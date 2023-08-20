TNL+ 2023/08/20,
科學

NASA洞察號探測器與深空網路：發現火星自轉每年快4毫秒，內部有熔融狀態的金屬核心

NASA洞察號探測器與深空網路：發現火星自轉每年快4毫秒，內部有熔融狀態的金屬核心
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

研究結果發現，火星自轉的速度每年增加約4毫秒（0.004秒），使得火星上「1天」的長度，縮短了將近1毫秒（0.001秒）。科學家們並不清楚火星自轉速度增加的原因，不過他們推測是由於火星2個永久極冠上「冰」的增加，導致陸地範圍擴大，進而影響了重力的牽引，使火星自轉加速。

文：賴明君

《自然》期刊（Nature）於今（2023）年6月，發表了一篇關於火星的研究。科學家們利用美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration，以下簡稱NASA）的洞察號火星探測器（InSight Lander）過去4年蒐集的資料，來進行火星自轉速度，以及內部構造的研究。

研究結果發現，火星自轉的速度，每年增加了4毫秒（0.004秒），自轉速度越來越快，而火星上的「1天」則越來越短。而這項研究也證實了，火星有著一個處於熔融狀態的金屬核心。

洞察號探測器與深空網路

NASA的洞察號探測器在2018年5月5日升空，經過數月的航行後，終於在同年11月，成功降落在火星地表上。洞察號探測器原先只需執行2年的任務，不過NASA延長了洞察號的任務，直到去（2022）年12月，因塵土覆蓋太陽能板，無法接收陽光發電，最終與地球失聯，無法再傳遞訊號回來。

與1970年代升空的維京一號探測器（Viking landers），以及1990年代執行任務的拓荒者號探測器（Pathfinder）一樣，洞察號也搭載了無線電傳輸系統。只不過洞察號的傳輸系統更為精良，能夠提供比維京一號精準5倍的數據資料。

除了無線電傳輸系統的改良以外，NASA的深空網路（Deep Space Network）也為訊號資料的蒐集，做出了不小的貢獻。

深空網路系統是NASA建造的巨型無線電陣列，為世界上最大且最敏感的電信科學系統。深空網路的硬體設備分別建立在美國加州、西班牙馬德里，以及澳洲坎培拉。三地間距離為經度120度，形成了環繞地球的無線電陣列，為圍繞地球運行的衛星，以及到更遠處執行太空探測任務的探測器們，提供訊號傳輸的溝通管道。

越轉越快的火星

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