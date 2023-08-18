WTO裁定美中貿易戰報復性關稅雙雙違規，兩國各打50大板凸顯約束力薄弱
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中國接下來會如何，曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青認為中方不太可能就此認輸，也不太可能與美國談和解，因此最可能的下一步就是提出上訴，亦即提到WTO爭端解決機制中的「上訴機構」（Appellate Body）。
（中央社）世界貿易組織（WTO）專家小組16日裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅，違反了國際貿易規定。
《法新社》報導，全球最大兩個經濟體美國及中國展開針鋒相對的貿易戰，產生了諸多爭端，為此世貿設立專家小組幫助解決其中一項爭端。
世貿專家小組裁定，中國加徵關稅的措施違反了關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade,GATT）多項條款。
美國政府對此裁定表示歡迎。美國貿易代表辦公室（USTR）發言人米歇爾（Sam Michel）指出，世貿專家小組認定中國「透過虛假的關稅進行非法報復」。
中國當局則指稱，中方正在研究這項裁定。
美中互相提告已雙雙被裁定違規，但大國遊戲未完
（中央社）川普時代掀起美中貿易戰第一波的鋼鋁關稅和反制關稅事件，衍生兩起美中互相提告到WTO的案子，已雙雙被裁定違規。但大國的遊戲還沒完，也再次凸顯WTO約束力薄弱的窘境。
世界貿易組織（WTO）在16日公布專家小組裁定，認為中國針對美國課徵鋼鋁進口關稅而採取的報復性措施，違反WTO規則。美國政府立即對此表示歡迎，中國則跳腳重申其報復行為是「正當之舉」。
時間回到去（2022）年10月，也是WTO專家小組的裁定，美中的角色和反應正好相反。美國對全球鋼鋁課徵關稅，遭到中國、印度等多個國家控告，WTO裁定美國違規。
事情的源起是美國前總統川普（Donald Trump）在執政第2年正式開打貿易戰，主要對象雖是中國，但2018年3月，川普動用授權總統得以國家安全為由限制進口的《貿易擴張法》（Trade Expansion Act），對全球進口到美國的鋼鐵徵收25%、鋁徵收10%的關稅。
此舉引起眾多經濟體反彈，台灣產業也受部分衝擊，包括中、印、土耳其、歐盟（EU）等多個WTO會員都分別對美提告，也對美祭出貿易報復措施並遭美國逐一反告。後來美國對加拿大、墨西哥豁免此關稅，與歐盟則在2021年達成協議，停止「互相傷害」。
最受矚目的美國反告中國一案，也就是前述的16日裁決案，共有巴西、歐盟、日本、新加坡、俄羅斯等21個會員申請以第3國身分參與這場爭端審議，其中也包括裁決書上稱為「中華台北」的台灣。
專家小組提出53頁的裁定書說明美、中論據和裁定理由。曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青解釋，中國對美國豬肉、廢鋁等多項產品加徵報復性關稅的行為，被專家小組認定違反2項WTO「天條」，一是最惠國待遇原則，對會員國產品不可有差別待遇；二是關稅約束，即對美加徵的關稅超過了中國承諾的關稅上限。
中國接下來會如何，李柏青認為中方不太可能就此認輸，也不太可能與美國談和解，因此最可能的下一步就是提出上訴，亦即提到WTO爭端解決機制中的「上訴機構」（Appellate Body）。
不過，這個上訴機構在川普時代被美國政府認為逾越國家主權，拒絕派任法官，因此已停擺3年多，許多案件難以得到最終裁決。
有趣的是，美國主張中國鋼鋁產能過剩、威脅美國安全而徵關稅，在遭裁定違規後，因為不服而依WTO規則提出上訴，把案子交給被自己卡住的機制。
李柏青解釋，上訴行動可說是技術性的拖延案件，不必認輸，也不必執行裁定的內容（例如停徵關稅）。
對WTO而言，兩案的裁定可謂「各打50大板」，意義在表明會員國不能「動用私刑」互相報復，應遵循國際貿易規則。
李柏青說，「這再度證明在貿易戰下，WTO顯得蒼白無力」。他坦言，雖然裁定有名義上的論斷是非效果，但難以驅動大國實際遵行。
換言之，WTO面對全球化貿易逆行、大國築高壁壘趨勢，還拿不出有效的解決辦法。
另外值得一提的是，針對美國禁止向中國出口高階半導體產品的行為，中國在去年12月透過WTO機制提出與美諮商，原本俄羅斯、台灣分別提出以第3國身分參與旁聽，美國接受台灣旁聽但拒絕俄國。
結果，身為原告的中國臨時抽換用來控告美國所依據的WTO條款，亦即類似司法上的「變更起訴法條」，雖然兩條款處理諮商的差別其實不大，卻使得原可旁聽的案件變成不開放旁聽。
這恐怕是為了不讓台灣參與旁聽而多此一舉。自認泱泱大國的中國，在國際場合面對台灣，特別愛搞小動作。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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