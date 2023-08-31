《激盪時代》：進擊的普亭釋放新冷戰的幽靈，東歐和中歐再次陷入恐懼之中

文：伊恩．克蕭（Ian Kershaw）

普亭的進擊

歐洲一邊要應付移民潮，一邊又要面對恐攻威脅的增加，正左支右絀之際，大陸東邊又出現了另個危機。二○一四年三月十八日，普亭總統宣布將克里米亞併入俄羅斯。三天後，俄羅斯議會「杜馬」批准了這個決定。除了土耳其軍隊一九七四年入侵並占領賽普勒斯北部以外，這是二戰以來歐洲發生的唯一一例吞併領土的情況。克里米亞事件不僅象徵著俄羅斯與烏克蘭之間麻煩不斷的關係的嚴重惡化，還導致俄羅斯與西方北約成員國的直接對抗。俄羅斯的鄰國，特別是波羅的海國家，焦灼不安，擔心俄羅斯有意進一步擴張。新冷戰的幽靈倏然出現，甚至可能會發生更可怕的情形。東歐和中歐再次陷入恐懼之中。

克里米亞遭吞併之前，烏克蘭的局勢已經非常不穩。這個國家在一九九一年之前從未嘗過獨立的滋味，也從未有過無可爭議的民族身分。二○○四年烏克蘭的橙色革命遠遠未能解決其國內的分歧和衝突，而在該年爭議激烈的總統大選中勝出的尤申科執政期間，針對國內派系矛盾、政治爭吵和嚴重貪腐的指控也接連不斷，到了六年後的二○一○年，民眾對他的支持基本上已消失殆盡。可是，新總統亞努科維奇上任後，烏克蘭的貪腐和裙帶關係更加肆虐猖獗。和在俄羅斯一樣，少數寡頭靠攫取國家財產發大財，在此過程中常常使用賄賂、威脅或暴力手段。亞努科維奇的兒子亞歷山大就是一夜暴富。

在對外關係中，亞努科維奇試圖在歐盟和俄羅斯之間維持平衡。然而，對於亞努科維奇宣布要帶領烏克蘭加入歐盟的這個長期目標，俄羅斯當然會不滿。烏克蘭也無法等閒視之俄羅斯的反對，因為該國的天然氣全靠這個強鄰供應。二○一三年十一月，亞努科維奇突然取消了烏克蘭計畫與歐盟締結的聯繫國協議（Association Agreement），轉而鼓吹加入由俄羅斯、白羅斯和哈薩克組成的歐亞關稅同盟（Eurasian Customs Union）。我們難以想像他做出這個決定不是迫於俄羅斯的壓力。

事態發展證明，這個決定產生了致命的後果。它激起了數十萬人的巨大抗議示威，特別是在基輔的獨立廣場。接下來，暴力升級，政府也加緊了鎮壓。在西方的壓力下，二月二十一日，亞努科維奇被推翻，成立新的臨時政府，提前舉行了總統大選。亞努科維奇乘直升機逃往烏克蘭東部，從那裡去了俄羅斯。

普亭不可能對這樣的羞辱忍氣吞聲。克里米亞恰好為俄羅斯提供了展示力量的目標。克里米亞在一九五四年才併入烏克蘭，克里米亞的人口中俄羅斯族也占大多數，俄羅斯的黑海艦隊也駐紮在那裡，停泊在向烏克蘭租借的塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）。向克里米亞出手既能懲罰烏克蘭領導人的反俄立場，又能為普亭贏得俄羅斯民族主義者的喝彩。西方不可能為了克里米亞甘冒打世界大戰的風險，經濟制裁固然不可避免，但並非無法承受。這就是普亭的盤算。

亞努科維奇被推翻幾天後（他和普亭的關係搞糟了，但莫斯科仍然視他為烏克蘭的合法總統），沒有佩戴國家標識的武裝人員占領了辛菲羅波爾（Simferopol）的克里米亞議會大廈。他們請求俄羅斯保護克里米亞的俄裔公民，莫斯科立即答應。接下來的幾天內，俄軍開入克里米亞。議會宣布克里米亞獨立，並於三月六日表示希望加入俄羅斯聯邦。二○一四年三月十六日舉行的全民公投中，據稱幾乎百分之九十七的選民支持加入俄羅斯聯邦。次日，克里米亞議會正式向莫斯科提出請求。三月十八日，普亭滿足了克里米亞的要求，宣布將其納入俄羅斯聯邦。

西方領導人為了以政治途徑解決克里米亞危機進行外交斡旋，卻不出意料地毫無結果。俄羅斯並未因聯合國的譴責而卻步收手。為了要懲罰這一公然違反國際法的行為，除了使局勢升級到爆發核子戰爭的程度這個無法設想的選擇外，只剩下訴諸經濟制裁一途。俄羅斯人的外國銀行帳戶被凍結，旅行也受到了限制，但歐盟由於對俄羅斯的天然氣和煤炭的依賴，能做的非常有限。制裁不會給普亭造成太大困擾。世界領導人組成的八大工業國組織暫時中止了俄羅斯的成員資格，普亭對此也能承受。

俄羅斯受到孤立，但烏克蘭很難再從俄羅斯手裡奪回克里米亞。普亭在國內聲望驟升，俄羅斯媒體也把克里米亞的「回歸」稱許為偉大的民族勝利。就連戈巴契夫都說，換成是他，他也會採取和普亭一樣的行動。普亭的強權政治雖然屬於一個已經逝去的時代，但成功了。

與此同時，暴力延伸到了烏克蘭東部和南部（以頓巴斯工業區為中心）。自十九世紀末起，大批俄羅斯人從莫斯科地區遷徙到頓巴斯來，在煤礦裡做工，成為這個地區人口中的大多數。口碑良好的國際意見調查機構進行的調查顯示，雖然這些地區的民眾無疑比烏克蘭西部的人更加親俄，但只有一小部分人支持分離主義，大多數人還是贊成維持統一的烏克蘭國家。

即使在烏克蘭東部和南部，大多數人，包括多數講俄語的人，也反對俄羅斯干預頓巴斯地區。但是，莫斯科已經準備要提供武器援助給烏克蘭東部的分離主義者，民意不起任何作用。毋庸置疑，在頓巴斯當地，的確有些積極分子為了要讓自己的地區脫離基輔加入俄羅斯，而不惜提槍上戰場。叛軍並不是完全被普亭掌控的提線木偶。