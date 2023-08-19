看《疫起》掀回憶殺：金城武代言的帥氣手機、最夯的數字八卦週刊…這些場景彩蛋你發現了嗎？

我們想讓你知道的是
《疫起》的背景設定在2000年左右，為了要讓觀眾快速回到過去，在電影中加入許多令人佩服的小細節，像是因角色設定而拿不同款式的手機，菜鳥護理師比較沒錢就拿Nokia 3310，記者有傳中文簡訊的需求就分配給他小海豚手機，導演在安排道具時也有將手機的特性與功能考慮進去很細心。
電影《疫起》改編2003年在台灣發生的真實事件，當年SARS入侵台灣後和平醫院出現院內感染因此從4月24日開始封院14天。電影為了重現千禧年左右的時代背景，加入了許多小巧思，像是2003年4月24日正巧登陸台灣的柯吉拉颱風，還有當時流行的PHS手機、Ericsson折疊手機、販賣機還有販售津津蘆筍汁、最紅的八卦雜誌等等，如果經歷過2000年左右的年代，劇中的氣氛、小道具、場景都會讓人勾起當年的回憶。
當時和平醫院的新聞每天播送，從封院到醫護人員集體罷工，原本只能從旁觀的角度間接了解疫情狀況，電影帶領觀眾從醫護人員第一人稱視角深入和平醫院內部，更能深刻體會當年封院造成的巨大影響。
夏醫師的醫院專用聯絡PHS手機
首支進入台灣的PHS J88，只有69公克輕巧的機身重量是當年許多人的備用機首選，在電影中可以發現夏醫師總共有2支手機。PHS主要是用來醫院聯絡醫師時使用，當時有許多學校、公司、醫院都會選擇配發PHS手機當作員工公務手機，這也是為何夏醫師會有2支手機的緣故。
夏醫師第二支掀蓋手機Ericsson T28
電影中夏醫師所拿的第二支手機就是當年最帥氣的Ericsson T28，因為由金城武代言，會購買這支手機的人幾乎都是男性，會有種拿了這款手機就會和金城武一樣帥氣的錯覺。粗壯的天線和掀蓋設計，在接聽電話時彈開蓋子相當帥氣。不過這支手機在當年是被評比為電磁波最強的手機之一，雖然帥氣但用久了可能會讓人擔心。
護理師拿經典的Nokia 3310
電影中的菜鳥護理師使用的手機是2000年最紅的經典手機Nokia 3310，非常堅固耐用加上電池用量極省，空機定價8000元的價格也是當時手機中算便宜的。如果搭配方案可以用更少的金額購入，符合電影中菜鳥護理師的身份。3310待機最長可以達到744小時，當時使用這支手機可以2天充一次電，長時間在醫院執勤時也不用擔心手機沒電聯絡不到。
記者用Motorola CD928小海豚手機
電影的八卦記者金有中，拿的是Motorola CD928小海豚手機，也是在千禧年左右當紅的熱賣手機，可以輸入中文還可以改機變成透明機身，在機身裡加上跑馬燈，來電時就會有聲光效果很搶眼，推測金有中拿這支手機應該是方便中文輸入隨時將資訊回報給編輯台。除了這部電影之外，小海豚也曾經出現在背景設定為1999年的「那些年，我們追的女孩」中。
計程車司機拿的是BenQ S620i手機
計程車司機是電影中滿奇妙的劇情分支，緩和了嚴肅的電影氣氛，他拿的是BenQ S620i折疊手機，流線的外觀正中間有BenQ的大Logo，這支手機沒有相機，只有傳簡訊和講電話的功能，是很多不太有時間看手機或是沒什麼預算的人會購入的款式。這款手機功能很簡約，司機大哥可能平時只有跟客人或車行聯繫的需求，所以最後選擇功能最簡單的機種。
4月24日與醫院封院同日登陸的柯吉拉颱風
柯吉拉颱風是2003年第一個颱風，從4月9日在海上生成後，直到4月24日剛好與醫院封院同日登陸台灣，移動速度緩慢且強度逐漸削弱，所以在台灣只有造成普通雨勢的風雨，之後就移動到日本九州。當年的新聞聲勢被封院掩蓋過去，所以可能讓人印象不太深刻。
每星期三出刊，千禧年最流行的八卦週刊
電影中響週刊主要是影射2001年創刊的台灣《壹週刊》，當時每星期三出刊的《壹週刊》是台灣半數人口的八卦來源，一早就能在便利超商買到，八卦越聳動就越快賣光，買完都會帶去學校跟同學分享。每期週刊的封面都是當時最熱門的話題，除了明星藝人的私生活之外，有時也會揭露政治人物的醜聞，直到2018年就停止紙本出版改為網路媒體，到2022年又重新以網路版營運。
附帶一提，台灣《蘋果日報》創刊日是2003年5月2日，有一說原本還要過一段時間才要正式創刊，但由於發生和平醫院SARS事件，因此緊急於5月2日發行創刊號，創刊號頭版頭條新聞是和平醫院陳靜秋護士殉職。
以模仿為主題的綜藝節目2100全民亂講
電影裡電視播的是綜藝節目2100全民亂講，2100全民亂講影射當時的政論節目2100全民開講，此節目期間經歷過3次改版，2003年開播時節目名稱為2100全民亂講，2004年改為全民亂講之全民大悶鍋，又簡稱為全民大悶鍋，直到2007年改名為全民最大黨。
模仿過的角色從政治人物到卡通人物，甚至是動漫角色、或是物品例如風獅爺也都是模仿的目標，最後因收視率低迷節目才因此停播。全民亂講會跟著當時最紅的話題、廣告當主題，包含電影中的醫院封院事件，直到現在還可以在網路上看到剪輯過的經典短片，回味當時經典的搞笑片段。
正在確認使用者名稱和密碼的寬頻網路連線
電影中八卦記者收集完資料要寄信給主編時，需要先到大廳讓電腦連上網路，使用者名稱和密碼肯定是和醫院借的。電腦中呈現的畫面顯示正在確認使用者名稱和密碼，正是當年上網必定會經歷過的網路連線，那個時期已經普遍都是ADSL，速度比早期撥接快得多，記者也成功將重要的資料寄給總編。
《疫起》讓人憶起千禧年的種種，從醫護人員角度看封院
《疫起》的背景設定在2000年左右，為了要讓觀眾快速回到過去，在電影中加入許多令人佩服的小細節，像是因角色設定而拿不同款式的手機，菜鳥護理師比較沒錢就拿Nokia 3310，記者有傳中文簡訊的需求就分配給他小海豚手機，導演在安排道具時也有將手機的特性與功能考慮進去很細心。
透過電影《疫起》讓SARS疫情在經過了20年後快要被大眾忘光時再次被「憶起」，劇情著重當時緊張的社會氣氛和醫護人員的心境，帶領觀眾從醫護人員的角度重新了解當年疫情的情況，很適合推薦給想要從另一個角度了解SARS疫情的觀眾。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！