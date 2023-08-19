看《疫起》掀回憶殺：金城武代言的帥氣手機、最夯的數字八卦週刊…這些場景彩蛋你發現了嗎？

電影《疫起》改編2003年在台灣發生的真實事件，當年SARS入侵台灣後和平醫院出現院內感染因此從4月24日開始封院14天。電影為了重現千禧年左右的時代背景，加入了許多小巧思，像是2003年4月24日正巧登陸台灣的柯吉拉颱風，還有當時流行的PHS手機、Ericsson折疊手機、販賣機還有販售津津蘆筍汁、最紅的八卦雜誌等等，如果經歷過2000年左右的年代，劇中的氣氛、小道具、場景都會讓人勾起當年的回憶。

當時和平醫院的新聞每天播送，從封院到醫護人員集體罷工，原本只能從旁觀的角度間接了解疫情狀況，電影帶領觀眾從醫護人員第一人稱視角深入和平醫院內部，更能深刻體會當年封院造成的巨大影響。

夏醫師的醫院專用聯絡PHS手機

首支進入台灣的PHS J88，只有69公克輕巧的機身重量是當年許多人的備用機首選，在電影中可以發現夏醫師總共有2支手機。PHS主要是用來醫院聯絡醫師時使用，當時有許多學校、公司、醫院都會選擇配發PHS手機當作員工公務手機，這也是為何夏醫師會有2支手機的緣故。

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夏醫師第二支掀蓋手機Ericsson T28

電影中夏醫師所拿的第二支手機就是當年最帥氣的Ericsson T28，因為由金城武代言，會購買這支手機的人幾乎都是男性，會有種拿了這款手機就會和金城武一樣帥氣的錯覺。粗壯的天線和掀蓋設計，在接聽電話時彈開蓋子相當帥氣。不過這支手機在當年是被評比為電磁波最強的手機之一，雖然帥氣但用久了可能會讓人擔心。

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護理師拿經典的Nokia 3310

電影中的菜鳥護理師使用的手機是2000年最紅的經典手機Nokia 3310，非常堅固耐用加上電池用量極省，空機定價8000元的價格也是當時手機中算便宜的。如果搭配方案可以用更少的金額購入，符合電影中菜鳥護理師的身份。3310待機最長可以達到744小時，當時使用這支手機可以2天充一次電，長時間在醫院執勤時也不用擔心手機沒電聯絡不到。

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記者用Motorola CD928小海豚手機

電影的八卦記者金有中，拿的是Motorola CD928小海豚手機，也是在千禧年左右當紅的熱賣手機，可以輸入中文還可以改機變成透明機身，在機身裡加上跑馬燈，來電時就會有聲光效果很搶眼，推測金有中拿這支手機應該是方便中文輸入隨時將資訊回報給編輯台。除了這部電影之外，小海豚也曾經出現在背景設定為1999年的「那些年，我們追的女孩」中。

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計程車司機拿的是BenQ S620i手機

計程車司機是電影中滿奇妙的劇情分支，緩和了嚴肅的電影氣氛，他拿的是BenQ S620i折疊手機，流線的外觀正中間有BenQ的大Logo，這支手機沒有相機，只有傳簡訊和講電話的功能，是很多不太有時間看手機或是沒什麼預算的人會購入的款式。這款手機功能很簡約，司機大哥可能平時只有跟客人或車行聯繫的需求，所以最後選擇功能最簡單的機種。

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4月24日與醫院封院同日登陸的柯吉拉颱風

柯吉拉颱風是2003年第一個颱風，從4月9日在海上生成後，直到4月24日剛好與醫院封院同日登陸台灣，移動速度緩慢且強度逐漸削弱，所以在台灣只有造成普通雨勢的風雨，之後就移動到日本九州。當年的新聞聲勢被封院掩蓋過去，所以可能讓人印象不太深刻。

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每星期三出刊，千禧年最流行的八卦週刊

電影中響週刊主要是影射2001年創刊的台灣《壹週刊》，當時每星期三出刊的《壹週刊》是台灣半數人口的八卦來源，一早就能在便利超商買到，八卦越聳動就越快賣光，買完都會帶去學校跟同學分享。每期週刊的封面都是當時最熱門的話題，除了明星藝人的私生活之外，有時也會揭露政治人物的醜聞，直到2018年就停止紙本出版改為網路媒體，到2022年又重新以網路版營運。

附帶一提，台灣《蘋果日報》創刊日是2003年5月2日，有一說原本還要過一段時間才要正式創刊，但由於發生和平醫院SARS事件，因此緊急於5月2日發行創刊號，創刊號頭版頭條新聞是和平醫院陳靜秋護士殉職。

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以模仿為主題的綜藝節目2100全民亂講

電影裡電視播的是綜藝節目2100全民亂講，2100全民亂講影射當時的政論節目2100全民開講，此節目期間經歷過3次改版，2003年開播時節目名稱為2100全民亂講，2004年改為全民亂講之全民大悶鍋，又簡稱為全民大悶鍋，直到2007年改名為全民最大黨。

模仿過的角色從政治人物到卡通人物，甚至是動漫角色、或是物品例如風獅爺也都是模仿的目標，最後因收視率低迷節目才因此停播。全民亂講會跟著當時最紅的話題、廣告當主題，包含電影中的醫院封院事件，直到現在還可以在網路上看到剪輯過的經典短片，回味當時經典的搞笑片段。

Photo Credit: CATCHPLAY提供 2100全民亂講最開始主要是以模仿政治人物為主，後來連沒生命的物品都可以成為模仿主題。

正在確認使用者名稱和密碼的寬頻網路連線

電影中八卦記者收集完資料要寄信給主編時，需要先到大廳讓電腦連上網路，使用者名稱和密碼肯定是和醫院借的。電腦中呈現的畫面顯示正在確認使用者名稱和密碼，正是當年上網必定會經歷過的網路連線，那個時期已經普遍都是ADSL，速度比早期撥接快得多，記者也成功將重要的資料寄給總編。

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《疫起》讓人憶起千禧年的種種，從醫護人員角度看封院

《疫起》的背景設定在2000年左右，為了要讓觀眾快速回到過去，在電影中加入許多令人佩服的小細節，像是因角色設定而拿不同款式的手機，菜鳥護理師比較沒錢就拿Nokia 3310，記者有傳中文簡訊的需求就分配給他小海豚手機，導演在安排道具時也有將手機的特性與功能考慮進去很細心。

透過電影《疫起》讓SARS疫情在經過了20年後快要被大眾忘光時再次被「憶起」，劇情著重當時緊張的社會氣氛和醫護人員的心境，帶領觀眾從醫護人員的角度重新了解當年疫情的情況，很適合推薦給想要從另一個角度了解SARS疫情的觀眾。