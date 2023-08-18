台灣年度神片：《山道猴子的一生》的共鳴來自人性，但上層的人終究無法理解猴子的挫敗感

YouTuber Eric Duan的驚世影片《山道猴子的一生》，上集一個月前在YouTube上架，彼時引起車圈轟動，許多車圈YouTuber紛紛發片討論。但效應僅止於同溫層，點閱不到90萬次。而8月14日，《山道猴子的一生》下集播出，影片打破同溫層，引發網路熱潮，瞬間爆紅。直至8月17日，上集點閱率衝到254萬次，下集也有235萬次點閱，數字還不時爆增，盛況可謂驚人。

一時之間，《山道猴子的一生》紅遍台灣網路，上遍網路新聞，從名人到知識份子紛紛討論，各式迷因紛紛出爐。輿論讚嘆長達一個小時出頭的影片，屌打2023年所有台劇。認為值得入圍金鐘獎、金馬獎，並敲碗改編成真人影視，還指名阮經天主演。而阮經天甚至第一時間回應說「劇本好，絕對演」。而舉凡機車品牌的所有小編，到完全無關的文化產業，也紛紛拿《山道猴子的一生》當哏。網路效應之驚人，絲毫不遜「高雄婚宴流水席」與「北科大白飯事件」。

《山道猴子的一生》有何魅力，可以掀起全民熱潮？

網路有一個特性，就是很夯的話題，無論背景，有些具有一定聲量的網紅、公知，為衝流量，就會嘴上幾句。而公眾人物的話語權，又帶動其他民眾的分享與討論，在網路的能見度就很高。但不同議題的可談性與傳播性，也取決在議題內容的延展度。如果是廢死、殺警或酒駕議題，因為社會大眾有集體共識，事件動機明確，內容可延展性也就低，輿論方向一致，就吵不久。

但像「北科大白飯事件」，因為熱炒店該不該白飯吃到飽，沒有社會共識，加上學生與老闆態度反覆，所以不同價值觀與禮貌、道德的評價就會戰成一片，討論的時程就會拉長（然後繼續沒有共識）。一般來說，涉及到人類共感事務（食物、色情、行為、娛樂、價值），事件複雜度越高，或模糊地帶越大，正反立場互不相讓者，討論的熱潮就會越高。

而《山道猴子的一生》從影片模式，到故事本身，全都是地圖砲式的模糊處理，以至於社會大眾把故事跟影片套入自身經驗，生出許多想像與歧異，沒有標準答案，所以引發全民討論。

《山道猴子的一生》的影片，採取一個高度去中心化的處理方式。手法上，以網路迷因圖做為人物造型，減去觀眾對圖畫風格的喜好影響；加上用AI的配音，也減輕觀眾對配音音質、情緒演繹的喜好，使觀眾注意力全在對白與故事身上。唯一作用的就只有語言本身。所以觀眾不會因為對演員外型，或繪畫風格的喜惡，左右觀影的情緒。

這個做法正是21世紀網路興起後，迷音圖、梗圖、短影音的作用。因為訴諸的是觀眾的感官直覺。這無疑是極為新潮，並直指故事本意的作法。甚至可以上朔到西方詩學，試圖讓語言文字感官化、直覺化的藝術實驗。正是60年代圖像詩想做而做不到之事。