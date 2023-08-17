2023/08/17,
交通

行政院通過「道路交通安全基本法草案」推動交通零死亡，820還路於民大遊行本週日凱道登場

行政院通過「道路交通安全基本法草案」推動交通零死亡，820還路於民大遊行本週日凱道登場
Photo Credit: 中央社

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行政院設定「零死亡」政策願景，以2030年前降低死亡人數30%為目標。陳建仁表示，會請內政部營建署與交通部加速推動4年400億元的「永續提升人行安全計畫」，並迅速研議「行人交通安全設施條例」。此外，陳建仁提到，自實施科技執法之後，設置地點事故發生、死傷數均有明顯下降。

為建立以人為本的道路交通安全環境，達成道路交通事故零死亡的政策願景，行政院會今（17）日通過「行人交通安全政策綱領」設定了交通零死亡的政策願景。此外，行政院也通過「道路交通安全基本法草案」，將送請立法院審議。

本週日（20日），「行人零死亡推動聯盟」將在凱道舉行「還路於民大遊行」，目前國民黨總統參選人侯友宜，及民眾黨總統參選人柯文哲都確定會參加，至於賴清德則尚未表態。

道路交通安全基本法草案，立法院預計9月審議

行政院會今日通過「道路交通安全基本法草案」，立法院預計於9月進行審議。未來，行政院將成立中央道路交通安全會報，由院長親自主持，並由各級政府編列足夠經費，每4年定期檢討綱要計畫。

鑑於台灣道安情勢嚴峻，行政院借鏡日本推動交通安全對策，交通部參考日本立法體例、兼顧我國國情，在蒐集各界意見後擬具本法草案，確立了「人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展」9大面向作為基本政策。

道路交通安全基本法草案的主架構為「總則、道路交通安全基本政策、道路交通安全計畫、道路交通安全會報及附則」共5個章節，總計27條。草案中明定道路交通安全關係者的責任、闡明9大基本政策、定期檢核中央與地方部門的道安計畫，並召開會報。

行人交通安全政策綱領：2030前降低30%交通死亡率

行政院設定「零死亡」政策願景，以2030年前降低死亡人數30%為目標，並提出短期（半年內）、中期（1年）、長期（4年）的具體執行項目。

行政院長陳建仁表示，台灣交通規劃是以車流效率為主，缺乏人本交通理念，導致都市地區車流持續成長後道路交通擁擠，並壓擠人行空間。而監理制度未落實，造成汽機車不停讓行人事件經常發生。為改善行人交通安全，規劃由工程、教育、監理、執法4面向著手。

工程方面，行人族群中又以身障、兒童及高齡者等最為弱勢，必須保障其行的安全，落實行的正義，請內政部營建署與交通部加速推動4年400億元的「永續提升人行安全計畫」，並迅速研議「行人交通安全設施條例」。

400億的安全計畫將用於改善路口行人安全設施、人行道、校園周邊道路、行人及高齡友善示範區，並提升非號誌化路口安全，以及減少路側障礙物。

監理方面，交通部將針對違規紀錄嚴重者，推動恢復短期換照，並透過換照要求繳清罰鍰及進行講習再教育，促其養成守法習慣，徹底做好源頭管理。

執法方面，陳建仁表示，取締違規是手段不是目的，外界誤以為科技執法等於和民眾搶錢且無助改善道安，但事實上自實施科技執法後，設置地點事故發生、死傷數均有明顯下降，確實遏阻違規肇事。

經內政部警政署統計，設置路口科技執法265處的地點，自民國2022年9月30日啟用至2023年7月31日止，10個月共取締98萬3696件，事故較去年同期減少753件，死傷減少792人。

教育方面，有鑒於交通安全文化扎根必須從小教育，因此將請教育部把行人優先停讓納入課程模組教學主軸。

8/20還路於民大遊行將於凱道登場，訴求零死亡願景

8月20日，由民間團體「行人零死亡推動聯盟」所主辦的「還路於民大遊行」將於凱達格蘭大道登場。遊行以5大訴求為主軸：健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制，以及最核心的台灣零死亡願景。

行人零死亡推動聯盟指出，與傳統思維相比，零死亡願景相信道路死亡完全可以避免。設計道路時，必須把人類缺陷考量進來，因為即使發展出最完善的駕駛訓練，人類仍然會犯錯。零死亡願景不把所有責任放在駕駛身上，而是以系統性方法分析及規劃整體道路，預防致死且嚴重的撞擊。

行人零死亡推動聯盟表示，讓生命白白在道路上逝去的成本遠高於打造人本交通環境的成本。據聯盟統計，2022年交通事故所造成的社會總成本是6380億4666萬新台幣，約佔全年實質GDP的3%；2022年交通事故的健保給付也創下新高，支出66.51億元。

行人零死亡推動聯盟強調，零死亡願景並非只是一個祝願式口號的呼喊，自1997年瑞典推行此政策以來，已經發展出一套方法和原則，供世界各地借鏡。

行人零死亡推動聯盟已公開邀請6都縣市首長、各黨總統候選人及立委候選人一同參與遊行，目前國民黨總統參選人侯友宜，以及民眾黨總統參選人柯文哲先後表態會參加。民進黨方面，將由秘書長許立明帶領黨公職及民代參與，賴清德尚未表態。此外，交通部長王國材先前已表示會參加遊行。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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