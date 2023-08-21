《遙遠的海岸》：潮州人造就了東南亞城市的繁榮，但也面臨了近代民族主義興起的挑戰
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潮州人的外移讓新加坡、西貢與曼谷等東南亞城市蓬勃發展，但隨著近代大量中國人下南洋，激增的中國人口改變了與東南亞族群的關係。如泰皇拉瑪六世在民族主義的影響下，曾寫下題為〈東方猶太人〉的文章，撻伐主宰暹羅經濟的華人。
文：麥柯麗（Melissa Macauley）
第九章 潮州海域的高峰時刻（1891至1929年）
（泰國）都潮州店。後來有些華裔，華人的後裔不要講潮州話，講的是泰國話。
我去的時候全部都講潮州話。
因為如果每一個華僑去泰國不會講潮州話就無法謀生。……暹羅清一色是潮州人。― 陳錦華
經歷了19世紀中的動盪後，潮州又迎來一陣貿易擴張。商人持續控制商貿，也持續從海外機會中獲利。各階層旅外者從東南亞跟上海匯回巨額款項。農業與技術勞工增加的人口，也在莊園產業及跨地域公司經營裡找到工作。外移到海外殖民地與王國的領域策略，讓他們取得土地與天然資源。
隨著20世紀到來，故鄉又崛起新的挑戰。面對東南亞的競爭，蔗糖貿易量下滑。由於麻藥再次遭禁，因此印度鴉片被迫走入地下，而土產鴉片愈來愈能滿足娛樂用藥者的需求。這些都是令人氣餒的挑戰，因為蔗糖－豆粕－鴉片貿易，從17世紀開始就是經濟的骨幹；然而這些挑戰也不是不可超越。地方農民轉作其他作物，特別是鴉片與水果；涉入海洋貿易的商人則持續在上海、香港、新加坡、西貢與曼谷蓬勃發展。專精蔗糖生產的勞工外移到對家鄉帶來挑戰的那些海外領域。許多「東南亞蔗糖」實際上是「華人蔗糖」。隨著勞工外移，為華人擁有的企業工作，生產也移到海外。隨著人口增長，潮州海域提供的資源與工作機會，確保跨地域經濟得以在大蕭條前的歲月裡持續繁榮。
這個區域比較難撼動的問題是政治。方耀於1891年去世，無論對他的軍事統治有什麼想法，他至少維持了秩序，促進發展。隨著方耀過世，地方上的械鬥與海盜再度出現。如前所見，清朝在1912年遭到推翻，民國時期（1912至1949年）的政治相當混亂。善堂與商會等公益組織，填補了初生建國過程中的許多縫隙，然而1911年革命後的暴力、軍閥騷擾、1922年的颱風災難及共產黨起事，全都阻礙了粵東地區的經濟發展。潮州除了土地與小企業的投資外，旅外商人將企業能量專注在海外事業；在這些地方，他們的利益持續獲得國王與殖民當局的保護。進入海外經濟與領域，逐漸成為家族翻身的重要途徑。
20世紀的頭幾十年，外移現象大幅加速，進一步讓潮州的社會經濟生活與東南亞交纏在一起。外幣―墨西哥銀元、港幣、法屬印度支那元（piaster）、菲律賓披索、海峽殖民地元與日圓―隨著移民每幾年由海外返鄉，充斥當地市場。外匯抵銷了貿易不平衡，因此讓整個區域受益，卻也激化了社會分歧，因為即便是涓滴海外資金，都能讓家族獲得他人沒有的財務安全。
擁有海外關係― 特別是商業連帶― 的家族，更可能購買土地，也激怒了比較不幸的親友鄰里。1920與1930年代的農民起事中，跨地域家族成為攻擊目標。
潮州海域故事的高潮，相當複雜，因此我選擇從單一家族的經驗來訴說這個故事― 來自潮安（過去的海陽）的劉家。他們並非典型；就像其他海外商業巨擘家族，財富與地位讓他們跟其他旅外者截然不同。然而他們的行動卻提供一扇有用的舷窗，讓我們一窺此時潮州海域各地更廣闊的社會經濟潮流。
他們的故事，展現出超越種種阻礙的小販成為創業家，以商業投資推動跨越全球的工業革命，更讓自己家族躋身殖民地菁英。後續世代將投資多角化，進入鴉片、金融、房地產與南海各地由潮州人主導的稻米貿易。家族生活的跨地域性格；雙重國籍；致力於故鄉福祉；海外匯款的加持，在政治世界崩解的情況下，確保家族的利益；然而海外匯款的詛咒，也區隔了擁有海外關係跟沒有的人：這些趨勢都透過劉家三代的經驗展現。他們帶我們返回17世紀的主軸：豐厚的海域生活既是恩惠，也是禍根。
1891到129年，見證了潮州海域的繁榮高峰。正如易經預示：「日中則昃，月盈則食。」我們現在回頭審視，這些商人的成就，甚至是許多勞工的成就，如何在現代潮州的社會世界裡投下陰影。隨後的敵意與暴力也預見了更大的革命即將到來。
遷徙與其不滿
如前所見，18與19世紀時，華人大幅透過跟暹羅或暹羅華人女性通婚，並改宗南傳佛教，來融入暹羅社會。施堅雅已經指出這股融合趨勢在1900到1947年間緩了下來，因為華人婦女開始跟著男性外移。慈善家也為自己的兒童建立華人學校，灌輸他們更加堅決的文化認同。此一認同受到中華國族主義興起而強化，後者消解了華人方言團體之間的緊張衝突，因為此刻他們找到支持共和國的共同目標。陳錦華於此時移民到暹羅，發現當地的商業世界非常「潮州化」。
暹羅人本身也愈趨民族主義，他們的觀點認定對華人的種族醜化，認為後者主宰了暹羅人的經濟生活。這類仇恨受到泰皇拉瑪六世瓦棲拉兀（Wachirawat，1881至1925年，在位1910至1925年）煽動，如同其他西化菁英，他也受到英美反閃族主義的「黃禍」教條影響。1914年，他親自寫下反華長文，題為〈東方猶太人〉，大加撻伐他所說的拜金華人，明顯與人民的價值觀相違背，後者更重視生命中的高貴事物。他更哀嘆他們的人數就「足以淹沒世上的任何國家」。
泰皇的沉思固然不怎麼光彩（畢竟，華人投資的最大受益者就是暹羅王室與貴族），它們仍指出20世紀華人移民的一項特徵：逐漸增加的數量。我們已經看到潮州外移加遽，多數都是受到政治動盪與環境災害的影響。其他中國籍貫團體也出現移民上升的情況，因此共同改變了華人與當地人的關係，不只在暹羅，東南亞其他地方也是如此。在潮州人的情況裡，19世紀的特色是跟當地領袖合作；事實上，他們是在暹羅、婆羅洲與馬來亞的當地菁英邀請下抵達當地並在此繁榮發展。潮州人在馬來亞的主要地點― 柔佛的當地領袖，積極參與並投資華人事業，也對華人領袖維持政治權威。然而隨著華人人口在19世紀末增加，華人更加緊密圍繞著兄弟會黨組織起來，馬來蘇丹對「數目激增的華人頭人」施以權威的體系也逐漸衰微。整個半島各地，華人開始跳過馬來權威，同時從馬來人的觀點來看，「緊縮對於經濟資源的掌握」。
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