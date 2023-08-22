七夕拜拜懶人包：月老、七娘媽、床母怎麼拜？供品、禁忌有哪些？

農曆七月七日是七夕，又稱為東方情人節，也是七娘媽和床母的生日，2023年七夕的日期換算成國曆為8月22日。在七夕這天，單身男女會前往月老廟拜拜求姻緣，而若是家中有小孩的家庭，也會準備麻油雞、油飯等供品祭拜床母和七娘媽，希望孩子能夠獲得保佑。2023年七夕該如何拜拜？什麼時候要拜拜？月老、七娘媽、床母拜拜該準備哪些供品？七夕這天有哪些禁忌和注意事項呢？本篇將依序解答。

2023七夕拜月老：月老怎麼拜？供品、禁忌有哪些？

牛郎與織女的故事流傳已久，七夕也在星象和傳說的演變下成為了象徵愛情的節日。而因為七夕有情人節的意涵，因此單身者會在這天前往月老廟祭拜月老求姻緣，然而事實上，月老的管轄範圍不只有愛情的姻緣，還有朋友之間的人緣、工作方面的官緣等，因此七夕拜月老除了祈求月老牽線尋找理想的伴侶之外，也有不少民眾會尋求其他緣份的協助，希望能夠在待人處事和升官發財上都能夠得到保佑。

2023年七夕算成國曆時間為8月22日。七夕該如何祭拜月老呢？根據每間月老廟的規定，祭拜方式會有一些不同，不過共通點包括月老喜歡吃甜食、還有供品的數量需要準備成雙成對。因此拜月老的供品要準備甜品，數量也以雙數為主，還有如果信眾想要求取紅線的話，可以在祭拜之後擲筊詢問，得到允許後再拿紅線至香爐過火。

七夕拜月老流程：

前往月老廟，擺放2份供品，分別奉給廟宇主神和月老。

點香、拜天公，並且依廟宇順序祭拜所有神明。

祭拜月老時，誠心稟告姓名、生辰、住址及祈求事項。

參拜結束後，向月老擲筊求紅線，聖筊即可取紅線，持紅線前往香爐過火繞3圈。

祈福完成，將紅線佩戴於手上、置於皮包等貼身之物或床頭、枕頭之下。

供品可準備冰糖、糖果、帶殼龍眼乾、金紙等。數量要雙數，代表成雙成對。

祭祀完成後，可以將冰糖及龍眼乾煮水飲用。

七夕拜月老禁忌：

不可以挑喜糖，會讓月老覺得自己會挑，不需要協助。

不可帶傘，傘代表「散」。下雨也不可把傘帶進廟裡。

不可戴帽子，會讓月老看不清臉，難以找對象。

喝熱茶的時候不可以吹涼，會吹散緣份。

心態不可隨便，不可心想隨意的對象都能接受。

紅線不能在不同寺廟過爐，會失去效力。

2023七夕拜七娘媽：拜拜時間、供品、七娘媽由來

七夕不只是牛郎織女相會的日子，民俗上認為七夕也是「七娘媽」的的誕辰。傳說織女與牛郎結婚之後生下孩子，再被帶回天庭，而織女的姊妹們暗中照顧留下來的孩子長大。因此織女七姊妹「七娘媽」就成為了兒童的守護神，再加上織女的手藝精巧，因此七娘媽也受到未婚女性、已婚婦女的信仰祭祀。

因此，父母可以在七夕這天祭拜七娘媽，祈求七娘媽保佑孩童平安健康，至於女子祭拜七娘媽，可以祈求愛情美滿和手藝精進，也就是俗稱的「乞巧」。而在祭拜七娘媽的時候，民眾可以祭拜糖粿（又稱軟粿、七夕粿）、油飯、雞酒、圓仔花、雞冠花，另外擺上水盆、胭脂、圓鏡、梳子等等，讓七娘媽也能夠梳妝打扮。若是女性想要祈求姻緣與精巧的手藝，則以七味碗、胭脂祭拜，祈求愛情美滿和手藝精進。

七夕拜七娘媽：

時間：午後。

地點：自家門口、七娘媽廟。

供品：糖粿、圓仔花、雞冠花、胭脂（粉餅）、雞酒、油飯、圓鏡、梳子等。

過往會將拜過的胭脂水粉分成兩半，一半拋到高處獻給七娘媽，另一半分給家中的女孩使用。

2023七夕拜床母：床母怎麼拜？需要準備哪些供品？

民間信仰認為嬰兒的床上有「床母」，表示孩子白天由註生娘娘守護，晚上睡眠時則是由床母照顧。床母又稱為鳥母仔、鳥仔婆，誕辰和七娘媽同天，不過兩者是不同的神明。床母會保護或養育孩子至16歲為止，父母祭拜床母也有希望孩子好帶，不會任意哭鬧的含意。

不過，有說法認為床母會持續幫忙照顧孩子直到成人，因此只要開始祭祀，未來就必需要持續祭祀到孩童年滿16歲。有部分家庭會在嬰兒出生第3天就會開始祭拜床母，之後孩子滿6天、12天、滿月、七夕、以及孩子生病或是哭鬧時也都會祭拜。

因此床母祭拜的供品通常為孩子滿月、或母親坐月子時吃的食品為主，例如雞酒、雞腿、油飯、花生等等。另外在祭拜床母時，不建議擺放魚類、酒、青菜、筷子等物品，這是因為魚類有刺，床母會花時間挑刺，忘記照顧孩子，至於避免祭拜酒也是避免床母因酒醉而疏忽。

七夕拜床母：

時間：下午18點開始。

地點：孩子床上擺放祭品，面對床鋪祭拜。

流程：擺放供品、默念禱詞、祭拜後燒化紙錢、直接收拾供品。

供品：麻油雞、雞腿、油飯、刈金、床母衣。

床母祭拜禁忌：

不可祭拜魚，避免床母花時間挑刺，忘記照顧孩子。

不可祭拜酒，避免床母酒醉。

不可祭拜青菜，避免床母「青青菜菜」地照顧小孩。

不可擺放筷子，避免床母用筷子打小孩。

祭拜完後需立刻收起供品，有說法認為吃飯快的人比較勤快。

一旦開始祭拜，就要持續到孩童16歲為止。

七夕祭拜月老、七娘媽、床母祈求平安保佑

七夕拜月老求姻緣，還有家庭會祭拜七娘媽與床母，希望孩童平安長大。而因為七夕是七娘媽和床母的生日，二者都被視為孩童的守護神，因此七夕也有兒童節的意義，另有說法表示因為婦女會在七夕乞巧與求子，因此也將七夕類比為東方的女兒節、婦女節。

農曆七月七日七夕是東方情人節，也是東方兒童節、婦女節，因此各地都會舉辦例如七夕情人節煙火、七夕月老廟牽紅線活動，或者是在七娘媽廟舉辦「做十六歲」習俗，象徵孩童已長大成人，感謝神明多年來的保佑。民間習俗經過各地文化演變，時常因地區而有不同的差異，也提醒民眾以尊敬的態度祭祀即可，保持平常心，不須太過迷信。

資料來源：新北市政府民政局

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航