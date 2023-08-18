印尼華人也過中元節嗎？普渡祭拜有台灣人視為禁忌的鳳梨，搶孤活動最受到歡迎
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有些印尼媒體則將華人的7月視作猶如穆斯林守齋月（Puasa）、印度教徒寧靜日（Nyepi），期間華人多行善說好話，藉由發放物資，協助窮苦人，使需要的人得以溫飽，並透過減少慾望、克己，去霉運、積福德。
進入農曆七月，大賣場、便利商店販賣琳琅滿目的大包裝餅乾、泡麵、飲料等普渡祭品，已成為台灣人特殊的節日景象。至於，移居印尼的華人也有中元普渡習俗嗎？
答案是，有的！中元普渡是華人傳統風俗，印尼華人極為重視，無論福建人、客家人、廣府人、潮州人、海南人，以及自明朝時期與當地人通婚的土生華人（Tionghoa peranakan或Cina Peranakan），都有普渡習俗。
農曆7月15日是祭祖、普渡時刻，又稱「中元節」。印尼文「中元節」為Perayaan Zhong Yuan，又稱Festival Cioko ，發音源自閩南語，「搶孤」之意，印尼文為Sembayang rebutan、sembayang rebut。亦稱為Chiong si ku 、Chit Ngiat Pan，源自客家話，前者意思是「搶施孤」，後者是「七月半」，或者Ulambana（盂蘭盆會）等。有些印尼媒體則稱為Festival hantu（鬼節）、Festival Hantu kelaparan（惡鬼節）。
中元節時，信仰佛道教的印尼華人紛紛祭拜神明、祖先、好兄弟，慎重舉行普渡儀式。廟方或華人長老都強調，祭拜方式依據祖先傳統習俗，不得馬虎。和台灣一樣，華人深信7月鬼門開，好兄弟從陰間到人間遊蕩，有些惡鬼會影響生活安寧。因此，印尼華人長輩往往再三叮嚀，7月不要玩水、遠行、嫁娶、喬遷、購車，晚上勿在屋外晾衣服等，須謹言慎行，不免有恐懼氛圍。
然而，有些印尼媒體則將華人的7月視作猶如穆斯林守齋月（Puasa）、印度教徒寧靜日（Nyepi），期間華人多行善說好話，藉由發放物資，協助窮苦人，使需要的人得以溫飽，並透過減少慾望、克己，去霉運、積福德。
為了舉行中元普渡，印尼華人寺廟廣場，或靠近廟宇的空地，會擺滿多種乾果、豬肉、雞肉、魚肉、泡麵，飲料、零食，以及印尼人愛吃的脆餅，如蝦餅、魚餅、樹薯脆餅等，有些寺廟信徒多，甚至擺放好幾隻乳豬或大豬公。
華人普渡對象不分族群，凡孤魂野鬼一律祭拜，祈求冥福。7月普渡時，要燒紙錢，過去台灣空汙意識尚不強烈，從北到南，家家戶戶、公司行號人們大量燒紙錢，深怕燒太少，無法表達心意。印尼華人亦是，堆積如山的紙錢以及信徒準備的白馬、洋房、別墅、城堡、飛機、郵輪、汽車、金條、珠寶、手機、電視等紙紮，燃燒後熊熊火焰，無非期盼亡靈能夠「食衣無缺」、「生活富足」。
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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