義」嗎？

編按：本文為《遙遠的海岸：中國海疆上的殖民擴張》書摘內容，節錄自導論。

文：麥柯麗（Melissa Macauley）

進入19世紀後，東南亞的海外華人將建立政府的任務留給他人。在暹羅，他們忠誠地融入王國的秩序。在他處，他們讓歐美人承擔建設殖民地政府的任務，自己則繼續掌握資源榨取食物、木材、橡膠、錫、金與其他商品的貿易。在缺乏管理跨境移動的國際機制之下，海外華人的網絡蓬勃發展。一種共同的南海港口文化就從華人旅外經驗中演化出來。倘若海外華人的剝削構成「殖民主義」，那也是一種由華人同鄉團體非正式打造的跨地域殖民，而非由民族國家征服者進行的政治軍事殖民。這個過程改變了東南亞與中國本身。華人之所以能夠成功，是因為比起歐洲－美國人的做法，他們榨取海外經濟的做法成本較低也比較有效。歐美傳統的經濟擴張與權力投射，是高度中央集權，仰賴海軍、陸軍、領事館、情報服務與大批官僚。同時還受到「文明教化提升」的強制信條所鼓舞催動。就達成海外經濟宰制來說，這是個非常昂貴的過程。

17世紀之後，華人以相對非正式的方式在東南亞追尋他們的利益。除了維持朝貢關係外，國家很少大力介入。取而代之的是，華人仰賴諸如商人主導的同鄉會、公司、幫會、商業網絡、廟宇及慈善組織等機構。這不只是便宜且有效的經濟擴張手段，過程也掌控在那些直接在地參與的人手裡。傳統華人經濟榨取的建制遠遠優於歐美。它們非正式、具有調適性、不昂貴，且就長遠來看更能長久維持。事實上，這些建制在東南亞延續至今，然而英、法、荷、西、美與日等國的殖民權威卻早已掃進被醜化的歷史垃圾桶。

然而，要用來描述海外華人的多樣經驗，殖民主義是個太過有限的詞語。潮州人向東南亞與上海擴張，反映的是一種領域動力，更勝過殖民動力。所謂的領域性，指的並不是現代歐洲國家的司法管轄基礎。史都華．艾爾登（Stuart Elden）寫到，在歐洲的政治文化裡，領土「是國家權力的延伸」；「領土是主權行使之處」。凱．勞烏斯提亞拉（Kai Raustiala）研究領域性的法律面，注意到這是「（領域性是）現代政府的組成原則。領域性指的是在明定的空間區塊上施行權力。」1648年後，西伐利亞概念中的國家主張「每個主權國家擁有明確區隔且獨有的領土」。在此體系中，法律跟權利都跟領土綁在一起。

地理空間與政治權力的關聯性也影響了現代東南亞的歐洲殖民主義裡的國家主義，但這只是人類領域觀的類型之一。

相較之下，我想提出一種更為原初的領域概念，正如地理學者羅伯特．大衛．薩克（Robert David Sack）所描述的「社會權力的基本地理表現」。在此了解中，「領域性是從個人到國際各個層級要取得權力必不可少的工具……在人類之中，（這）最能被理解為影響或控制資源的空間策略……這是空間行為的一種形式。」

這種對於領域的概念，可以回溯到新石器時期，跟動植物馴化是同時發展出來的。歷史上家族、部落，甚至最後的國家，都在五花八門持續改變的過程中，宣稱取得土地；人類學家稱此過程為「社會在領土上展開」。

佔領領土通常透過武力產生效果，正如我們所見，暹羅灣各地的華人同鄉團體械鬥事件。然而更常見的是，我們也見證了在地與長途移民輔助居地及政治當局既有秩序的空間動力。大批華人移民催生了非國家主義的新領域感；在此之中，當其他人致力於打造現代國家，華人卻專注於土地取得、商品生產與商業貿易。華人領域主義涉及的空間策略，是設計來取得當地資源，在不建立正式統治權威的情況下，讓個人與群體利益最大化。

18世紀中葉後，經濟力量強大的暹羅潮州人臣服於王室之下，逐步融入當地文化。來自更廣大潮州區域的礦工、農民與貿易商，則在蘇丹不情願的默認下，住在婆羅洲西部；1880年代之後，則由荷蘭人接手。19世紀砂勞越跟海峽殖民地的華人莊園主也是同樣的情況。進入20世紀，更大量的潮州移民進入越南南部及法屬印度支那中的柬埔寨，這些都是稻米產區。所有案例中，他們都沒有土地上的主權，然而卻取得這些領土內許多資源及產出商品的控制權。正式主權出缺的情況下，卻矛盾地讓他們取得地方資源前所未有的的控制權。最簡單的形式裡，華人領域主義就是在不建立殖民國家的情況下，榨取資源，建立商業霸權。他們的權力與影響力是透過錯綜複雜的家族、幫會與商業關係，鑲嵌在潮州海域的港口區域中，包含曼谷、新加坡、西貢、香港、上海與汕頭。

Photo Credit: GettyImages 曼谷唐人街

本書追索潮州海域的興起與衰落，從18世紀潮州政體在暹羅灣中崛起，直到1929年全球經濟的崩潰。第一部「海域恩惠的詛咒」討論16到18世紀間明清兩代為了斬斷潮州與天然水域世界之間的關係，發起暴力軍事行動，因而帶來的跨地域迴響衝擊。這些鬥爭代表的是，現代早期民間與朝廷對於「海疆」的不同概念。布琮任（Ronald Po）曾定義此邊疆為「鄰近清帝國的海洋空間」及「一個允許人員、概念及商品流動的『中介區域』或者中介空間」。專注在清廷對此空間的概念，他描述朝廷如何將海洋分成「內」、「外」兩塊區域：「內海包含帝國的近海水域，皇帝可以宣稱擁有海洋資源。」外洋則被認為具有戰略重要性，然則「是在行政管理與經濟利用範圍之外的詭譎多變領域」。

因此清朝理解中的邊疆，是朝廷海圖上所繪的近岸地帶，容易受到外洋侵擾。

本研究中的海疆則是來自東南沿海人民的經驗，他們的生命反映出菲德烈克．傑克森．透納（Frederick Jackson Turner）闡述的些許概念。這位首先詮釋邊疆在歷史上的角色的學者不只視邊疆為地理空間，他稱此為「自由土地邊沿」的區域。他強調這個區域持續變動，因此邊疆的造就也是一個持續的過程。邊疆並非國家傾向界定的不動疆界；而是會隨著人類移動而變動。「這條線記錄了線後人民的膨脹能量，」透納寫道，「那是一種社會形式，而非區域。」