21世紀人類情感關係大圖鑑：站票型戀愛、曖昧蟑螂⋯⋯這些交友模式你遇過幾種？

文：downyourway

「已讀不回不是很正常嗎？我先看，但還沒空回。而且那不是『不回』只是『還沒回』。」S眉頭皺起來的說。

S一向以她是「簡訊世代」的人自居，無論是工作上還是私下的社交，總是不斷推崇她的「非同步生活哲學」。

群組裡面的她總是沈默寡言，通常已讀人數有差一個大家就知道是她。但現實生活中的她卻是個熱情的人，樂於分享，不會去批判別人的選擇，但倒是很愛對任何事情都發表一套觀點（雖然有時會讓人有種硬凹的感覺）。

針對「現代人的交友模式」特別是交友軟體的生態，S也有著一套見解：

「你不覺得用交友軟體就很像是參加什麼飢餓遊戲嗎？你要先幫自己裝上一個『我很正我很棒』的濾鏡，然後說什麼自己只是要來找尋有趣的靈魂，接下來就是無止盡的瞎聊配對大逃殺。然後你就要抱持著你同時在跟很多人競爭這個位置的心態，不斷地瞎聊下去，然後有一天你不知道你什麼時候被莫名淘汰了。」

「啊這不就跟去大公司面試很像嗎？人生何必這麼辛苦呢？」

雖然我覺得這樣的觀點不見得所有人都認同，但我自己很認同S的一點是，無論是如何跟舊朋友維繫關係，或去認識新朋友，S不是那種只會怨天怨地的機車人，而是知道自己龜毛的點後，會透過行動幫自己找出路的人。

作為一個群組訊息最少回，大聚餐常常有事不能來的人，S卻是那種想到你就會關心你一下，主動約你吃個飯的人。可能一年下來，最大場的聚會她都沒到，但卻默默的跟每個人都三三兩兩的約吃過飯。長期下來，那個訊息常常都很晚回的S，卻成為朋友之中，最知道每個人的狀況的人。

在認識新朋友這件事上，S 說她從來不會為了認識新朋友而認識新朋友，但她每隔一段時間就會有個新的嗜好，然後默默的混進不同的生活圈，從學手沖咖啡、針織毛衣到做志工，記得她還曾逼自己跟某間咖啡廳的老闆混熟，為了學會怎麼做老闆的蛋沙拉三明治。

她總會幫自己設定一個特別的小目標，然後偶爾在過程中會遇上一些有趣的同伴。雖然這些目標很多都是他一時興起就跑去試試看的東西，但久而有之，她的身邊也多了很多那種，會主動想到她，約她吃個飯，想知道她最近又在幹些什麼新鮮事的朋友。

我覺得就很多方面來說，我跟S在這些事情的看法上有很多的共同點，即便或許在普遍年輕世代的眼中，這種活法可能略顯過時，甚至是古板。

在經營精神時光屋的過程中，我也時常收到各式關於感情的投稿，當中有很多是我不曾經歷過，不曾聽過，甚至是充滿疑惑的相處模式和困境。

但聽得多，看得多了，我開始慢慢能在不同的故事中，發現一些類似的脈絡，也開始發覺，這些故事背後的焦慮，似乎好像都源於幾個類似的套路。

而今天這則貼文，就單純只是想要整理一下，我從那些讀者分享的故事中，聽見過哪些「我一開始難以理解，但後來發現其實蠻常見」的情感困境 / 焦慮。

如果你在這些情境中，發現了自己目前好像正遭受著類似的待遇，希望這些故事可以讓你提高一些警覺。也希望你可以從S的故事中獲得一些啟發，因爲不是所有的魚都會生活在同一片海裡，而你也不需要因為發現自己似乎不適合參與這場飢餓遊戲而感到一絲沮喪。

「不要讓愛情把你變成一副可憐兮兮的樣子，你的生活始終是關於你自己，你想要成爲怎樣的人，過上怎樣的生活，然後在你的同溫層中找到適合你的對象。」這是S對她感情觀的總結。

很真誠，很老派，也是我覺得她講過最有道理的話。

希望一切都好。

Photo Credit: downyourway

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本文經downyourway授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯： 翁世航