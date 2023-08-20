TNL+ 2023/08/20,
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【日本城市一隅的正統台灣味】台灣人一看就知道是家鄉味——東京台東區「台灣茶館 家豆花」

【日本城市一隅的正統台灣味】台灣人一看就知道是家鄉味——東京台東區「台灣茶館 家豆花」
Photo Credit: TNL JP編輯部

我們想讓你知道的是

「日本城市一隅的正統台灣味」系列，是TNL日本編輯部為讀者們介紹這些身處日本、十分講究台灣飲食文化料理人的故事，以及他們對美食的追求。這次介紹的是位於東京都台東區的「台灣茶館 家豆花」，延續代代相傳的家鄉味道，是他們的堅持。

文：TNL JP編輯部
翻譯：Ting Lin

擁有許多歷史悠久的娃娃批發商店，以及專門販售玩具、煙火和手工藝品專賣店，都匯聚在淺草橋。沿著JR、地鐵淺草橋站前的江戶大道向北走兩、三分鐘，便能看到散發復古氣息的台灣餐廳「台灣茶館 家豆花」。

店裡擺放著三張小桌子和能容納幾個人的吧台，進入店裡，會聽到日語和台灣話交錯的熱鬧對話。工作人員全員都是女性，包括店主山岡小姐、山岡小姐的母親、山岡小姐的阿姨，還有小宜（音譯）四人。大約50年前，山岡小姐的祖父那一代，一家人從台灣南部的屏東搬到了淺草橋居住。

2023年2月底開店滿三週年的家豆花的誕生純屬偶然。採訪當天，阿姨告訴我們，起因是因為某天她聽說自己喜歡的壽司店將要歇業，便興起開一家台灣餐廳的念頭。

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採訪當天的顧店的是阿姨（左）和小宜（右）。由於是家族自己經營的店，所以上班的時間自由開放個人決定，邊聊著說「傍晚起好像會下雨」，說完就關店回家也OK。她們在家使用台語對談，家裡的餐桌上往往不分台灣料理或日本料理，無違和地自然並排著｜Photo Credit: TNL JP編輯部

因為沒有人提出反對意見，家豆花就這麼開張了。除了水管管線、吧台施工等工程交給專家，其餘的室內裝潢全由他們自己DIY。

事實上，山岡小姐位於屏東的老家，便是現為指定歷史建築、知名的「龔家古厝」。他們將室內風格定調為每個人看到都會略感懷念的「鄉下奶奶家」風，使用木頭來裝飾壁面，再取用大量雜貨擺放在各個角落。

在世界各處開始受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響時開始營運，也有人會對他們說：「這時候開店很辛苦吧！」，但在必然要戴著口罩與勤於消毒的時代，他們開朗地這麼回：「一點也不會呀。」

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為了增添涼爽感，台灣人經常在居家壁面或者門上增加色彩。家豆花店內選用略帶褪色感的淡綠色，靈感源自日曬直接、陽光熱烈的屏東。家人們日常愛用的物品，加上從台灣帶來的雜貨、生活用品一字排開，增添熱鬧氣氛｜Photo Credit: TNL JP編輯部
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