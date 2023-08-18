法國葡萄酒消費量去年下滑10%，年輕人飲酒與用餐習慣改變、啤酒愛好者大增

（中央社）法國的葡萄酒飲用量正在驟減，去（2022）年一年更下滑10%，主因是年輕人的飲酒和用餐習慣轉變，啤酒愛好者大增。產業人士表示，必須讓國人重新認識葡萄酒，否則風土文化恐將流失。

法國是傳統的葡萄酒大國，用餐時人手一杯輕輕搖晃，散發出法式美食特有的魅力。然而日前剛結束法國葡萄酒釀酒協會第50屆大會發出警訊，表示葡萄酒全國消費量驟降。

協會主席布耶（Joël Boueilh）告訴《BFM電視台》（BFM TV），葡萄酒消費量減少是數十年來趨勢，但這1、2年下降幅度大增。

60年前，法國每人一年平均喝掉120公升的葡萄酒，如今每人一年「只」喝40公升，等於減少了近70%，而10年內則減少了30%。但更令協會擔憂的是，2022年是下滑加速的轉折，一年內消費量更減少了10%。

專家表示成因複雜，最主要的是年輕人開始拋棄葡萄酒，特別是紅酒，並投入啤酒、粉紅酒、調酒等較有水果味或負擔較低酒類的懷抱。布耶坦言，葡萄酒必須努力跟著消費者世代而更新。

另外，用餐習慣的改變也是原因。法國人用餐不再如以往具「儀式感」，布耶說，「葡萄酒地位不如往昔，用餐方式本身也越來越有遊牧風格」。

為扭轉局勢，造酒商祭出策略，包括消除對酒的污名化、強調產地，並回應消費者期待，減少農用化學品、減少碳排，同時讓法國人重新認識葡萄酒，發展「葡萄酒旅遊」（oenotourisme）。

葡萄酒專賣店La Maison des Millesimes銷售員李謝（Alain Richer）第一線感受到葡萄酒的地位不如過往。

他告訴《中央社》，「葡萄酒銷量下降，因為年輕人不喝葡萄酒，都改喝啤酒了。也沒有相關的葡萄酒教育，我認為要會喝葡萄酒，必須要有基本的相關教育，了解葡萄酒產地、風味，但年輕人對這沒興趣」。

為吸引年輕人，不少酒商改變瓶外包裝，變得較有設計感，或是取個好記的名字。李謝指著一個經典紅酒標籤，「他們不再喜歡這種波爾多傳統酒標，不過隔壁這支由日本藝術家設計的漂亮酒標造型，就很受歡迎」。

此外，李謝認為用餐習慣改變也是原因。「年輕人吃飯比較隨意，不像以前有前菜、主菜、甜點，搭配不同的酒。但現在年輕一代更喜歡吃東西配啤酒，餐廳的啤酒銷量也更高」。李謝無奈笑說，「許多酒窖也賣起啤酒，非常暢銷，我們也打算開始賣了」。

不過李謝表示，更重要的策略還是生產更多不添加化學合成物的「自然酒」，年輕一代也是傾向選擇自然酒和有機酒。開業41年的連鎖酒窖Le Repaire de Bacchus也向《中央社》表達同樣的觀察。

除內銷下滑，去年法國葡萄酒外銷也銳減。全國跨職業葡萄酒委員會主席法爾吉（Bernard Farges）今（2023）年2月哀嘆，全法國葡萄酒的剩餘庫存高達3億公升。

主因是美國和中國的外銷減少。前者是因川普（Donald Trump）時期對法國葡萄酒增稅，使法國葡萄酒難打進美國市場；後者則不僅COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情消費力削弱，更因反貪腐措施上路，大幅減少葡萄酒購入。但李謝指出，由於消費習慣，美國影響甚於中國。

滯銷對產業影響深遠，法爾吉指出，減少葡萄園規模勢在必行，以減少企業負擔，「要拯救整體經濟並重整產業」，若情形未能好轉，恐怕會在未來10年內導致10萬至15萬人失業。

李謝告訴《中央社》，波爾多現在就有大概四分之一的葡萄園被剷平，轉為種植穀類等其他作物。

法爾吉認為要讓年輕世代重新發現葡萄酒，李謝也強調葡萄酒教育。除了在不同平台上推廣各地「風土條件」（terroir）相關知識，也要推動法國本地人的「葡萄酒旅遊」，帶領遊客參觀葡萄園、釀酒廠、品酒，認識環境與酒種，「否則很可惜，這也是文化的流失」。

關鍵評論網提醒您：飲酒過量，有礙健康。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀