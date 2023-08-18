權威期刊《Nature》刊文直指「LK-99不是超導體」，為什麼一開始大家認為它是？

文：東海大學應用物理系

8月16日發佈在《Nature》網站上面的新聞，標題開門見山的寫著「LK-99不是超導體」，看起來事件差不多塵埃落定了，「室溫超導體」並沒有出現，大家白白高興了一場。

其實自始至終科學界大部分人都是持保留的態度，大眾媒體與社群網路則呈現瘋狂狀態，因為「室溫超導體」如果成真，的確會對人類社會帶來很大的改變。

科學家從一開始的態度就傾向負面，原因之一是要想像能在這麼高的溫度底下超導的機制，其實非常困難，論文預印本呈現的資料也嫌粗糙。

不過在材料的領域，「如果能做出來就是真的，理論什麼的以後再說」。傳統（低溫）超導體發現於1911年，到1957年才有「BCS理論」的解釋，高溫超導體則是在1986年問世，一直到現在機制都還不完全清楚。但是這麼重大的實驗作出來了，當然是要先驗證再說，如果能夠在不同的實驗室重現，就算理論不清楚，大家也會承認那是真的。

以下就是「（非）室溫超導體LK-99的一生」，我們以Q&A的方式來呈現：

Q1：LK-99是什麼？為什麼大家一開始認為它是室溫超導體？

LK-99是一種由銅、鉛、磷和氧組成的化合物。一開始，韓國研究團隊宣稱LK-99在常壓和高達127ºC的溫度下表現出超導性質—零電阻與麥斯納效應（Meissner effect）。這個結果引起全球關注，因為之前的超導態只在極低的溫度和或極高的壓力下存在。

Q2：什麼是麥斯納效應？LK-99有這種效應嗎？

當材料處於超導態時，會完全排斥磁場，這就是麥斯納效應。所以當超導體放在磁鐵上時，超導體變成一個極性相反的磁鐵來抵銷內部磁場，導致超導體可以懸浮在磁鐵上。韓國的研究團隊曾拍攝了一段影片，顯示一個硬幣大小的LK-99樣本在懸浮在磁鐵上，但是有一端是貼著磁鐵的，他們說這是麥斯納效應造成的磁懸浮。

Q3：LK-99如果能磁懸浮的話，那不就是超導的佐證嗎？

老實說那個磁浮有點半弔子，超導體在磁鐵上懸浮時可以旋轉，甚至上下翻轉；而LK-99樣本的某一邊總是黏附在磁鐵上，看起來似乎處於微妙的平衡狀態。

此外，並不只有超導體才會有磁懸浮的現象，「逆磁性」材料也會有，只要外加磁場夠強的話，連青蛙都可以浮起來。不只如此，有一位哈佛大學的前凝態物理研究人員（目前改行去金融業了）利用碳粉加上一點鐵屑，壓製了一片形狀類似的樣品，放在磁鐵上也可以懸浮得起來，而且那個樣子跟LK-99的懸浮方式幾乎一模一樣，這次的樣品是「鐵磁性」材料。

Q4：那LK-99電阻在攝氏一百多度時像超導轉變一樣突然下降，要怎麼解釋呢？

雖然韓國研究團隊觀察到LK-99在此溫度下的電阻急遽下降，電阻率從0.02 Ω‧cm 降了10倍變成0.002 Ω‧cm，但畢竟沒有到零。此外，其他研究團隊發現，由於論文中LK-99的製程採用的銅與硫的比例並不平衡，導致最後的樣品出現了硫化亞銅（Cu2S）的雜質。硫化亞銅在104ºC時會發生相變，讓電阻大幅下降，讓LK-99的電阻量測看起來有點像超導相變，但並不是。

所以，其他團隊都無法重現LK-99的超導性，原始論文所說類似超導體的抗磁性與電阻下降，都可以用其他的更常見的材料特性來解釋。

Q5：其他團隊無法重現，是否也有可能是因為樣品沒做好的關係？

在8月14日，德國的Max-Planck固態研究所的科學家長出了完美的LK-99的單晶，裡面完全沒有硫化亞銅的雜質，量測的結果顯示它是個電阻超級高的絕緣體，帶有微弱的鐵磁性以及逆磁性，跟超導體截然不同。

Q6：可是不是有理論顯示，LK-99的能帶結構可能具有超導體的特徵嗎？

能帶結構（Band structure）是什麼？ 又稱電子能帶結構，描述了禁止或允許電子所帶有的能量。材料的能帶結構決定了多種特性，特別是它的電學、光學和熱學性質。

那篇論文有說要在材料結構符合某些條件才行，不過根據美國與歐洲的合作團隊對材料結構進一步研究，重新計算能帶之後發現，這些條件是不成立的。

Q7：LK-99的一生，給我們的教訓是什麼？

科學家們在發表重要發現之前先別興奮過度，必須進行徹底、詳細的實驗驗證。此外，要避免一廂情願的解釋成「石破天驚的大發現」，有時對於實驗結果有更簡單、更直接的解釋，可能才是真相，雖然這種解釋比較不吸引人，也無法讓你拿到諾貝爾獎。最後，科學的「可再現性」依然是重中之重的金科玉律。

Q8：最最最後，難道一點救也沒了嗎？

新穎的材料，特別是新超導體的研究，老實說比起煉金術也好不到哪裡去，「超級純的單晶樣品」不見得是最好的答案。像是在前一代的「高溫超導體」中，也是高純度、無摻雜的材料是絕緣體，必須摻入雜質才會超導。所以或許LK-99會在某種「不怎麼乾淨的結構」下超導也說不定。材料的結構千變萬化，我們很難說「百分之百怎樣」，不過現在看起來，可能性是很低很低啦……

Q9：常溫超導體，真的是遙不可及的夢想嗎？

不會啊，接下來是太空時代，在接近絕對零度的太空中，幾乎所有的超導體都是「常溫超導體」了！超導轉變溫度上不去，把「常溫」降下來就好了嘛！

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本文經東海大學應用物理系授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範