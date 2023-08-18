FDA難敵反墮胎團體反對力道，美聯邦上訴法院裁定將限制墮胎藥「美服培酮」取得

文：Taylor Mei

美國聯邦上訴法院於8月16日裁定結果，將限制在台灣俗稱RU-486的墮胎藥「美服培酮」（mifepristone）的取得，但不會要求相關通路及廠商將此藥物下架。

不過，雖說有意墮胎者仍有方法可取得墮胎藥物，但因美國境內墮胎過半都採服用此口服墮胎藥的方法，恐會造成不小衝擊。目前相關裁決處於擱置狀態，待後續最高法院評估是否有需要針對該案進行審理。而拜登（Joe Biden）政府將會針對此結果進行爭取，希望能夠協助女性拿回身體的自主權。

美國上訴法院對墮胎「再開刀」

據《路透社》報導，因美國食品藥物管理局（FDA）指示，美服培酮相關藥物可以在妊娠後期，也就是懷孕70天（10週）期間服用，且可以透過郵寄配送等方式取得相關藥品。

不過，雖FDA強硬捍衛其藥物的核准，也進行了嚴格的安全檢查程序，但仍無法屏除反墮胎團體的反對力道。去（2022）年11月，德州一個由反墮胎醫事人員組成、名為「希波克拉底醫學聯盟」（Alliance for Hippocratic Medicine）的天主教機構主張，FDA除了忽略了美服培酮的安全疑慮，還逾越了監管機構的權限，擅自核准美服培酮墮胎藥的使用。

美國第五巡迴上訴法院裁定，食品藥物管理局的規定並不合法。「FDA放寬對美服培酮的用藥安全標準，明顯未能將女性使用者的安全納入考量。」參與裁決的法官埃爾羅德（Jennifer Walker Elrod）在意見書中這樣表示。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，法院對此表示，現階段民眾還是可以購買含美服培酮的墮胎藥Mifeprex。然而，雖然法院未強制下架藥品，但此裁定也已經限縮了有意墮胎者從線上，或從其他管道取得藥品的可能。

美服培酮在美國的使用