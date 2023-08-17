印尼2024能成功遷都努山塔拉嗎？總統佐科威面臨財政壓力與接班挑戰
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印尼政府宣布將在2024年度國家預算中，撥款40.6兆印尼盾（新台幣840億元）用於新首都努山塔拉的建設。學者指出，這可能會對印尼財政造成巨大壓力，且總統佐科威將於明年10月卸任，他的繼任者勢必需要僅審視新首都的建設計畫。
綜合《路透社》與《亞洲新聞台》報導，印尼政府宣布將在2024年度的國家預算中，撥款40.6兆印尼盾（新台幣840億元）用於新首都努山塔拉（Nusantara）的建設。
總統佐科威於週三（16日）、印尼建國78週年前夕發表年度國情咨文演講，財政部長Sri Mulyani Indrawati也在同個場合表示，2024年預算中的35兆印尼盾（新台幣730億元）將撥給公共工程和住房部，該部將在新首都為公務員建設基礎設施和住房。
「努山塔拉的配套基礎設施將於2024年完工。」Sri Mulyani Indrawati說。
公共工程和住房部長Basuki Hadimuljono稱，政府將於今年9月開始為約1萬6千名公務員、軍人和警察建造住房，他們將於2024年搬入新首都。
努山塔拉為佐科威的旗艦政策，他於2019年宣布將在婆羅洲島上建立新首都，以取代人口過度擁擠及因海平面上升而逐漸下沉的雅加達。預計到2045年竣工時，新首都將耗資340億美元（新台幣10.87兆），並成為一座佔地近26萬公頃的綠色智慧城市。
「儘管佐科威希望這成為他十年總統任期的標誌性象徵，但我認為一旦他明年10月卸任，繼任者將不得不非常仔細地審視這一點。」澳洲國立大學政治與社會變革系名譽教授Greg Fealy表示。
「努山塔拉需要大量資金，但這些資金可能可以被用於其他事情，從而為印尼全國帶來更大的紅利。」他說
他也指出，即便佐科威宣布新首都定於2024年上半年正式宣布啟用，但人們對首都搬遷的全面計劃是否會實施將「越來越懷疑」，此外，新首都計畫所吸引的國際投資者很少，如果印尼必須獨立提供大部分資金，將為該國財政帶來巨大壓力。
目前，政府已投資32兆印尼盾（新台幣670億）建設新首都的基礎設施，包括水壩和收費公路。
據報導，佐科威昨日在演講中宣布在2024年、也是他任期最後一年的國家預算為3304.1兆印尼盾（新台幣6.87兆），並承諾將保護國內經濟受全球情勢挑戰，以及保持糧食價格穩定。
提交議會的預算提案比今年的支出計劃增加了約6%，2023年的支出計劃已修訂為3123.7兆印尼盾（新台幣6.5兆），此預算案也假設明年經濟將增長5.2%，略高於今年官方預測的5.1%，通脹率為2.8%，低於今年3.1%的預期。
佐科威表示，他的目標是2024年預算赤字佔國內生產總值（GDP）的2.29%，與今年赤字2.28%的最新預期大致相同。
然而，一些經濟學家表示，在預計明年全球經濟增長仍疲弱的情況下，這些預算假設過於樂觀。
此外，佐科威也表示印尼成功控制了Covid-19疫情，同時實現經濟成長，並在局勢緊張的地緣政治中發揮了領導作用。
Greg Fealy指出，佐科威希望在每一點上強調他在任期間取得成就，主要是為了確保印尼從Covid-19衰退中迅速恢復。Fealy也補充，東南亞國家的經濟增長超過5%，且就業率合理成長，貧窮人口也逐漸減少。
佐科威的繼任者
澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）政治媒體與哲學系主任、兼任政治學系副教授的Dirk Tomsa表示，佐科威將在明年10月卸任，而他強調公眾需要一個值得信任的領導者「十分有趣」。
「這對他的繼任者來說是一個小小的暗示，表明他做得非常好，而目前競爭的總統候選人們應該聽他的」Dirk Tomsa說。
雖然佐科威至今尚未公開表明在3位總統候選人之中支持誰，但種種跡象顯示其傾向於現任內閣國防部長、以及Gerindra黨領袖普拉伯沃（Prabowo Subianto），他曾兩度競選總統，但都輸給了佐科威。
其餘兩位候選人包括前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）以及印尼鬥爭民主黨籍的中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。
「佐科威似乎覺得在某種程度上，普拉伯沃會比其他候選人更能保護他的政治遺產。」Tomsa表示。
Greg Fealy同樣也認為佐科威「越來越傾向」於普拉伯沃，並援引兩家民調機構最近的一份報告指出，佐科威先生的公眾支持率高達82%。
Fealy指出：「在一場勢均力敵的總統選舉中，若獲得像佐科威這種受歡迎的人的默許支持，確實可能成為普拉伯沃當選下一任總統的決定性因素。」
新聞來源
- Relocation of Indonesia's capital city 'one of the biggest question marks' of Jokowi's leadership: Analyst（亞洲新聞台）
- Indonesia to allocate $2.7 bln next year to construction of new capital（路透社）
- Indonesian president tables $216 bln budget for 2024（路透社）
延伸閱讀
- 換政府新都還續建嗎？佐科威赴新加坡招商回應「三疑慮」，力邀星國人移居努山塔拉
- 印尼總統佐科威向外投信心喊話，保證2024大選後新政府將持續建設新首都
- 印尼政府加速建設新首都努山塔拉，婆羅洲紅毛猩猩生存岌岌可危
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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