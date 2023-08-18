2023/08/18,
中東

塔利班勸善懲惡部：女性的臉在公共場合被看見，就會喪失價值

塔利班勸善懲惡部：女性的臉在公共場合被看見，就會喪失價值
3 月 6 日，喀布爾一所私立大學重新開學後，門上貼著一張海報，要求女性戴上頭巾|Photo Credit: GettyImages

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勸善懲惡部發言人阿基夫向《美聯社》表示，在塔利班政府的執政下，男性不再像上屆政府那樣，盯著女性看，或是騷擾女性。對於塔利班的頭巾禁令是否符合伊斯蘭律法，阿基夫表示，「政府所有的法令都是出自於伊斯蘭律法，是1400年前就制定好，並且延續到今日的規定，而塔利班並沒有增加任何內容。」

根據《美聯社》的報導，阿富汗塔利班政府勸善懲惡部（Ministry of Vice and Virtue）的發言人阿基夫（Molvi Mohammad Sadiq Akif）表示，女性的臉如果在公共場合被男性看到，就會因此失去價值。

塔利班政府於8月15日慶祝重新掌權2週年，並將當日設為國定假日「勝利日」（Victory Day），以紀念擊退美國政府、重掌大局的日子。自2021年8月開始，塔利班政府便逐步緊縮女性的各項權益，並以女性未遵守配戴伊斯蘭頭巾為由，禁止她們進入大多數的公共場合。

負責執行塔利班伊斯蘭律法的勸善懲惡部發言人阿基夫在與《美聯社》的訪談中表示，如果女性的臉在公共場合被看見，就會因此陷入罪惡。

「在一些大城市中，會看到部分女性沒有戴頭巾，而這是非常糟糕的。並不是說她的臉會受傷，而是女人有自己的價值，但如果被男人看到了，價值就會減少。」阿基夫也表示，「真主尊重有戴頭巾的女性，她們是有價值的」。

阿基夫也向《美聯社》表示，在塔利班政府的執政下，男性不再像上屆政府那樣，盯著女性看，或是騷擾女性。阿基夫也表示，阿富汗的宗教學者也同意塔利班政府的政策，認為女性應該把臉遮起來。

對於塔利班的頭巾禁令是否符合伊斯蘭律法，阿基夫表示，「政府所有的法令都是出自於伊斯蘭律法，是1400年前就制定好，並且延續到今日的規定，而塔利班並沒有增加任何內容。」

不過在英國劍橋大學教授伊斯蘭研究課程的溫特（Tim Winter）教授表示，古蘭經中並沒有明文規定女性需要以頭巾蓋住面容。因此塔利班政府在引據經典，以作為女性頭巾政策的依據時，會遇到相當程度的挫折。

《美聯社》的記者也向阿基夫詢問，女性是否可以去公園，因為塔利班在去（2022）年11月，禁止女性進入首都喀布爾的公園與遊樂場。而阿基夫表示，如果公園裡沒有男人，女性就可以去公園，但如果有男人的話，伊斯蘭律法並不允許女性處在那樣的環境中。

《BBC》報導舉出了塔利班政府掌權後，女性權益倒退的5個重要時刻。分別是：

  • 2021年9月，女子中學停辦
  • 2021年12月至2022年3月，女性在公共場合集會遭限制
  • 2022年5月，政府頒布新的女性服裝規定，要求女性戴頭巾，並且穿著遮住身體的布卡（Burka）
  • 2022年10月至12月，女性禁止進入公共場所、上大學、在NGO工作
  • 2023年7月，禁止開設美容院

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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