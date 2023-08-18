好市多乾酪又驗出致癌物「環氧乙烷」：94包已流入市面，高雄衛生局將依法裁罰

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根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。
（中央社）高雄市衛生局今（18）日表示，近日於好市多賣場查核，針對「Sonoma精選乾酪綜合包」產品抽驗4件送驗，1件檢出殘留農藥環氧乙烷，要求業者通知消費者回收，違規產品沒入銷毀並罰鍰。
高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，好市多公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」產品1批，經邊境查驗檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide，EtO）與規定不符，該批產品禁止輸入。
衛生局8日接獲食藥署通知，隨即派員至高雄市2家賣場啟動查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並令好市多通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品。
檢驗結果3件未檢出，1件有效日期為今（2023）年10月19日，檢出依規定不得檢出的殘留農藥環氧乙烷，該效期不合格產品進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。
衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》規定裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毀。
衛生局表示，消費者後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。
問題產品已售出94包，高雄衛生局要求好市多辦理下架回收
（中央社）食藥署今日公布，1批好市多從美國進口「Sonoma精選乾酪綜合包」被檢出殘留農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定，總計2120包，已售出94包、約85.5公斤，即起回收下架。
好市多在7月間才發生美國進口油漬摩佐羅拉乾酪驗出環氧乙烷案，當時好市多總公司所在地高雄市政府衛生局開罰新台幣72萬元罰鍰，同時邊境查驗針對好市多同產地、同貨品分類號列產品，從一般抽批調整為加強抽批。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，好市多股份有限公司輸入的「Sonoma精選乾酪綜合包」，經衛生單位抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷。
食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，8月7日晚間邊境發現1批「Sonoma精選乾酪綜合包」（產地：美國、規格：910公克/包）」不合格，隔天高雄市衛生局前往好市多公司執行後市場查核。
林金富說，現場抽驗發現尚在效期內的同品項產品共4批，檢驗結果3批未檢出、1件（有效日期：2023年10月19日）檢出環氧乙烷0.2 mg/kg，違反不得檢出規定；即起好市多同產地、同貨品分類號列產品逐批抽驗。
經查這批問題產品總計進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。
根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。
顏宗海表示，若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及週邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮，建議業者應儘快釐清原因。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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