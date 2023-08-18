郭台銘引「三隻小豬」故事邀柯、侯喝咖啡談合作，欲「打敗賴清德這隻大野狼」

郭台銘引三隻小豬故事，邀柯、侯喝咖啡談合作

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨（17）日引用三隻小豬的故事，呼籲在野要合作，並表示要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作。

郭台銘是否獨立參選，動向備受關注，他昨天出席前雲林縣長張榮味舉辦的主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會餐會，包括屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、前立委蔡正元、前台東縣長吳俊立、國民黨中常委沈智慧、范成連、周孟蓉都與會參加。

郭台銘抵達後，由張榮味親自迎接並一同大進場，現場民眾揮舞國旗，加油聲不斷，場面非常熱鬧，張榮味致詞說，相信郭台銘如果宣布獨立參選，條件非常優秀，郭台銘不但企業是國際性，未來組成的行政團隊，絕對是非常有活力的政府團隊，尤其這次是很好的機會，因為所有主流民意、地方民眾的共識，就是要政黨輪替。

張榮味強調，郭台銘是一個有風度、有高度的人，而主流民意意思是什麼，國民黨、民眾黨、郭台銘需要通力合作，是非常重要的，他認為三方需要好好坐下來談，因為不能讓老百姓的期待失望。

郭台銘在致詞時，引用三隻小豬的故事說，小豬們本是兄弟一家，在面對大野狼這個共同威脅時，選擇了不同的策略。豬大哥認為，憑藉古法搭起的茅草屋，就能無懼於大野狼。豬二哥看了覺得怪怪的，改良出了木房。然而在故事的末尾，是靠豬小弟一磚一瓦的努力，砌成堅固的磚屋，最後才讓三隻小豬團結一致，擊退了大野狼。

他說，民進黨總統參選人賴清德是全面掌握國家機器、帶來戰爭、破壞民主法治的大野狼，所以要團結組成主流民意大聯盟，打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘強調，大家常說雞蛋不要放在同個籃子裡，是為了分散風險，但選票要集中在同一個籃子，才有足夠選票下架民進黨，如果大家都自私自利、想著個人前途、政黨發展，分散選票跟力量，就是對不起主流民意跟台灣人民。所以他提出主流民意大聯盟，他要邀請柯文哲跟侯友宜一起參加，大家一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。

郭台銘也說，他的選舉經驗不如侯友宜和柯文哲，但他深知，團結與合作的重要，他知道台灣人民的期待與希望，知道兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉，這才是台灣真正的主流民意。

郭台銘表示，他今天站出來，就是要團結大家，結合所有在野力量組成主流民意大聯盟，所以拜託大家，當他最有力的後盾，讓民進黨再輸一遍；民意大於黨意，公益大於私利，台灣命運不能被政客掌控，不能被政黨壟斷，政黨不做的、不能做的，讓他來做，讓他為人民發聲，為大家做事情，用具體行動促成主流民意大聯盟、主流民意大勝利。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘（右）17日晚間在台北參加主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會晚宴活動，與前雲林縣長張榮味（左）同台呼籲大家團結所有力量，一起下架民進黨。

郭台銘邀喝咖啡談合作，柯侯均暫無回應

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨天引用三隻小豬的故事，呼籲在野合作，並表示要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡、談合作。不過，柯陣營對此表示，沒有回應。侯陣營截至晚間9時30分也還沒有回應。

郭台銘昨天出席前雲林縣長張榮味舉辦的主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會餐會，致詞時引用三隻小豬的故事，呼籲在野要合作，並表示要邀請柯文哲、侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作。

對於郭台銘邀請柯文哲、侯友宜參加主流民意大聯盟，柯辦發言人陳智菡表示，沒有回應。

台灣民眾黨立委張其祿受訪表示，雖然同意郭台銘的精神，但不曉得主流民意大聯盟在實際選舉如何操作，也沒有看到實際方法。

記者詢問，目前郭台銘多數民調排名第4，是否認為喊出合作並不適當。張其祿表示，雖然在投票的原理上，郭台銘代表關鍵的少數，有資格喊「合作」，但若真的需要整合，也應由第2名的柯文哲作為整合民意的基礎。

記者詢問侯友宜辦公室回應，截至晚間9時30分止，也尚未取得回應。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，超過6成的民意都希望能下架民進黨，因此國民黨一定會結合所有力量，來達成民眾的目標；能多溝通是好事，國民黨都歡迎。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰