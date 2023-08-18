恆大債台高築在美聲請破產保護，中國青年失業率攀高、房市危機再起，經濟成長率保5成挑戰

中國恆大債台高築難支撐，在美聲請破產保護

（中央社）債台高築的房地產開發商中國恆大集團今（18）日在紐約曼哈頓向美國法院聲請破產保護。

《路透社》報導，中國恆大集團先前決定延後香港CEG A級和C級債權人會議，以爭取更多時間考量新的重整計畫，如今依美國「破產法」第15章在紐約聲請破產保護。

自2021年中期房地產業出現債務危機以來，占中國房屋銷售4成的房地產公司相繼違約，其中多數屬民營企業。

中國恆大股票於去（2022）年3月21日暫停交易。根據曼哈頓破產法院紀錄，恆大旗下的天基控股今日也聲請有關「破產法」第15章破產保護。

非美國企業可運用美國「破產法」第15章來阻擋債權人提告或扣押在美資產。

青年失業率攀高、房市危機再起，中國經濟成長率保5成挑戰

（中央社）中國今（2023）年經濟成長率目標放在5％左右，原先外界認為難度不高，然而經濟困境接踵而至、數據沒起色，加上缺乏有效刺激政策，多家國際機構下修預測數字至5％以下，令「保5」成挑戰。

今年第2季以來，中國各項經濟數據遠不及預期，加上青年失業率持續攀高，房地產市場的債務危機再起，國際分析機構與投資銀行認為將會拖累中國經濟情勢，情緒由樂觀轉向保守甚至悲觀，近期持續下修今年中國全年經濟成長率的預期。

綜合《南華早報》、《路透社》報導，近期巴克萊銀行（Barclays）與摩根大通（JPMorgan Chase）分別將中國今年的經濟成長率預測下修至4.5％和4.8％，理由是「經濟的困境加深」和「缺乏有效刺激措施」。

報導引述巴克萊銀行的分析報告指出，原先預測的2023年經濟成長率為4.9％已是下限，然而多項經濟指標顯示成長情勢遜於預期，表示「今年4.9％的成長預測變得越來越難以實現」。

報告提到，中國房地產行業仍然是拖累中國經濟復甦腳步的一大因素，至於消費復甦則受失業率上升而陷入停滯。

這兩個機構修正預測也象徵中國今年的經濟成長率陷入了「保5」的挑戰。在此之前，由於解除疫情管制、比較基期較低等因素，普遍看好中國今年經濟成長率將有亮眼的表現，甚至認為政府工作目標訂在5％左右是過於保守。

報導另引述野村證券和花旗銀行指出，中國沒有提出大規模的財政刺激，令人悲觀。

野村證券指出，中國經濟正面臨緊迫的螺旋式下滑，而且更糟糕的情況還在後頭，中國央行的降息幫助有限；花旗稱，只有及時採取實際行動，才有可能實現5％左右的成長目標。

今年7月，花旗將今年中國的經濟成長率從5.5％下調至5％，野村證券則是維持5.1％。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰