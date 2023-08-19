2023/08/19,
生活

《日經》比較全球各地日式拉麵價格：香港拉麵第4貴

《日經》比較全球各地日式拉麵價格：香港拉麵第4貴
香港日式拉麵示意圖｜Photo Credit: GettyImages

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《日經新聞網》就各地的日本拉麵價格作出調查，發現香港銅鑼灣某拉麵店，一碗最簡單的豚骨拉麵加上服務費的價格為100港元，令日本人感到相當奢侈。

日式拉麵是港人熱愛的食物之一，但香港的拉麵價格，在世界各地當中也屬昂貴。《日經新聞網》就各地的日本拉麵價格作出調查，指香港銅鑼灣某拉麵店，一碗最簡單的豚骨拉麵加上服務費的價格為100港元，令日本人感到相當奢侈。

綜合《日經新聞網》報導，在曾調查的8個地區當中，日式拉麵價格最貴的是紐約，一碗「E.A.K.醬油拉麵」加上平均小費（18%），要價約21.5美元（約168港元），並指出當地的特點是需要近兩成小費，工資持續上升，年輕人仍會排隊吃麵。

至於第二貴的是英國倫敦，一碗雞白湯拉麵再加上配料澆頭等，要15英鎊左右（約149港元），而這價格不僅令日本人感到驚訝，對於當地人而言也屬昂貴。

第三貴的拉麵位於泰國曼谷。在經濟持續增長的泰國，日本拉麵很受年輕人的歡迎，2022年的拉麵店數量達到611家，比上年增加33％。而人氣店「No Name Noodle BKK」的招牌麵是「淡麗潮蕎麥麵（清湯蕎麥麵）」為553泰銖（約122港元），比路邊攤的泰式拉麵價錢貴近十倍。

至於香港屬第四貴的拉麵價格。報導指出，香港的生活成平高昂，日式拉麵的價格也相當高。在銅鑼灣的「納吉拉麵」裏，一碗豚骨拉麵加上服務費要價100港元，而香港的本土美食「蝦仁雲吞麵」一碗則要48元左右，可見日式拉麵的定價偏向高檔。

第五貴的是印度孟買，在名為「Kuuraku班德拉西孟買店」日式料理店當中，添加了豬肉的「Kuuraku拉麵」為1016盧比（含稅金和小費，約96港元）。報導引述KUURAKU GROUP指出，比起日本顧客，大部分客人是印度本地人。

第六貴的是菲律賓馬尼拉。在馬尼拉商業區（Makati）的拉麵店裏，豚骨拉麵的含稅價為約500披索（約69港元），沾麵為約550披索（約76港元），相當於馬尼拉近郊工廠工人的平均日薪。甚至在馬尼拉超市裏，豚骨拉麵「一蘭」泡麵約為600披索，價格非常高，有日本外派員工認為馬尼拉中心地區的物價比日本更高。

第七貴是上海的拉麵價格，一碗「濃厚雞豚骨生薑拉麵」要價52人民幣（約56港元），在調查中屬於便宜價格。不過，日式拉麵要與更加便宜的中國麵食競爭，因此日本拉麵店要生存下去也不容易。例如，蘇州麵在上海賣25元，蘭州牛肉麵也僅需28元左右。

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最後，在日本吃醬油拉麵的價格普遍與上海相近，不過《日經》引述日本總務省零售物價統計數據，東京都所轄區域的醬油拉麵價格為565日元（約30港元）。因此對於習慣日本價格的日本人而言，香港這些地方的日式拉麵價格便相當昂貴。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
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