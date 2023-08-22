2023/08/22,
歐洲

布魯塞爾推廚餘強制回收惹議，廢棄物5種顏色分類複雜，民眾常出錯垃圾推街頭

布魯塞爾推廚餘強制回收惹議，廢棄物5種顏色分類複雜，民眾常出錯垃圾推街頭
為宣導廚餘新政，布魯塞爾政府印製宣導手冊發送給 每戶人家。 中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年8月21日

我們想讓你知道的是

《布魯塞爾時報》引述荷語媒體Bruzz指出，次級城市政府抱怨清潔機構無法正確按時收垃圾；清潔機構則反駁是民眾未遵守各顏色垃圾的回收時間，而他們則因人手不足難以反覆巡查回收。於是這幾個月的布魯塞爾街頭，不難見到橘色垃圾袋被貼上「丟錯時間」的貼紙而堆在路邊，或是堆放了不少仍未被收走的各色垃圾袋。還有地方政府發現愈來愈多公共垃圾桶被丟了家庭垃圾。

（中央社）有「歐洲首都」之稱的布魯塞爾在這個夏天出現了垃圾擾民紛爭。歐盟規定成員國自明年起須回收處理有機垃圾，布魯塞爾搶先自今年5月起強制實施，使得5種顏色分類的垃圾袋常因丟錯時間而堆在街邊。

歐洲聯盟（EU）總部所在的比利時布魯塞爾首都區，近年有不少綠色新政走在歐盟的節能減碳政策前頭。不過5月15日起領先歐盟各都市實施的廚餘強制分類回收政策，在數月來的過渡期間引起不少困擾。

布魯塞爾首都區涵蓋布魯塞爾市和18個周邊衛星城市，垃圾回收處理事務共同交給自1990年成立的官方附屬機構「布魯塞爾－清潔」（Bruxelles-Propreté）負責。

在這裡，垃圾不只分藍色及綠色處理，還分黃、白、橘色處理。廢棄物一律以上述5種顏色的垃圾袋進行分類回收：藍色是塑料錫箔等容器、黃色是紙張、綠色是樹枝花卉等園藝有機廢物、橘色是廚餘、白色是無法回收的一般垃圾。

由於各類之中還有複雜細節規定，考慮的是便於集中處理的分類法，因此可能與一般常識不同。以近來引發在地媒體議論的廚餘強制回收而言，餐巾紙、廚房紙巾和茶包都算此類，因為可自然分解，但貝殼、魚骨和蛋殼等則不能丟到橘色袋裡。

據《布魯塞爾時報》（Brussels Times）引述當地法語電台RTBF報導，首都區推動廚餘強制回收新政第一個月，就比原先自願回收時期增加137%回收量。

但最近卻傳出幾個衛星城市揚言對他們所委託的前述清潔機構罰款，因為這個夏天出現許多垃圾逾時未被回收、堆在街邊的亂象，導致次級政府機構得自己找人處理。

布魯塞爾民眾丟垃圾的方法，是把各色垃圾袋依不同時段放到家門口的人行道上。

垃圾亂象
Photo Credit: 中央社
原本垃圾回收時間因配合廚餘回收新政而調整，清潔 人員不收丟錯時間的垃圾，導致街頭垃圾堆積。中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年8月21日

《布魯塞爾時報》引述荷語媒體Bruzz指出，次級城市政府抱怨清潔機構無法正確按時收垃圾；清潔機構則反駁是民眾未遵守各顏色垃圾的回收時間，而他們則因人手不足難以反覆巡查回收。

甚至最近還發生了一批廚餘垃圾袋的印刷上色「不夠橘」，結果被清潔人員當成丟錯時間的黃色垃圾袋而不予處理。

於是這幾個月的布魯塞爾街頭，不難見到橘色垃圾袋被貼上「丟錯時間」的貼紙而堆在路邊，或是堆放了不少仍未被收走的各色垃圾袋。還有地方政府發現愈來愈多公共垃圾桶被丟了家庭垃圾。

廚餘強制回收措施內容還包括將自10月起對不守規定的民眾開罰，罰金在50至200歐元（約新台幣1738至6954元）之間，「布魯塞爾－清潔」打算在暑假結束的9月召開會議，評估垃圾新政，商討目前亂象的解決之道。

歐盟執行委員會（European Commission）在7月推出新的廢棄物指引架構（Waste Framework Directive），設定2030年前要將人均廚餘量較2020年減少30%，明年起27個成員國須開始將廢棄食物從一般垃圾分離出來，回收處理。

據歐盟統計局（Eurostat）數據，2020年比利時人均家庭垃圾量排名歐盟第2，僅次於芬蘭。妥善處理廚餘可望減少許多家庭垃圾造成的環境污染及二氧化碳排放問題。

布魯塞爾的廚餘回收後，會送到法蘭德斯區（Flanders）的生物甲烷化（biomethanation）處理廠，加溫到攝氏40度，產生沼氣發電，殘渣再做其他循環利用，例如製成肥料。

首都區政府計劃在2026年建成自己的生物甲烷廠，以減少長途運輸的碳足跡，並因應未來大量的廚餘處理需求。因此，目前雖有新政落實初期亂象，但政府「玩真的」，居民也得開始認真辨明垃圾是什麼顏色了。

公共垃圾回收
Photo Credit: 中央社
布魯塞爾的家庭垃圾除了按5種顏色分類，玻璃酒瓶 需按顏色另外丟入街頭的專用回收桶。中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年8月21日

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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