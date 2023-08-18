印尼華人也過中元節嗎？普渡祭拜有台灣人視為禁忌的鳳梨，搶孤活動最受到歡迎

進入農曆七月，大賣場、便利商店販賣琳琅滿目的大包裝餅乾、泡麵、飲料等普渡祭品，已成為台灣人特殊的節日景象。至於，移居印尼的華人也有中元普渡習俗嗎？

答案是，有的！中元普渡是華人傳統風俗，印尼華人極為重視，無論福建人、客家人、廣府人、潮州人、海南人，以及自明朝時期與當地人通婚的土生華人（Tionghoa peranakan或Cina Peranakan），都有普渡習俗。

農曆7月15日是祭祖、普渡時刻，又稱「中元節」。印尼文「中元節」為Perayaan Zhong Yuan，又稱Festival Cioko ，發音源自閩南語，「搶孤」之意，印尼文為Sembayang rebutan、sembayang rebut。亦稱為Chiong si ku 、Chit Ngiat Pan，源自客家話，前者意思是「搶施孤」，後者是「七月半」，或者Ulambana（盂蘭盆會）等。有些印尼媒體則稱為Festival hantu（鬼節）、Festival Hantu kelaparan（惡鬼節）。

中元節時，信仰佛道教的印尼華人紛紛祭拜神明、祖先、好兄弟，慎重舉行普渡儀式。廟方或華人長老都強調，祭拜方式依據祖先傳統習俗，不得馬虎。和台灣一樣，華人深信7月鬼門開，好兄弟從陰間到人間遊蕩，有些惡鬼會影響生活安寧。因此，印尼華人長輩往往再三叮嚀，7月不要玩水、遠行、嫁娶、喬遷、購車，晚上勿在屋外晾衣服等，須謹言慎行，不免有恐懼氛圍。

然而，有些印尼媒體則將華人的7月視作猶如穆斯林守齋月（Puasa）、印度教徒寧靜日（Nyepi），期間華人多行善說好話，藉由發放物資，協助窮苦人，使需要的人得以溫飽，並透過減少慾望、克己，去霉運、積福德。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 一位印尼婦女在棉蘭市舉行的惡鬼節上準備祭品。

為了舉行中元普渡，印尼華人寺廟廣場，或靠近廟宇的空地，會擺滿多種乾果、豬肉、雞肉、魚肉、泡麵，飲料、零食，以及印尼人愛吃的脆餅，如蝦餅、魚餅、樹薯脆餅等，有些寺廟信徒多，甚至擺放好幾隻乳豬或大豬公。

華人普渡對象不分族群，凡孤魂野鬼一律祭拜，祈求冥福。7月普渡時，要燒紙錢，過去台灣空汙意識尚不強烈，從北到南，家家戶戶、公司行號人們大量燒紙錢，深怕燒太少，無法表達心意。印尼華人亦是，堆積如山的紙錢以及信徒準備的白馬、洋房、別墅、城堡、飛機、郵輪、汽車、金條、珠寶、手機、電視等紙紮，燃燒後熊熊火焰，無非期盼亡靈能夠「食衣無缺」、「生活富足」。