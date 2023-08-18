中國啟動對台「貿易壁壘調查」涉及產品已達2509項，初步調查顯示台灣違反世貿規則

（中央社）中國商務部昨（17）日表示，4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查後，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，宣稱初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世貿規則。

中國商務部17日下午舉行例行記者會，據官網發布，商務部發言人束珏婷答覆媒體提問目前對台壁壘調查的進展時，作以上表示。

束珏婷稱，初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。中國在世貿組織歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。

她說，同時，台灣禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。

束珏婷表示，受台灣貿易限制措施影響，中國石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣儘快取消對中國的貿易限制措施。

她表示，下一步，調查機關將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公佈最終調查結論。

《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）規定，「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」。

當被問及如果認定台灣措施構成貿易壁壘，中國是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷則稱，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究「採取相應的措施」。

中國商務部4月12日發布2023年第11號公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰