不是猶太人就不能扮演猶太人？布萊德利庫柏Netflix新片《大師風華：真愛樂章》「假鼻子」惹爭議

美國男星知名布萊德利庫柏（Bradley Cooper）繼《一個巨星的誕生》第二度自導自演的作品《大師風華：真愛樂章》，即將在今（2023）年第80屆威尼斯影展進行世界首映，這也是Neflix衝擊明（2024）年奧斯卡的作品之一。

而《大師風華：真愛樂章》為傳記電影，故事聚焦在已故知名音樂家李奧納多伯恩斯坦（Leonard Bernstein），近期也釋出前導預告、海報、劇照等，讓各界對此片有更多了解。而在相關資料釋出後，《大師風華：真愛樂章》就爆出爭議，認為布萊德利庫柏劇中戴假鼻的扮相，加深了猶太人的刻板印象。

不過，伯恩斯坦的家屬，替這部片引起的批評進行了辯護，並對布萊德利庫柏表達支持。

Photo Credit: Netflix 《大師風華：真愛樂章》劇照，布萊德利庫柏的片中扮相

根據《BBC》指出，對抗反猶太主義運動發言人Binyomin Gilbert，對布萊德利庫柏在《大師風華：真愛樂章》的扮相表示：「令人驚訝的是，沒有三思而後行，扮演猶太人的非猶太演員，出現大鼻子。製片需要說明，他們理解為什麼這是一個問題，如果不這樣做，就表明在銀幕上描繪猶太人時，存在雙重標準。」

而英國猶太裔女演員Tracy-Ann Oberman也曾指出，「如果布萊德利庫柏無法透過單獨表演的力量做到這一點，那麼就不要選他——請找一個猶太演員」。

《好萊塢報導者》的影評Daniel Fienberg則在社群平台X（前名稱為Twitter）發文：「需要多少磅乳膠才能使布萊德利庫柏變成一位猶太老人？」，暗示布萊德利庫柏的外表扮相可能有問題，同時指出《大師風華：真愛樂章》以種族角色扮演為特色。

Sigh. My question, "How many pounds of latex would it take to make Bradley Cooper into an elderly Jewish man?" was supposed to be rhetorical.



The answer, BTW, is "Enough latex that somebody should probably find it a hair problematic." https://t.co/4sI5HGNwBG — Daniel Fienberg (@TheFienPrint) May 30, 2022

在關於猶太人扮相的風波延燒之後，李奧納多伯恩斯坦的家人出面回應，坦言支持布萊德利庫柏，「完全同意布萊德利庫柏使用化妝品來『增強』他的外表」。

李奧納多伯恩斯坦的孩子們，潔美（Jamie）、妮娜（Nina）以及亞歷山大（Alexander）聲明表示：「看到對布萊德利庫柏的努力有任何歪曲或誤解，我們都感到心碎。李奧納多伯恩斯坦確實有一個漂亮的大鼻子。布萊德利庫柏選擇用化妝放大其相似度，我們完全同意這一點。我們也確信我們的父親會同意的。」

聲明繼續指出：「任何圍繞這個問題的尖銳抱怨，首先都會讓我們感到不誠實，因為他們試圖把一個成功的人拉低一個檔次——我們經常觀察到這種做法，發生在我們自己的父親身上。在拍攝這部電影的過程中，我們始終能感受到深深的尊重，是的，布萊德利庫柏對我們的父親和母親所帶來的愛。我們感到非常幸運，能夠與布萊德利庫柏一起經歷這段旅程，我們迫不及待地想讓世界看到他的創作。」

最後，聲明補充：「布萊德利庫柏在拍攝有關我們父親的電影時，將我們三個人納入了他奇妙旅程的每一步。 目睹布萊德利庫柏的奉獻精神，他對父親音樂的熱愛，以及他為探索帶來的純粹快樂，我們都深受感動。」

Photo Credit: GettyImages 李奧納多伯恩斯坦本人於紐約錄音室的照片，拍攝於1974年11月5日

李奧納多伯恩斯坦在音樂領域的成就無庸置疑，知名作品有名聞遐邇的音樂劇《西城故事》，而《大師風華：真愛樂章》故事聚焦於李奧納多伯恩斯坦的音樂生涯，以及與妻子的愛情。

《大師風華：真愛樂章》演員陣容除了布萊德利庫柏，也包括凱莉墨里根（Carey Mulligan）、麥特波莫（Matt Bomer）、瑪雅霍克（Maya Hawke）、莎拉席佛曼（Sarah Silverman）等人。

本片將在今年威尼斯影展進行世界首映，並角逐最高榮譽金獅獎，預計在12月於Netflix上線。

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核稿編輯：楊士範