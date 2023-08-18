2023/08/18,
商業

中國啟動對台「貿易壁壘調查」涉及產品已達2509項，初步調查顯示台灣違反世貿規則

中國啟動對台「貿易壁壘調查」涉及產品已達2509項，初步調查顯示台灣違反世貿規則
圖為海南島一間免稅商城。Photo Credit: 中新社提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

中國商務部發言人束珏婷表示，受台灣貿易限制措施影響，大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣儘快取消對大陸的貿易限制措施。

（中央社）中國商務部昨（17）日表示，4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查後，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，宣稱初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世貿規則。

中國商務部17日下午舉行例行記者會，據官網發布，商務部發言人束珏婷答覆媒體提問目前對台壁壘調查的進展時，作以上表示。

束珏婷稱，初步調查顯示，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。中國在世貿組織歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。

她說，同時，台灣禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。

束珏婷表示，受台灣貿易限制措施影響，中國石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣儘快取消對中國的貿易限制措施。

她表示，下一步，調查機關將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公佈最終調查結論。

《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）規定，「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」。

當被問及如果認定台灣措施構成貿易壁壘，中國是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷則稱，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究「採取相應的措施」。

中國商務部4月12日發布2023年第11號公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。