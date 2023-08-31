《激盪時代》：進擊的普亭釋放新冷戰的幽靈，東歐和中歐再次陷入恐懼之中
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從1950年到2017年這近七十年的歐洲，宛如沿著蜿蜒曲折的道路從一個不安全時代，走入另一個不安全時代，這段期間有高峰，也有低谷，有進步與希望，也有挫折與幻滅。本書作者克蕭認為歐洲人像是坐上一台激盪起伏的雲霄飛車，而且未來遠還沒有終結，驚險的旅程也還沒有結束。一切未完待續。
文：伊恩．克蕭（Ian Kershaw）
普亭的進擊
歐洲一邊要應付移民潮，一邊又要面對恐攻威脅的增加，正左支右絀之際，大陸東邊又出現了另個危機。二○一四年三月十八日，普亭總統宣布將克里米亞併入俄羅斯。三天後，俄羅斯議會「杜馬」批准了這個決定。除了土耳其軍隊一九七四年入侵並占領賽普勒斯北部以外，這是二戰以來歐洲發生的唯一一例吞併領土的情況。克里米亞事件不僅象徵著俄羅斯與烏克蘭之間麻煩不斷的關係的嚴重惡化，還導致俄羅斯與西方北約成員國的直接對抗。俄羅斯的鄰國，特別是波羅的海國家，焦灼不安，擔心俄羅斯有意進一步擴張。新冷戰的幽靈倏然出現，甚至可能會發生更可怕的情形。東歐和中歐再次陷入恐懼之中。
克里米亞遭吞併之前，烏克蘭的局勢已經非常不穩。這個國家在一九九一年之前從未嘗過獨立的滋味，也從未有過無可爭議的民族身分。二○○四年烏克蘭的橙色革命遠遠未能解決其國內的分歧和衝突，而在該年爭議激烈的總統大選中勝出的尤申科執政期間，針對國內派系矛盾、政治爭吵和嚴重貪腐的指控也接連不斷，到了六年後的二○一○年，民眾對他的支持基本上已消失殆盡。可是，新總統亞努科維奇上任後，烏克蘭的貪腐和裙帶關係更加肆虐猖獗。和在俄羅斯一樣，少數寡頭靠攫取國家財產發大財，在此過程中常常使用賄賂、威脅或暴力手段。亞努科維奇的兒子亞歷山大就是一夜暴富。
在對外關係中，亞努科維奇試圖在歐盟和俄羅斯之間維持平衡。然而，對於亞努科維奇宣布要帶領烏克蘭加入歐盟的這個長期目標，俄羅斯當然會不滿。烏克蘭也無法等閒視之俄羅斯的反對，因為該國的天然氣全靠這個強鄰供應。二○一三年十一月，亞努科維奇突然取消了烏克蘭計畫與歐盟締結的聯繫國協議（Association Agreement），轉而鼓吹加入由俄羅斯、白羅斯和哈薩克組成的歐亞關稅同盟（Eurasian Customs Union）。我們難以想像他做出這個決定不是迫於俄羅斯的壓力。
事態發展證明，這個決定產生了致命的後果。它激起了數十萬人的巨大抗議示威，特別是在基輔的獨立廣場。接下來，暴力升級，政府也加緊了鎮壓。在西方的壓力下，二月二十一日，亞努科維奇被推翻，成立新的臨時政府，提前舉行了總統大選。亞努科維奇乘直升機逃往烏克蘭東部，從那裡去了俄羅斯。
普亭不可能對這樣的羞辱忍氣吞聲。克里米亞恰好為俄羅斯提供了展示力量的目標。克里米亞在一九五四年才併入烏克蘭，克里米亞的人口中俄羅斯族也占大多數，俄羅斯的黑海艦隊也駐紮在那裡，停泊在向烏克蘭租借的塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）。向克里米亞出手既能懲罰烏克蘭領導人的反俄立場，又能為普亭贏得俄羅斯民族主義者的喝彩。西方不可能為了克里米亞甘冒打世界大戰的風險，經濟制裁固然不可避免，但並非無法承受。這就是普亭的盤算。
亞努科維奇被推翻幾天後（他和普亭的關係搞糟了，但莫斯科仍然視他為烏克蘭的合法總統），沒有佩戴國家標識的武裝人員占領了辛菲羅波爾（Simferopol）的克里米亞議會大廈。他們請求俄羅斯保護克里米亞的俄裔公民，莫斯科立即答應。接下來的幾天內，俄軍開入克里米亞。議會宣布克里米亞獨立，並於三月六日表示希望加入俄羅斯聯邦。二○一四年三月十六日舉行的全民公投中，據稱幾乎百分之九十七的選民支持加入俄羅斯聯邦。次日，克里米亞議會正式向莫斯科提出請求。三月十八日，普亭滿足了克里米亞的要求，宣布將其納入俄羅斯聯邦。
西方領導人為了以政治途徑解決克里米亞危機進行外交斡旋，卻不出意料地毫無結果。俄羅斯並未因聯合國的譴責而卻步收手。為了要懲罰這一公然違反國際法的行為，除了使局勢升級到爆發核子戰爭的程度這個無法設想的選擇外，只剩下訴諸經濟制裁一途。俄羅斯人的外國銀行帳戶被凍結，旅行也受到了限制，但歐盟由於對俄羅斯的天然氣和煤炭的依賴，能做的非常有限。制裁不會給普亭造成太大困擾。世界領導人組成的八大工業國組織暫時中止了俄羅斯的成員資格，普亭對此也能承受。
俄羅斯受到孤立，但烏克蘭很難再從俄羅斯手裡奪回克里米亞。普亭在國內聲望驟升，俄羅斯媒體也把克里米亞的「回歸」稱許為偉大的民族勝利。就連戈巴契夫都說，換成是他，他也會採取和普亭一樣的行動。普亭的強權政治雖然屬於一個已經逝去的時代，但成功了。
與此同時，暴力延伸到了烏克蘭東部和南部（以頓巴斯工業區為中心）。自十九世紀末起，大批俄羅斯人從莫斯科地區遷徙到頓巴斯來，在煤礦裡做工，成為這個地區人口中的大多數。口碑良好的國際意見調查機構進行的調查顯示，雖然這些地區的民眾無疑比烏克蘭西部的人更加親俄，但只有一小部分人支持分離主義，大多數人還是贊成維持統一的烏克蘭國家。
即使在烏克蘭東部和南部，大多數人，包括多數講俄語的人，也反對俄羅斯干預頓巴斯地區。但是，莫斯科已經準備要提供武器援助給烏克蘭東部的分離主義者，民意不起任何作用。毋庸置疑，在頓巴斯當地，的確有些積極分子為了要讓自己的地區脫離基輔加入俄羅斯，而不惜提槍上戰場。叛軍並不是完全被普亭掌控的提線木偶。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。