並讀柯裕棻〈一個作家死了〉與邱妙津《蒙馬特遺書》：思覺失調病症如何使文中主角產生被害妄想？
我們想讓你知道的是
作為讀者，我們不能依靠文本分析來診斷作家。但當讀者們可以透過文本來認識當中描述的思覺失調病症，在閱讀的理解與討論上，我們便多了一種可能性。除了種種愛戀執迷之外，更有對於健康的渴求與盼望，以及對關係倫理性的探究，瘋狂抑或是背叛，孰先孰後？
文：陳鈺欣
「不再是我，乃是基督。」
使徒保羅。加拉太書 2:20
由於紀大偉的「台灣同志文學簡史」連載在網路平台，以致時序轉入二十一世紀以來，興起一種關於《蒙馬特遺書》的解讀，就是將作者邱妙津等同於其筆下的主人翁Zoë，並且將其言論視為誇大其詞的瘋狂，來合理化主人翁絮對於她的背叛。都說「作者已死」，在此更是一語雙關；因此，我將以反思性閱讀、以讀者觀點，來進行《蒙馬特遺書》的思覺失調考察。
借用交通大學社會與文化研究所邱德亮老師的句子：「所謂反思性閱讀對我而言就是透過閱讀，不斷地去發現自身社會本身的新問題，或從中獲得新的觀點看待舊的問題。」本文將並讀兩個典型描述思覺失調的虛構小說，分別是〈一個作家死了〉（柯裕棻作品）、《蒙馬特遺書》（邱妙津作品），讀出文本中思覺失調病症如何使主人翁產生被害妄想，像放大了千百倍心意的擴大器；但我也主張，作品中的情愛關係必須獨立解讀，不能自我合理化背叛一個病人的罪責。
讀者觀點
我們姑且再回顧文學殿堂早已熟知的「作者已死」理論：一九六七年羅蘭・巴特發表論文《作者之死》（The Death of the Author），是繼巴特的語言哲學轉向，由結構主義邁向後結構主義的重要著作。在這篇論文中，巴特主張作者僅僅是一個交織話語的場域（space），其主體性在文本完成時刻即被剝除；作品的詮釋、話語的意義，由讀者來決定。
作為敘事者的作家邱妙津，亦在其著作《蒙馬特遺書》中採取這樣的主張，因此在書籍的扉頁上寫著：
若此書有機會出版，讀到此書的人可由任何一書讀起。它們之間沒有必然的連貫性，除了書寫時間的連貫之外。
我手上的文學理論教材《批判思考：當代文學理論二十講》用了更令人怵目驚心的句子，來銜接羅蘭・巴特與讀者導向理論的章節，這麼寫著：
在後結構詮釋的新世界，作者已死，讀者重生。
由於二十世紀量子力學中測不準原理等科學的發展，觀測者（讀者）的位置被賦予前所未有的重要地位，舊有牛頓力學的時空座標完全被推翻，而成為相對性的。因此，孔恩（Kuhn）提出典範的轉移，認為所謂的「客觀事實」不再是絕對的，而取決觀測者所使用的參照架構，或是稱為「典範」。本文將之縮限，將作品視為文本（Text），由讀者來進行文本的意義生產，是去脈絡化、去歷史化的。以下我將進行反思性閱讀，閱讀〈一個作家死了〉與《蒙馬特遺書》，對其中所描述的思覺失調症病發情形作考察。
〈一個作家死了〉與《蒙馬特遺書》的思覺失調考察
〈一個作家死了〉採第三人稱敘事觀點，從外遇妻子的口吻，描述一個暢銷作家因罹患思覺失調症，發病出現妄想，最後於百貨公司墜樓自殺。思覺失調是一種至今精神醫學界尚未了解透徹的疾病，它的診斷來自多巴胺分泌失調的假說。患者大腦不正常放電，會損害腦部的功能，產生妄想，嚴重時會有被害妄想，病人本身容易沒有病識感，分不清楚現實與虛幻，嚴重者語言都會變成破碎、斷裂的。一個依靠文字維生的作家罹患思覺失調，其職業生涯已經宣告中止。
他曾經害怕他的文字會消失在虛空之中，像花落水流，可是現在他卻害怕他的文字存留著像末世預言，每個字都成為鐵錚錚的事實。他覺得自己是先知，鐵口直斷，報應如響。他寫的不是時事小說，而是〈創世紀〉。他說，要有光，就有了光。他忽然有了神能，洞悉因果輪迴，透視過去未來，他是天神史官，只要一落筆，凡是就成真。他開始逃避巨大的神責，又上癮似的不能停止胡思亂想胡言亂語，時而自大狂妄，時而頹廢沮喪，並且常為莫名的恐懼追趕，心悸，嘔吐，發冷汗，不由自主地哭泣，喃喃自語，頭痛失眠。他完全無法與人交談，有時一連數天不能闔眼，關在房裡和空氣對話，或者大喊大叫；有時他睡得昏天黑地，連呼吸都像停了。
上述引自〈一個作家死了〉的文字，相當精準地呈現了思覺失調病人病發時的景況，病人本人沒有病識感，心音又像放大了百萬倍一般，容易出現將自己視為世界的中心、自我神格化的傾向。又由於腦部內分泌失調，數日不睡，或終日成眠。同樣的描述，也產生在邱妙津筆下，她對於《蒙馬特遺書》主人翁Zoë的敘述。故事的爆點發生在「三月十三日」，Zoë赤裸而直白的陳述，因為聽到絮跟別人發生性關係而崩潰。在與絮的越洋電話的這一頭，Zoë激烈地用頭撞擊著電話亭，被巡邏的巴黎警察強制拖離電話亭，送至警局保護管束。
三月十三日，離開台灣的第十天，她睡在別人家裡，別人床上…〔…〕無意識地狂嚎嘶叫，無意識地撞著電話亭的玻璃或鐵架，無意識無痛感地血在頭上橫流又橫流…（第十四書）
如果說，絮的背叛是Zoë極大的外來壓力源，那麼酗酒就更讓她的病況雪上加霜。壓力、不能成眠、酗酒、無法進食，在沒有接受醫學治療的情形下，此時Zoë更加狂躁地打了許多通越洋電話，透露自毀傾向（自殺的意向），包括打給媽媽、姊姊、水遙與小詠。
自從三月十三我的精神崩潰以來，十天內我不能入睡，藉著大量酗酒將身體擊昏〔…〕完全不能進食，勉強自己吃下任何食物馬上吐出……
關上瘋狂的這一頁，讓我們恢復平靜，回到Zoë與絮的恩恩愛愛中。《蒙馬特遺書》第九書，標題〔Clichy〕，是Zoë與絮在巴黎的共同居所，是Zoë與絮對於「家」的共同想像，是她們結下私自婚姻盟誓的實踐場所，並且她們養了一隻兔子，開始經營想像家庭。在這一書中，Zoë自白了一個她們關係破裂的版本，說自己是咎由自取：
然而一切都是咎由自取。我使她在Clichy不快樂，我不能忍受她在Clichy對我的不愛，因她隨時想拋棄我和兔兔離開Clichy，我變成一隻狂怒之獸，最後陷入瘋狂狀態傷害她…所以當我送她回台灣後不久，她就迅雷不及掩耳地背棄了巴黎的我，立即投向他人，是咎由自取。
在紀大偉的同志文學批評中，他指責主角人物Zoë瘋狂，正當化了絮的背叛。思覺失調發病來自壓力、情緒的張力，反反覆覆的摧折拔高，令人身心俱疲。合理的結束一段關係的方式，是承認自己做不到承諾，而非背叛承諾。過去讀者們所閱讀的第一版《蒙馬特遺書》，有些書信沒有內文。
現今所看到的《蒙馬特遺書》，第十五書、第十九書都有標題且有內文，第十八書也有標題與引文。讀者可以看到、讀到絮的回信，從前一直無法發聲的絮，開始有了自己的對白台詞。在Zoë與絮的段落中，我們固然看到權力關係的錯置、Zoë的男性認同、異性戀假設，但是這個以遺書為名的文本，在開篇第一句話便是Zoë遭受到背叛的主訴：
我所唯一完全獻身的那個人背棄了我，她的名字叫絮…
結語
本文透過讀者觀點析論兩個文本：〈一個作家死了〉與《蒙馬特遺書》。前者彷彿昭示了後者，暢銷作家對於寫作的執迷與瘋狂，而後者又似乎證成了前者，作家的瘋狂導致死亡。作為讀者，我們不能依靠文本分析來診斷作家。但當讀者們可以透過文本來認識當中描述的思覺失調病症，在閱讀的理解與討論上，我們便多了一種可能性。除了種種愛戀執迷之外，更有對於健康的渴求與盼望，以及對關係倫理性的探究，瘋狂抑或是背叛，孰先孰後？
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。