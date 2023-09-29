丹麥小說《城市與海洋》：大陸漂移學說的王子復仇記，一個唯物論的善惡報應故事
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丹麥小說《城市與海洋》出版社Modtryk加上助理一共才六位員工，卻獲得2023年的丹麥廣播公司文學獎首獎，這個由60年代跨至80年代又至當代的故事線，來回穿梭，敘事線條紋絲不亂，橫看成嶺側成峰。它關乎地質學，關乎母愛和性愛，也關乎男人之間的友誼。
「人生居天壤間，忽如飛鳥棲枯枝。」
環礁是怎樣形成的？太平洋是否有大陸？水是從哪裡來的？地球是怎樣形成的？為何風在傍晚從陸地吹向海洋？下一個冰河期何時到來？耽於柴米油鹽的你我難得思索之事，卻是兩個男人在大學時代揚帆出海時聊天的主題，好不浪漫。
「對我來說那是門真正的學問。我的專業的名稱指的是對地球的研究，但它也可以是對時間和生命的歷史的研究，以及對未來無限時空的日常交接。地球的緩慢變化為我打開了另一個世界，它本來為我所有，但未曾掌握。」
丹麥小說《城市與海洋》（Byen og Havet）（2022）中的「我」，於某個夏夜意外地收到一個裝滿舊信的紙箱子，勾起對於80年代在大學修讀地質學期間與駕船遠遁，失聯多年的友人艾維德相識相交過程之回憶，從中破解了艾維德身世的謎團，也揭開了一個沉冤幾十年的地質學界的學術公案。
「我」與建築系學生艾維德的認識
小說開篇，寥寥數筆勾勒出時代背景：屬於80年代的，充盈著醉人波希米亞氛圍的奧胡斯。在新自由主義尚未著陸的日德蘭半島中部大學城，「我」剛服完兵役，早年喪母，手頭拮据，剛開始大學地質學專業課程，住在校園裡走廊吱嘎作響的老式宿舍，便尋得港口燒烤店中的短工。
藍領工人穿梭在剛剛開始引入商業地產的港口上的老派燒烤店，身為店中打工仔的「我」接待和目送著高矮胖瘦的客人，他們在毫無修飾的石籽地上吃著簡單樸素的餐食，喧鬧嬉笑；「我」逐漸閱人無數，在城中的前衛夜店結識同校的建築系女友烏拉。
兩人之間談不上深情厚意。烏拉時常不請自來到「我」的宿舍過夜，還在房間裡的洗手池裡撒尿。「我」不曾視她為正牌女友，80年代氾濫校園的性自由也預先決定兩人不太可能有互信。在烏拉以肢體語言表現出強烈的佔有慾之後，「我」離她而去。
烏拉最重要的貢獻，就是介紹「我」結識了同為建築系學生的艾維德。放蕩不羈的烏拉，比之怪人艾維德之特立獨行，完全不是一個量級。
正如烏拉所說，艾維德自成體系，完全是另一個世界的人。此人頗具魏晉遺風，念建築卻不喜磚瓦，設計的課堂專案是海灘上一座不設牆壁的博物館。居有定所而不在陸地，常年睡在一張據說他已用來環遊了世界的紅色帆船上。當天無論身在何處，必定設置航向回到港口，在水上方能安眠。
艾維德書架上擺滿丹麥作家Sandemose和Melville的著作，也熟讀Hermann Hesse，關於建築學的書卻幾乎沒有，只有一本勉強沾邊，還是關於視覺交流。
最奇怪的是，二人初識之際，身為建築系學生的艾維德便不時向地質學系的「我」詢問極為專業的地質學問題。作者通過兩人友誼的發展，巧妙地將深奧難懂的地質學知識體系以飽含人文的溫情娓娓道來：土壤科學、冰川學、氣候學、海洋學、水文學。然而兩人間智性的交流，靈性的融通，隨著艾維德突如其來的不告而別，竟軋然而止。
艾維德母親詹妮的遺物
多年之後的「我」，念及這未竟的情誼，應邀拜訪了艾維德的姨媽，並獲贈地質學專業出身的艾維德母親詹妮的遺物：一個裝滿了舊信函和陳舊的地質學文獻複印件的紙箱子。
「我」掃視文獻，其中有Arthur Holmes發表於1928年的《放射性和地球運動》，丹麥地質學者Christian Poulsen對蘇格蘭、東格陵蘭島和美國東部古生代化石的生物地理學研究，又有普林斯頓Harry Hess1962年的文獻：海洋盆地的歷史，及Alfred Wegener（大陸漂移學說創立者）發表於1915年的德文文獻《大陸與海洋的關係》（Die Entstehung der Kontinente und Ozeane）。
「我」即刻判斷出這一切都指向同一目標：大陸漂移學說。
在60年代的丹麥地質學界，大陸漂移學說是一個惹人恥笑的學術禁區。尤其是1968年前，學術權威們各為其政，其專有的學術轄區內，舊理論不容染指和質疑。就算是在學術空氣較開明的哥本哈根，如有學生帶著「大陸漂移」的問題走進教授的辦公室，「會被攆出去」。
翻閱艾維德母親詹妮的舊信，「我」得知她原本天賦異稟，卻因男女私情違反校規誕下私生子，不得已中途休學。幾經周折，她得以復學，契而不捨地將那時被視作異端的大陸漂移學說作為自己的學術主攻方向，並為此苦修氣候學和土壤力學。要完全學問通達，還需要礦物學、岩石學、材料理論、地球化學、構造學，又讀礦物學，岩漿地質學，地球化學，同時有沉積學、古生物學、地層學的輔助。就在她攀爬這座理論巨峰之時，原本替她扶養非婚生幼子艾維德的姐姐突生家變。
「我」追憶起在大學時受邀與艾維德揚帆出海的種種。
藉由二人交往，讀者得見一個遠離城市，完全屬於海洋的壯麗丹麥。通過二人的文學閱讀，又一窺主人公的精神世界，如《罪與罰》、《白鯨記》、《骰子人》，又如丹麥作家Aksel Sandemose的小說Ross Dane，是關於加拿大的海裡古力（Beaver Coulee）和大草原的墾殖，藉此說明土壤學對於文明發展至為重要。另有Mika Waltari的小說埃及人西努赫，裡面的法老有著奇怪的宗教思想，完全依賴於尼羅河的洪水何時氾濫。
讀文中海景，如乘舟在丹麥版圖上遊走。如二人自奧胡斯向東，繞Samsø島環遊，途徑港口如Kolby Kås，Ballen，卻無意靠岸。又有一回，艾維德決定從日德蘭島出發，繞行菲恩島和錫蘭島。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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