權威期刊《Nature》刊文直指「LK-99不是超導體」，為什麼一開始大家認為它是？
我們想讓你知道的是
《Nature》網站上面的新聞，標題開門見山的寫著「LK-99不是超導體」，看起來事件差不多塵埃落定了，「室溫超導體」並沒有出現，大家白白高興了一場。以下就是「（非）室溫超導體LK-99的一生」，我們以Q&A的方式來呈現：
8月16日發佈在《Nature》網站上面的新聞，標題開門見山的寫著「LK-99不是超導體」，看起來事件差不多塵埃落定了，「室溫超導體」並沒有出現，大家白白高興了一場。
其實自始至終科學界大部分人都是持保留的態度，大眾媒體與社群網路則呈現瘋狂狀態，因為「室溫超導體」如果成真，的確會對人類社會帶來很大的改變。
科學家從一開始的態度就傾向負面，原因之一是要想像能在這麼高的溫度底下超導的機制，其實非常困難，論文預印本呈現的資料也嫌粗糙。
不過在材料的領域，「如果能做出來就是真的，理論什麼的以後再說」。傳統（低溫）超導體發現於1911年，到1957年才有「BCS理論」的解釋，高溫超導體則是在1986年問世，一直到現在機制都還不完全清楚。但是這麼重大的實驗作出來了，當然是要先驗證再說，如果能夠在不同的實驗室重現，就算理論不清楚，大家也會承認那是真的。
以下就是「（非）室溫超導體LK-99的一生」，我們以Q&A的方式來呈現：
Q1：LK-99是什麼？為什麼大家一開始認為它是室溫超導體？
LK-99是一種由銅、鉛、磷和氧組成的化合物。一開始，韓國研究團隊宣稱LK-99在常壓和高達127ºC的溫度下表現出超導性質—零電阻與麥斯納效應（Meissner effect）。這個結果引起全球關注，因為之前的超導態只在極低的溫度和或極高的壓力下存在。
Q2：什麼是麥斯納效應？LK-99有這種效應嗎？
當材料處於超導態時，會完全排斥磁場，這就是麥斯納效應。所以當超導體放在磁鐵上時，超導體變成一個極性相反的磁鐵來抵銷內部磁場，導致超導體可以懸浮在磁鐵上。韓國的研究團隊曾拍攝了一段影片，顯示一個硬幣大小的LK-99樣本在懸浮在磁鐵上，但是有一端是貼著磁鐵的，他們說這是麥斯納效應造成的磁懸浮。
Q3：LK-99如果能磁懸浮的話，那不就是超導的佐證嗎？
老實說那個磁浮有點半弔子，超導體在磁鐵上懸浮時可以旋轉，甚至上下翻轉；而LK-99樣本的某一邊總是黏附在磁鐵上，看起來似乎處於微妙的平衡狀態。
此外，並不只有超導體才會有磁懸浮的現象，「逆磁性」材料也會有，只要外加磁場夠強的話，連青蛙都可以浮起來。不只如此，有一位哈佛大學的前凝態物理研究人員（目前改行去金融業了）利用碳粉加上一點鐵屑，壓製了一片形狀類似的樣品，放在磁鐵上也可以懸浮得起來，而且那個樣子跟LK-99的懸浮方式幾乎一模一樣，這次的樣品是「鐵磁性」材料。
Q4：那LK-99電阻在攝氏一百多度時像超導轉變一樣突然下降，要怎麼解釋呢？
雖然韓國研究團隊觀察到LK-99在此溫度下的電阻急遽下降，電阻率從0.02 Ω‧cm 降了10倍變成0.002 Ω‧cm，但畢竟沒有到零。此外，其他研究團隊發現，由於論文中LK-99的製程採用的銅與硫的比例並不平衡，導致最後的樣品出現了硫化亞銅（Cu2S）的雜質。硫化亞銅在104ºC時會發生相變，讓電阻大幅下降，讓LK-99的電阻量測看起來有點像超導相變，但並不是。
所以，其他團隊都無法重現LK-99的超導性，原始論文所說類似超導體的抗磁性與電阻下降，都可以用其他的更常見的材料特性來解釋。
Q5：其他團隊無法重現，是否也有可能是因為樣品沒做好的關係？
在8月14日，德國的Max-Planck固態研究所的科學家長出了完美的LK-99的單晶，裡面完全沒有硫化亞銅的雜質，量測的結果顯示它是個電阻超級高的絕緣體，帶有微弱的鐵磁性以及逆磁性，跟超導體截然不同。
Q6：可是不是有理論顯示，LK-99的能帶結構可能具有超導體的特徵嗎？
能帶結構（Band structure）是什麼？
又稱電子能帶結構，描述了禁止或允許電子所帶有的能量。材料的能帶結構決定了多種特性，特別是它的電學、光學和熱學性質。
那篇論文有說要在材料結構符合某些條件才行，不過根據美國與歐洲的合作團隊對材料結構進一步研究，重新計算能帶之後發現，這些條件是不成立的。
Q7：LK-99的一生，給我們的教訓是什麼？
科學家們在發表重要發現之前先別興奮過度，必須進行徹底、詳細的實驗驗證。此外，要避免一廂情願的解釋成「石破天驚的大發現」，有時對於實驗結果有更簡單、更直接的解釋，可能才是真相，雖然這種解釋比較不吸引人，也無法讓你拿到諾貝爾獎。最後，科學的「可再現性」依然是重中之重的金科玉律。
Q8：最最最後，難道一點救也沒了嗎？
新穎的材料，特別是新超導體的研究，老實說比起煉金術也好不到哪裡去，「超級純的單晶樣品」不見得是最好的答案。像是在前一代的「高溫超導體」中，也是高純度、無摻雜的材料是絕緣體，必須摻入雜質才會超導。所以或許LK-99會在某種「不怎麼乾淨的結構」下超導也說不定。材料的結構千變萬化，我們很難說「百分之百怎樣」，不過現在看起來，可能性是很低很低啦……
Q9：常溫超導體，真的是遙不可及的夢想嗎？
不會啊，接下來是太空時代，在接近絕對零度的太空中，幾乎所有的超導體都是「常溫超導體」了！超導轉變溫度上不去，把「常溫」降下來就好了嘛！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。