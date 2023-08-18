FDA難敵反墮胎團體反對力道，美聯邦上訴法院裁定將限制墮胎藥「美服培酮」取得
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隨著美國最高法院在去（2022）年推翻女性墮胎權保障的指標性法案「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），上訴法院對墮胎藥物祭出的限制，無疑是增加了美國女性想進行人工流產的障礙。
文：Taylor Mei
美國聯邦上訴法院於8月16日裁定結果，將限制在台灣俗稱RU-486的墮胎藥「美服培酮」（mifepristone）的取得，但不會要求相關通路及廠商將此藥物下架。
不過，雖說有意墮胎者仍有方法可取得墮胎藥物，但因美國境內墮胎過半都採服用此口服墮胎藥的方法，恐會造成不小衝擊。目前相關裁決處於擱置狀態，待後續最高法院評估是否有需要針對該案進行審理。而拜登（Joe Biden）政府將會針對此結果進行爭取，希望能夠協助女性拿回身體的自主權。
美國上訴法院對墮胎「再開刀」
據《路透社》報導，因美國食品藥物管理局（FDA）指示，美服培酮相關藥物可以在妊娠後期，也就是懷孕70天（10週）期間服用，且可以透過郵寄配送等方式取得相關藥品。
不過，雖FDA強硬捍衛其藥物的核准，也進行了嚴格的安全檢查程序，但仍無法屏除反墮胎團體的反對力道。去（2022）年11月，德州一個由反墮胎醫事人員組成、名為「希波克拉底醫學聯盟」（Alliance for Hippocratic Medicine）的天主教機構主張，FDA除了忽略了美服培酮的安全疑慮，還逾越了監管機構的權限，擅自核准美服培酮墮胎藥的使用。
美國第五巡迴上訴法院裁定，食品藥物管理局的規定並不合法。「FDA放寬對美服培酮的用藥安全標準，明顯未能將女性使用者的安全納入考量。」參與裁決的法官埃爾羅德（Jennifer Walker Elrod）在意見書中這樣表示。
根據英國《衛報》（The Guardian）報導，法院對此表示，現階段民眾還是可以購買含美服培酮的墮胎藥Mifeprex。然而，雖然法院未強制下架藥品，但此裁定也已經限縮了有意墮胎者從線上，或從其他管道取得藥品的可能。
美服培酮在美國的使用
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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