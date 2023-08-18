塔利班勸善懲惡部：女性的臉在公共場合被看見，就會喪失價值
我們想讓你知道的是
勸善懲惡部發言人阿基夫向《美聯社》表示，在塔利班政府的執政下，男性不再像上屆政府那樣，盯著女性看，或是騷擾女性。對於塔利班的頭巾禁令是否符合伊斯蘭律法，阿基夫表示，「政府所有的法令都是出自於伊斯蘭律法，是1400年前就制定好，並且延續到今日的規定，而塔利班並沒有增加任何內容。」
根據《美聯社》的報導，阿富汗塔利班政府勸善懲惡部（Ministry of Vice and Virtue）的發言人阿基夫（Molvi Mohammad Sadiq Akif）表示，女性的臉如果在公共場合被男性看到，就會因此失去價值。
塔利班政府於8月15日慶祝重新掌權2週年，並將當日設為國定假日「勝利日」（Victory Day），以紀念擊退美國政府、重掌大局的日子。自2021年8月開始，塔利班政府便逐步緊縮女性的各項權益，並以女性未遵守配戴伊斯蘭頭巾為由，禁止她們進入大多數的公共場合。
負責執行塔利班伊斯蘭律法的勸善懲惡部發言人阿基夫在與《美聯社》的訪談中表示，如果女性的臉在公共場合被看見，就會因此陷入罪惡。
「在一些大城市中，會看到部分女性沒有戴頭巾，而這是非常糟糕的。並不是說她的臉會受傷，而是女人有自己的價值，但如果被男人看到了，價值就會減少。」阿基夫也表示，「真主尊重有戴頭巾的女性，她們是有價值的」。
阿基夫也向《美聯社》表示，在塔利班政府的執政下，男性不再像上屆政府那樣，盯著女性看，或是騷擾女性。阿基夫也表示，阿富汗的宗教學者也同意塔利班政府的政策，認為女性應該把臉遮起來。
對於塔利班的頭巾禁令是否符合伊斯蘭律法，阿基夫表示，「政府所有的法令都是出自於伊斯蘭律法，是1400年前就制定好，並且延續到今日的規定，而塔利班並沒有增加任何內容。」
不過在英國劍橋大學教授伊斯蘭研究課程的溫特（Tim Winter）教授表示，古蘭經中並沒有明文規定女性需要以頭巾蓋住面容。因此塔利班政府在引據經典，以作為女性頭巾政策的依據時，會遇到相當程度的挫折。
《美聯社》的記者也向阿基夫詢問，女性是否可以去公園，因為塔利班在去（2022）年11月，禁止女性進入首都喀布爾的公園與遊樂場。而阿基夫表示，如果公園裡沒有男人，女性就可以去公園，但如果有男人的話，伊斯蘭律法並不允許女性處在那樣的環境中。
《BBC》報導舉出了塔利班政府掌權後，女性權益倒退的5個重要時刻。分別是：
- 2021年9月，女子中學停辦
- 2021年12月至2022年3月，女性在公共場合集會遭限制
- 2022年5月，政府頒布新的女性服裝規定，要求女性戴頭巾，並且穿著遮住身體的布卡（Burka）
- 2022年10月至12月，女性禁止進入公共場所、上大學、在NGO工作
- 2023年7月，禁止開設美容院
新聞來源
- Taliban official says women lose value if their faces are visible to men in public（AP）
- Five key moments in the crushing of Afghan women's rights（BBC）
延伸閱讀
- 禁上大學、關閉美容院⋯⋯塔利班政權壓迫阿富汗女權的五大時刻
- 塔利班奪權兩週年：宣布任期「無限長」、女性受教育遙遙無期
- 阿富汗女性憂鬱、自殺人數增加，首都近八成女性有抑鬱症狀
- 塔利班下令關閉全國美容院，聯合國報告：阿富汗發生大規模、系統性的女性迫害
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。