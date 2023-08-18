台美團隊首度解開奇異金屬謎團，有助高溫超導體發展，研究獲登《自然通訊》期刊

（中央社）國家科學及技術委員會（國科會）16日表示，國立陽明交通大學團隊與美國布魯克海文國家實驗室，首度成功解開稀土族超導體中「奇異金屬量子臨界糾纏態」形成機制，有助破解困擾學界30多年的高溫超導體形成機制，挹注未來無能量耗損的電力傳輸方式與量子電腦發展。

超導體是指在特定溫度以下具備零電阻和抗磁性的材料，但目前必須在極低溫或極高壓的環境下製作。有韓國研究團隊聲稱找到可在常溫常壓下，達到零電阻的超導體LK-99，儘管遭學會指證據不足，仍在全世界掀起一股超導體熱潮。

國科會在學術成果系列記者會宣布，陽交大特聘教授仲崇厚率台灣團隊，主導台美超導體相關科研合作，研究獲登《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

國科會表示，仲崇厚團隊與美國布魯克海文國家實驗室（Brookhaven National Laboratory）的研究成果，成功解開稀土族超導體中的「奇異金屬量子臨界糾纏態」形成機制，有助解開困擾凝態物理界35年的高溫超導體形成機制謎團，對基礎科學和應用技術具深遠意義。

仲崇厚指出，這次研究由他在2018年時醞釀發想，並歷經與美方3年半的合作，最終獲登《自然通訊》；如果可以知道奇異金屬形成機制的話，就可以解開高溫超導謎團，而高溫超導對人類社會有非常大的影響跟貢獻，包括沒有能量耗損的電力傳輸、磁浮車等，以及量子科技、量子電腦的發展。

此外，談及韓國研究團隊所稱的LK-99常溫超導體，仲崇厚表示，這應是具蠻弱抗磁性的不良導體，如果不是完全抗磁，那它的超導性基本上就不成立，因為完全的抗磁性跟零電阻是「綁在一起的」，所以到目前為止，證據指向韓國LK-99大概不是超導體。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰