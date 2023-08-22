《華爾街日報》：中國經濟步入放緩，改革開放40年飛升期恐告終，專家：今年最大地緣政治風險
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設於倫敦的經濟研究機構凱投宏觀公司（Capital Economics）預測，中國的成長趨勢將從2019年的5%下滑至3%，但2030年只剩2%左右。若照這種經濟成長率，中國將難以達成習近平2020年所設「經濟規模到2035年結束時翻倍」的目標，不但難以從中等收入新興市場晉身為發達市場，也意味中國恐永遠無法超越美國成為世界最大經濟體。
華爾街日報：中國經濟步入放緩，40年飛升期恐告終
（中央社）過去40多年中國藉基礎建設帶動經濟的模式帶來非凡增長，如今隨地方債台高築、企業頻爆雷與消費不振，這段經濟飛升期恐告終，中國可能步入成長放緩的新紀元。
《華爾街日報》指出，自從1978年中國推動「改革開放」以來，根據世界銀行（World Bank）統計，這段時期中國的人均收入增加25倍，讓超過8億的人脫離貧困，佔全球總脫貧人數的70％以上。
然而這套追趕西方的經濟模式如今遇到瓶頸。目前中國各地方政府的債務高築，許多地方的橋梁、機場閒置，數以百萬計的公寓淪爛尾樓，投資回報驟減。
經濟學家估計，如今中國需投資約9美元才能產生1美元的國內生產毛額（GDP）增長，10年前是不用5美元，而1990年代更是3美元多一點就能辦到。
據新加坡國立大學東亞研究所長郝福滿（Bert Hofman）說法，民營企業的資產回報率已從5年前的9.3％降至3.9％，國有企業回報率則從4.3％降至2.8％。
私人投資疲軟和出口萎靡，地方官員們表示他們別無選擇，只能繼續貸款和建設來刺激經濟。但因像碧桂園、恒大等房地產巨擘相繼出現財務危機爆雷、連國資房企遠洋集團也驚現巨額虧損，銀行轉趨收緊借貸，經濟情勢形成惡性循環。
持續靠貸款與建設來刺激經濟的地方所在多有，據國際清算銀行（BIS）的資料，各級政府與國有企業的負債，已從2012年佔中國GDP不到200％，攀升至2022年的將近300％，債務程度超過美國。負債大戶多為地方城市。
中國媒體指出，海南省的儋州市斥資550萬美元興建一座高鐵站，卻因旅客需求度過低，完工後一直沒啟用；地方政府稱單日客流量不足百人，開站運營恐虧損嚴重，目前尚在尋求解決方法。
人均GDP不到7200美元的貴州省是中國最窮省份之一，省內卻有1700多座橋梁及11座機場，接近北京、上海、廣州、深圳4大城的機場加總。貴州省2022年底的未償還債務估計達3880億美元，今年4月不得不向中央求援。
鑒於中國出生率下降、與美國等西方的地緣分歧加劇不利投資和貿易，經濟學家們如今覺得中國正步入成長放緩的紀元，而不是短期的經濟疲軟。
國際貨幣基金（IMF）預測，中國未來幾年的GDP成長可能都不到4％，相較過去40年的成長幅度連一半都不到。設於倫敦的經濟研究機構凱投宏觀公司（Capital Economics）預測，中國的成長趨勢將從2019年的5％下滑至3％，但2030年只剩2％左右。
若照這種經濟成長率，中國將難以達成習近平2020年所設「經濟規模到2035年結束時翻倍」的目標，不但難以從中等收入新興市場晉身為發達市場，也意味中國恐永遠無法超越美國成為世界最大經濟體。
若北京當局不展開更積極的刺激措施、不拿出有效舉措讓民間部門勇於投資或消費，一些經濟學家認為中國的經濟減速可能會重蹈日本1990年代以來所經歷，變成長時間的停滯。
哈佛大學經濟系教授羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，中國經濟崛起與許多其他亞洲經濟體在快速城市化時期所經歷的情況相似，也與像德國等一些歐洲國家二戰後對基建重大投資帶動經濟成長的情況類似。
與此同時，中國數十年過度建設則很像日本上世紀80年代末和90年代的基礎建設熱潮，導致過度投資。此外，中國的勞動力正在萎縮，生產力下滑。按郝福滿分析，上世紀80年代到2000年代初，勞動生產力約佔中國GDP增長的1/3，但在過去十年，此一比例已降至不到六分之一。
許多過去關於中國經濟崩潰的預測最後證明是錯估。當前中國蓬勃發展的電動車和再生能源產業被視為能主導市場，與美國的地緣緊張也可能激勵中國加速在AI和半導體等技術方面的突破，開闢新的成長途徑；但經濟學家仍認為中國面對的是一更具挑戰性的階段，過往促進成長手段能帶來的效益正在遞減。
經濟學家們認為，解決中國經濟困境最顯著的方法是中國轉型改走消費支出與服務業，這有助創造出類似歐美這種更為平衡的經濟。根據世界銀行資料，中國的家戶消費僅佔GDP約38％，美國則為68％左右。
但這種轉變有賴中國政府鼓勵民眾花更多、存更少，姑且不論這需擴大中國相對薄弱的社會安全網，提供更多的健康保險和失業救助，美式消費習慣一向與中國傳統觀念有別，北京當前也不大可能犧牲與美國競逐所需的高科技產業升級。
中國經濟困局，專家：恐是今年最大地緣政治風險
（中央社）中國問題專家鄧聿文表示，中國經濟困局的外溢效應已經顯現，可能將是今年最大地緣政治風險，且中共領導人習近平為緩解國內矛盾、轉嫁危機，有可能尋求一條更具對抗性的對外路線。
《美國之音》（VOA）21日發表鄧聿文的評論文章指出，當觀察家們去年末或今年初預測2023年全球最大不確定性風險時，都把注意力放在俄烏戰爭、美中對抗、台海失控及朝鮮半島危機等，絕未料到中國經濟，而這可能將是今年最大地緣政治風險。
鄧聿文表示，中國不但經濟復甦乏力、物價起不來，7月份投資、消費和進出口三駕馬車首次同時下滑，經濟全面走壞，連美國總統拜登（Joe Biden）最近都說中國經濟是一顆「定時炸彈」，這在某種程度上是成立的。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。