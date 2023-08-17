馬來西亞小飛機墜毀高速公路，10名罹難者中含政治人物

（中央社）馬來西亞今天一架小型飛機在吉隆坡以西墜毀，據報造成10人喪生，彭亨州議會議長莫哈末沙卡山蘇丁證實行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。

國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）也抵達墜機事故地點，了解警消人員搜救進度。

根據大馬媒體報導，佐哈里哈倫在彭亨州政府中負責地方政府、房屋、環境及環保科技事務。

報導說，大馬社群媒體今天流傳墜機事故者名單，除佐哈里哈倫外，機上也有多名政治人物。社群網站上有機上人員墜機前在機內合影照片。

噩耗傳出後，許多政黨領袖和選民深表痛心，莫哈末沙卡山蘇丁（Mohd Sharkar Shamsudin）、馬華總會長魏家祥透過社群平台臉書（Facebook）發文致哀。

報導說，佐哈里哈倫是一位非常親民的州議員，積極為民服務走訪選區，昔日水災時曾搭乘私人直升機到選區巡視及慰問災民，由於經營直升機行業，經常利用直升機代步。

綜合當地星洲日報、東方日報等媒體報導，罹難者都是男性，包括1名機師、1名機組員與6名乘客，年齡40到50歲，死者是本地人，遺體被送往巴生醫院解剖，消防人員在案發現場收集殘骸。另外，飛機墜落時撞擊的1名機車騎士與1名汽車駕駛也不幸喪生。

這架小型飛機今天下午在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）U16區接近艾美娜中央公園（Elmina Central Park）的牙直利大道墜毀，大馬警方在事故現場設立路障並拉起警戒線。

失事飛機公司接受調查

《中央社》報導，馬來西亞警方表示，飛機墜毀前並未發出緊急呼救。

法新社報導，警方表示，「目前為止，我可以說至少有10人因為這場墜機事故身亡。有兩人是路過，其中1人是汽車駕駛，另一人是機車騎士，與機上8人同樣在事故中喪生」。

路透社報導，雪蘭莪州警方告訴記者，這架豪客比奇390型（Beechcraft Model 390、Premier 1）輕型私人商務機，在當地時間下午2時8分墜毀於艾美娜鎮（Elmina）附近，墜毀前正準備降落。

警方稱，飛機與塔台失去聯繫，隨後墜毀在公路上，砸中1輛機車與1輛汽車。

警方並表示，飛機墜毀前並未發出緊急呼救，飛機當時已獲指示可以降落。搜救行動目前持續進行。

馬來西亞民航局發布聲明稱，事故發生時，機上有6名乘客與2名機組人員，但未證實有任何傷亡。

馬來西亞民航局表示，這架飛機從度假小島蘭卡威（Langkawi）出發，在前往雪蘭莪州蘇丹阿卜杜勒．阿齊茲．沙阿機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）途中墜毀。該機場距離首都吉隆坡不遠。

民航局長馬哈茂德（Norazman Mahmud）指出，這架飛機在下午2時47分首次聯繫塔台，並在2時48分獲得降落許可。

他在聲明中表示，「下午2時51分，塔台發現墜機地點冒出濃煙，但飛機並未發出緊急呼救」。

馬來西亞民航局指出，這家飛機由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運，該公司並未立即回應路透社置評要求。當地媒體報導，公司表示將會配合當局調查。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範