剛出社會時錢錢跑哪去了？職場菜鳥如何分配第一份薪水？
我們想讓你知道的是
投資時間及複利威力很強勁，越早開始能多存錢，會讓自己更有財務彈性。如果衝動性消費，會漸漸讓未來的選擇失去彈性，所以我們需要藉由思考目標及想要的生活，來做為現在消費的標準，也免得後來才發現花了一堆冤枉錢，卻也不容易調整了。
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
剛出社會時錢錢跑哪去了？
每一個人的第一份薪水，我想都有屬於它專屬的故事。回想過去第一份薪水的故事，撇除日常的柴米油鹽醬醋茶，我主要貢獻給了World Gym，也因此跟健身開始量子糾纏的愛恨糾葛。
十幾年前在台灣有一部彭于晏主演的體操電影，叫做《翻滾吧！阿信》。當我去台中一中街逛街時，在太平路跟三民路口，看到一張彭于晏的劇照，貼在World Gym的門口，就好像被雷打到一樣，要顏質有顏質、要身材有身材。於是我就跟我那時的女朋友說，我想要變成這樣。
我以為這麼認真的說出這句話，滿心期待會得到鼓勵跟安慰，結果卻收穫了一句「不可能啦！」外加白眼一枚。
這件事讓我越想越不甘心，我覺得只要去了健身房，一定可以做到這件事。過沒幾天，我就決定要去報名World Gym，到了現場參觀完後，我就自我感覺良好的報了會籍。接著來了個教練帶我測一下體脂、肌肉量，跟我說明需要怎麼訓練，我就又鬼使神差的報了教練課。
等到要付錢時，我發現不對勁啊！我明明就沒有那麼多錢，為什麼還是耳根子軟到難以拒絕、拉不下臉去談價錢、甚至之前沒有好好了解流程跟行情，完全沒有準備去處理這些事，被當肥羊也剛好而已，最後還是我前女友周轉才度過當下的困境（當時沒有去辦過信用卡，小白一枚）。
如今也過去了十幾年，想想當初花了幾萬塊，後來有變成彭于晏嗎？當然沒有。肚子大多是統一天下的狀態，腹肌要進入戰國時期，怎麼這麼難。消費如果沒有想清楚，其實難以達到自己想要的效果，或許我當初期待花了錢就有好結果，但期待跟我想的不一樣時，就無法好好堅持下去。
越早開始累積儲蓄的差異
即便是財務顧問，都有小白時期，本能衝動消費一點都不少。或許消費大多負擔得起，也看似沒造成太大的負擔，但真的是這樣嗎？我們可以從兩個方向看出差異：
1. 儲蓄＝收入−支出
這個觀念大家都知道，但其實這件事需要拆解來看：
- 儲蓄是為了以後的目標及退休做準備（現在存的是為了以後花的）。
- 支出代表自己的消費價值觀跟習慣（消費會產生習慣影響價值觀）。
- 收入變化成長及退休影響有時間性（每種收入的曲線不一樣）。
舉個例來說：小A是個運動員，月收入10-15萬，但收入成長上限在35歲達到瓶頸，需要有職涯轉換。但因為養成的消費習慣，平常過符合這樣收入的支出生活。導致在35歲前不太有儲蓄，在職涯轉換後面臨到很大的衝擊，也對生活、目標及退休產生壓力，就更能有餘裕的選擇工作及生活。
2. 越早開始的儲蓄，可以根據目標打造適合的投資組合
因為越長期的目標（尤其是退休），在投資上我們就更有承擔風險的能力；越短期的目標及支出，因為越容易動用錢，則較不適合投資準備。
如果我們在早期讓自己可以累積儲蓄，更可以彈性打造投資組合。因為投資報酬率跟時間都不可能無限上綱（投資報酬無限上綱是詐騙），但我們看下圖可以看到越早開始，報酬率可以透過時間達到類似的效果，也相對來說比較不會影響財務（報酬率越低通常波動風險越小）。15年投資報酬率5%的組合，和10年7%的組合結果相近。
我們還可以思考，如果25歲開始工作，每個月定期定額1萬元投資7%的投資組合，65歲退休可達到約2400萬元。但同樣65歲退休要有2400萬，35歲才開始的話，每個月定期定額需要2.1萬元左右，會比25歲開始投資每個月多存1.1萬元。
我們要知道，每個月能多存1.1萬元不單是數字問題，也會對生活上產生不小的變動。所以越早開始投資，承擔風險能力比較強，並且對生活壓力也不會這麼大。
小結
我們都有很多想要的東西，但大多數都需要由錢所變成，這才產生每個人財務狀況不同的面向。
雖然每個人狀況都不一樣，但還是有共通的原理原則，投資時間及複利威力很強勁，越早開始能多存錢，會讓自己更有財務彈性。如果衝動性消費，會漸漸讓未來的選擇失去彈性，所以我們需要藉由思考目標及想要的生活，來做為現在消費的標準，也免得後來才發現花了一堆冤枉錢，卻也不容易調整了。
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940