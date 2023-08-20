NASA洞察號探測器與深空網路：發現火星自轉每年快4毫秒，內部有熔融狀態的金屬核心
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研究結果發現，火星自轉的速度每年增加約4毫秒（0.004秒），使得火星上「1天」的長度，縮短了將近1毫秒（0.001秒）。科學家們並不清楚火星自轉速度增加的原因，不過他們推測是由於火星2個永久極冠上「冰」的增加，導致陸地範圍擴大，進而影響了重力的牽引，使火星自轉加速。
文：賴明君
《自然》期刊（Nature）於今（2023）年6月，發表了一篇關於火星的研究。科學家們利用美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration，以下簡稱NASA）的洞察號火星探測器（InSight Lander）過去4年蒐集的資料，來進行火星自轉速度，以及內部構造的研究。
研究結果發現，火星自轉的速度，每年增加了4毫秒（0.004秒），自轉速度越來越快，而火星上的「1天」則越來越短。而這項研究也證實了，火星有著一個處於熔融狀態的金屬核心。
洞察號探測器與深空網路
NASA的洞察號探測器在2018年5月5日升空，經過數月的航行後，終於在同年11月，成功降落在火星地表上。洞察號探測器原先只需執行2年的任務，不過NASA延長了洞察號的任務，直到去（2022）年12月，因塵土覆蓋太陽能板，無法接收陽光發電，最終與地球失聯，無法再傳遞訊號回來。
與1970年代升空的維京一號探測器（Viking landers），以及1990年代執行任務的拓荒者號探測器（Pathfinder）一樣，洞察號也搭載了無線電傳輸系統。只不過洞察號的傳輸系統更為精良，能夠提供比維京一號精準5倍的數據資料。
除了無線電傳輸系統的改良以外，NASA的深空網路（Deep Space Network）也為訊號資料的蒐集，做出了不小的貢獻。
深空網路系統是NASA建造的巨型無線電陣列，為世界上最大且最敏感的電信科學系統。深空網路的硬體設備分別建立在美國加州、西班牙馬德里，以及澳洲坎培拉。三地間距離為經度120度，形成了環繞地球的無線電陣列，為圍繞地球運行的衛星，以及到更遠處執行太空探測任務的探測器們，提供訊號傳輸的溝通管道。
越轉越快的火星
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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