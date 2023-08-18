食藥署預告修正：未來含糖碳酸飲料不得標「富含」維生素

（中央社）衛生福利部食品藥物管理署昨（17）日預告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」草案，未來含糖碳酸飲料都不得標示「高、富含」維生素C或等同意義的營養宣稱及生理功能詞句，預告評論期為60天。

食藥署昨日發布新聞稿表示，參考國際規範與產業實務情形，及國人營養狀況，預告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」草案。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪指出，修正主要有3大重點，影響最大就是限制含糖碳酸飲料宣稱營養素，未來糖碳酸飲料可標示「添加維生素C」或「每100毫升含維生素C 50毫克」等與事實相符的營養宣稱，但不得標示「高、富含」維生素C或等同意義的營養宣稱及生理功能詞句。

他進一步說明，過去含糖碳酸飲料只要糖所占的熱量沒有超過10%，可宣稱含營養素，但衛福部國民健康署等單位反映，台灣是飲料大國，含糖碳酸飲料對國人健康影響甚大，決定進一步加嚴限制。

此外，為了與國際接軌，這次不再限制可以宣稱的營養素項目。林金富說明，以前僅開放8項營養素，待修正草案上路後，只要內含有成分就可以宣稱。

當產品於外包裝表達該產品具有特定營養素性質時，可標示如：「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質○公克」等與事實相符的營養宣稱，並應於營養標示內標示其宣稱營養素含量。

食藥署表示，修正草案重點還包括增加「高、多、富含」等營養宣稱的營養素及其含量基準，例如固體產品宣稱「高維生素D」，該食品每100公克所含維生素D須達到或超過3微克。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰