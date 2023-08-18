中國啟動對台「貿易壁壘調查」涉及產品已達2509項，初步調查顯示台灣違反世貿規則
我們想讓你知道的是
中國商務部發言人束珏婷表示，受台灣貿易限制措施影響，大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣儘快取消對大陸的貿易限制措施。
（中央社）中國商務部昨（17）日表示，4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查後，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，宣稱初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世貿規則。
中國商務部17日下午舉行例行記者會，據官網發布，商務部發言人束珏婷答覆媒體提問目前對台壁壘調查的進展時，作以上表示。
束珏婷稱，初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。中國在世貿組織歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。
她說，同時，台灣禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。
束珏婷表示，受台灣貿易限制措施影響，中國石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣儘快取消對中國的貿易限制措施。
她表示，下一步，調查機關將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公佈最終調查結論。
《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）規定，「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」。
當被問及如果認定台灣措施構成貿易壁壘，中國是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷則稱，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究「採取相應的措施」。
中國商務部4月12日發布2023年第11號公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國宣布貿易壁壘調查，市場憂有意終結ECFA讓利，學者：大選年以經濟威脅對台施壓
- 中國首次調查台灣貿易壁壘 ：二十大後結束讓利時代，兩岸政經脫鉤？
- 從貿易壁壘調查到ECFA中斷傳言，兩岸經貿「最壞的打算」面臨選邊站
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。