七夕拜拜懶人包：月老、七娘媽、床母怎麼拜？供品、禁忌有哪些？
我們想讓你知道的是
七夕不只是牛郎織女相會的日子，民俗上認為七夕也是「七娘媽」的的誕辰。傳說織女與牛郎結婚之後生下孩子，再被帶回天庭，而織女的姊妹們暗中照顧留下來的孩子長大。因此織女七姊妹「七娘媽」就成為了兒童的守護神，再加上織女的手藝精巧，因此七娘媽也受到未婚女性、已婚婦女的信仰祭祀。
農曆七月七日是七夕，又稱為東方情人節，也是七娘媽和床母的生日，2023年七夕的日期換算成國曆為8月22日。在七夕這天，單身男女會前往月老廟拜拜求姻緣，而若是家中有小孩的家庭，也會準備麻油雞、油飯等供品祭拜床母和七娘媽，希望孩子能夠獲得保佑。2023年七夕該如何拜拜？什麼時候要拜拜？月老、七娘媽、床母拜拜該準備哪些供品？七夕這天有哪些禁忌和注意事項呢？本篇將依序解答。
2023七夕拜月老：月老怎麼拜？供品、禁忌有哪些？
牛郎與織女的故事流傳已久，七夕也在星象和傳說的演變下成為了象徵愛情的節日。而因為七夕有情人節的意涵，因此單身者會在這天前往月老廟祭拜月老求姻緣，然而事實上，月老的管轄範圍不只有愛情的姻緣，還有朋友之間的人緣、工作方面的官緣等，因此七夕拜月老除了祈求月老牽線尋找理想的伴侶之外，也有不少民眾會尋求其他緣份的協助，希望能夠在待人處事和升官發財上都能夠得到保佑。
2023年七夕算成國曆時間為8月22日。七夕該如何祭拜月老呢？根據每間月老廟的規定，祭拜方式會有一些不同，不過共通點包括月老喜歡吃甜食、還有供品的數量需要準備成雙成對。因此拜月老的供品要準備甜品，數量也以雙數為主，還有如果信眾想要求取紅線的話，可以在祭拜之後擲筊詢問，得到允許後再拿紅線至香爐過火。
七夕拜月老流程：
- 前往月老廟，擺放2份供品，分別奉給廟宇主神和月老。
- 點香、拜天公，並且依廟宇順序祭拜所有神明。
- 祭拜月老時，誠心稟告姓名、生辰、住址及祈求事項。
- 參拜結束後，向月老擲筊求紅線，聖筊即可取紅線，持紅線前往香爐過火繞3圈。
- 祈福完成，將紅線佩戴於手上、置於皮包等貼身之物或床頭、枕頭之下。
- 供品可準備冰糖、糖果、帶殼龍眼乾、金紙等。數量要雙數，代表成雙成對。
- 祭祀完成後，可以將冰糖及龍眼乾煮水飲用。
七夕拜月老禁忌：
- 不可以挑喜糖，會讓月老覺得自己會挑，不需要協助。
- 不可帶傘，傘代表「散」。下雨也不可把傘帶進廟裡。
- 不可戴帽子，會讓月老看不清臉，難以找對象。
- 喝熱茶的時候不可以吹涼，會吹散緣份。
- 心態不可隨便，不可心想隨意的對象都能接受。
- 紅線不能在不同寺廟過爐，會失去效力。
2023七夕拜七娘媽：拜拜時間、供品、七娘媽由來
七夕不只是牛郎織女相會的日子，民俗上認為七夕也是「七娘媽」的的誕辰。傳說織女與牛郎結婚之後生下孩子，再被帶回天庭，而織女的姊妹們暗中照顧留下來的孩子長大。因此織女七姊妹「七娘媽」就成為了兒童的守護神，再加上織女的手藝精巧，因此七娘媽也受到未婚女性、已婚婦女的信仰祭祀。
因此，父母可以在七夕這天祭拜七娘媽，祈求七娘媽保佑孩童平安健康，至於女子祭拜七娘媽，可以祈求愛情美滿和手藝精進，也就是俗稱的「乞巧」。而在祭拜七娘媽的時候，民眾可以祭拜糖粿（又稱軟粿、七夕粿）、油飯、雞酒、圓仔花、雞冠花，另外擺上水盆、胭脂、圓鏡、梳子等等，讓七娘媽也能夠梳妝打扮。若是女性想要祈求姻緣與精巧的手藝，則以七味碗、胭脂祭拜，祈求愛情美滿和手藝精進。
七夕拜七娘媽：
- 時間：午後。
- 地點：自家門口、七娘媽廟。
- 供品：糖粿、圓仔花、雞冠花、胭脂（粉餅）、雞酒、油飯、圓鏡、梳子等。
- 過往會將拜過的胭脂水粉分成兩半，一半拋到高處獻給七娘媽，另一半分給家中的女孩使用。
2023七夕拜床母：床母怎麼拜？需要準備哪些供品？
民間信仰認為嬰兒的床上有「床母」，表示孩子白天由註生娘娘守護，晚上睡眠時則是由床母照顧。床母又稱為鳥母仔、鳥仔婆，誕辰和七娘媽同天，不過兩者是不同的神明。床母會保護或養育孩子至16歲為止，父母祭拜床母也有希望孩子好帶，不會任意哭鬧的含意。
不過，有說法認為床母會持續幫忙照顧孩子直到成人，因此只要開始祭祀，未來就必需要持續祭祀到孩童年滿16歲。有部分家庭會在嬰兒出生第3天就會開始祭拜床母，之後孩子滿6天、12天、滿月、七夕、以及孩子生病或是哭鬧時也都會祭拜。
因此床母祭拜的供品通常為孩子滿月、或母親坐月子時吃的食品為主，例如雞酒、雞腿、油飯、花生等等。另外在祭拜床母時，不建議擺放魚類、酒、青菜、筷子等物品，這是因為魚類有刺，床母會花時間挑刺，忘記照顧孩子，至於避免祭拜酒也是避免床母因酒醉而疏忽。
七夕拜床母：
- 時間：下午18點開始。
- 地點：孩子床上擺放祭品，面對床鋪祭拜。
- 流程：擺放供品、默念禱詞、祭拜後燒化紙錢、直接收拾供品。
- 供品：麻油雞、雞腿、油飯、刈金、床母衣。
床母祭拜禁忌：
- 不可祭拜魚，避免床母花時間挑刺，忘記照顧孩子。
- 不可祭拜酒，避免床母酒醉。
- 不可祭拜青菜，避免床母「青青菜菜」地照顧小孩。
- 不可擺放筷子，避免床母用筷子打小孩。
- 祭拜完後需立刻收起供品，有說法認為吃飯快的人比較勤快。
- 一旦開始祭拜，就要持續到孩童16歲為止。
七夕祭拜月老、七娘媽、床母祈求平安保佑
七夕拜月老求姻緣，還有家庭會祭拜七娘媽與床母，希望孩童平安長大。而因為七夕是七娘媽和床母的生日，二者都被視為孩童的守護神，因此七夕也有兒童節的意義，另有說法表示因為婦女會在七夕乞巧與求子，因此也將七夕類比為東方的女兒節、婦女節。
農曆七月七日七夕是東方情人節，也是東方兒童節、婦女節，因此各地都會舉辦例如七夕情人節煙火、七夕月老廟牽紅線活動，或者是在七娘媽廟舉辦「做十六歲」習俗，象徵孩童已長大成人，感謝神明多年來的保佑。民間習俗經過各地文化演變，時常因地區而有不同的差異，也提醒民眾以尊敬的態度祭祀即可，保持平常心，不須太過迷信。
資料來源：新北市政府民政局
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。