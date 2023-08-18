好市多乾酪又驗出致癌物「環氧乙烷」：94包已流入市面，高雄衛生局將依法裁罰

（中央社）高雄市衛生局今（18）日表示，近日於好市多賣場查核，針對「Sonoma精選乾酪綜合包」產品抽驗4件送驗，1件檢出殘留農藥環氧乙烷，要求業者通知消費者回收，違規產品沒入銷毀並罰鍰。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，好市多公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」產品1批，經邊境查驗檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide，EtO）與規定不符，該批產品禁止輸入。

衛生局8日接獲食藥署通知，隨即派員至高雄市2家賣場啟動查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並令好市多通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品。

檢驗結果3件未檢出，1件有效日期為今（2023）年10月19日，檢出依規定不得檢出的殘留農藥環氧乙烷，該效期不合格產品進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。

衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》規定裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毀。

衛生局表示，消費者後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

問題產品已售出94包，高雄衛生局要求好市多辦理下架回收

（中央社）食藥署今日公布，1批好市多從美國進口「Sonoma精選乾酪綜合包」被檢出殘留農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定，總計2120包，已售出94包、約85.5公斤，即起回收下架。

好市多在7月間才發生美國進口油漬摩佐羅拉乾酪驗出環氧乙烷案，當時好市多總公司所在地高雄市政府衛生局開罰新台幣72萬元罰鍰，同時邊境查驗針對好市多同產地、同貨品分類號列產品，從一般抽批調整為加強抽批。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，好市多股份有限公司輸入的「Sonoma精選乾酪綜合包」，經衛生單位抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，8月7日晚間邊境發現1批「Sonoma精選乾酪綜合包」（產地：美國、規格：910公克/包）」不合格，隔天高雄市衛生局前往好市多公司執行後市場查核。

林金富說，現場抽驗發現尚在效期內的同品項產品共4批，檢驗結果3批未檢出、1件（有效日期：2023年10月19日）檢出環氧乙烷0.2 mg/kg，違反不得檢出規定；即起好市多同產地、同貨品分類號列產品逐批抽驗。

經查這批問題產品總計進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

顏宗海表示，若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及週邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮，建議業者應儘快釐清原因。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範