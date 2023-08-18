2023/08/18,
影劇

不是猶太人就不能扮演猶太人？布萊德利庫柏Netflix新片《大師風華：真愛樂章》「假鼻子」惹爭議

不是猶太人就不能扮演猶太人？布萊德利庫柏Netflix新片《大師風華：真愛樂章》「假鼻子」惹爭議
《大師風華：真愛樂章》劇照｜Photo Credit: Netflix

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繼《一個巨星的誕生》之後，好萊塢影星布萊德利庫柏推出新片《大師風華：真愛樂章》，卻爆出爭議，批評者認為布萊德利庫柏戴假鼻子，詮釋音樂大師李奧納多伯恩斯坦，加深了猶太人的刻板印象。不過，伯恩斯坦的家屬替這部片進行辯護，並對布萊德利庫柏表達支持。

美國男星知名布萊德利庫柏（Bradley Cooper）繼《一個巨星的誕生》第二度自導自演的作品《大師風華：真愛樂章》，即將在今（2023）年第80屆威尼斯影展進行世界首映，這也是Neflix衝擊明（2024）年奧斯卡的作品之一。

而《大師風華：真愛樂章》為傳記電影，故事聚焦在已故知名音樂家李奧納多伯恩斯坦（Leonard Bernstein），近期也釋出前導預告、海報、劇照等，讓各界對此片有更多了解。而在相關資料釋出後，《大師風華：真愛樂章》就爆出爭議，認為布萊德利庫柏劇中戴假鼻的扮相，加深了猶太人的刻板印象。

不過，伯恩斯坦的家屬，替這部片引起的批評進行了辯護，並對布萊德利庫柏表達支持。

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Photo Credit: Netflix

《大師風華：真愛樂章》劇照，布萊德利庫柏的片中扮相

根據《BBC》指出，對抗反猶太主義運動發言人Binyomin Gilbert，對布萊德利庫柏在《大師風華：真愛樂章》的扮相表示：「令人驚訝的是，沒有三思而後行，扮演猶太人的非猶太演員，出現大鼻子。製片需要說明，他們理解為什麼這是一個問題，如果不這樣做，就表明在銀幕上描繪猶太人時，存在雙重標準。」

而英國猶太裔女演員Tracy-Ann Oberman也曾指出，「如果布萊德利庫柏無法透過單獨表演的力量做到這一點，那麼就不要選他——請找一個猶太演員」。

《好萊塢報導者》的影評Daniel Fienberg則在社群平台X（前名稱為Twitter）發文：「需要多少磅乳膠才能使布萊德利庫柏變成一位猶太老人？」，暗示布萊德利庫柏的外表扮相可能有問題，同時指出《大師風華：真愛樂章》以種族角色扮演為特色。

在關於猶太人扮相的風波延燒之後，李奧納多伯恩斯坦的家人出面回應，坦言支持布萊德利庫柏，「完全同意布萊德利庫柏使用化妝品來『增強』他的外表」。

李奧納多伯恩斯坦的孩子們，潔美（Jamie）、妮娜（Nina）以及亞歷山大（Alexander）聲明表示：「看到對布萊德利庫柏的努力有任何歪曲或誤解，我們都感到心碎。李奧納多伯恩斯坦確實有一個漂亮的大鼻子。布萊德利庫柏選擇用化妝放大其相似度，我們完全同意這一點。我們也確信我們的父親會同意的。」

聲明繼續指出：「任何圍繞這個問題的尖銳抱怨，首先都會讓我們感到不誠實，因為他們試圖把一個成功的人拉低一個檔次——我們經常觀察到這種做法，發生在我們自己的父親身上。在拍攝這部電影的過程中，我們始終能感受到深深的尊重，是的，布萊德利庫柏對我們的父親和母親所帶來的愛。我們感到非常幸運，能夠與布萊德利庫柏一起經歷這段旅程，我們迫不及待地想讓世界看到他的創作。」

最後，聲明補充：「布萊德利庫柏在拍攝有關我們父親的電影時，將我們三個人納入了他奇妙旅程的每一步。 目睹布萊德利庫柏的奉獻精神，他對父親音樂的熱愛，以及他為探索帶來的純粹快樂，我們都深受感動。」

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Photo Credit: GettyImages
李奧納多伯恩斯坦本人於紐約錄音室的照片，拍攝於1974年11月5日

李奧納多伯恩斯坦在音樂領域的成就無庸置疑，知名作品有名聞遐邇的音樂劇《西城故事》，而《大師風華：真愛樂章》故事聚焦於李奧納多伯恩斯坦的音樂生涯，以及與妻子的愛情。

《大師風華：真愛樂章》演員陣容除了布萊德利庫柏，也包括凱莉墨里根（Carey Mulligan）、麥特波莫（Matt Bomer）、瑪雅霍克（Maya Hawke）、莎拉席佛曼（Sarah Silverman）等人。

本片將在今年威尼斯影展進行世界首映，並角逐最高榮譽金獅獎，預計在12月於Netflix上線。

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核稿編輯：楊士範


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