中國商務部研擬取消ECFA優惠，學者：不太可能全面取消，但每種商品未來都可能被針對

中國商務部對台灣進行貿易壁壘調查，中國國務院台灣事務辦公室（以下簡稱國台辦）發言人朱鳳蓮今（18）日上午透過新聞稿指出，初步調查顯示，台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化，國台辦支持相關部門採取「相應措施」。我國學者認為，中國以表面形式給予台灣產業壓力，塑造「政府不擅處理兩岸問題」形象，為讓國內產業反彈、反映到明年的選舉結果。

國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸商務部對台貿易壁壘調查的初步調查結果顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反世貿組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

朱鳳蓮指出，民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項；參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。

朱鳳蓮強調，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，並違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，國台辦支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。

今年4月12日，中國商務部發布決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

中國商務部新聞發言人束珏婷於本月17日在記者會上回應調查進展，表示台灣禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，影響涵蓋大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多類別產品，許多農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

束珏婷表示，調查機關下一步將依據有關規定繼續深入開展調查工作，適時公布最終調查結論。至於是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷表示中國商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。

根據中國商務部公告，這項調查應於2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，而這將是台灣總統大選的前一天。

學者：中國以表面形式施壓台灣產業，影響選舉結果

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣接受《關鍵評論網》訪問，表示中國針對對台貿易展開調查是可以的，但不能以片面調查結論，單邊認定台灣構成貿易壁壘、並對台制裁。如果中國自行認定台灣違反WTO規則而對台制裁，這個行動就違反WTO規則，因為只有WTO有權依照法律來授權制裁。

顏慧欣提到，中國商務部近日動作連連，其實在去年就展開反傾銷稅的調查，但選擇在本週14日賴副總統過境美國的時間點公布對台灣生產的聚碳酸酯（PC）課反傾銷稅，顏慧欣認為發布的時間點「很敏感」。中國現在公布貿易壁壘調查初步判斷也「比預想早很多」，原本調查10月以前才會公布，提早到8月公布，這些是不是有（政治）時間上的考量？外界只能揣測。

至於中國是否會對台灣產業有下一步動作？顏慧欣表示「不排除有這個可能」，並指中國自去年底、今年初已經因食品登記制度或包裝上有病毒的原因，禁止我國食品糕餅、鳳梨、釋迦、石斑魚等農產品，「（中國）用很多表面上的形式理由，給台灣不同程度的產業壓力，要讓國內產業感覺到政府比較不擅於處理兩岸問題，會讓國內產業反彈、反映到選舉結果」。

顏慧欣指出，她不認為中國會全面性取消早收清單，因為這樣等同取消ECFA，但ECFA對習近平來說是透過經濟融合、走向一中市場很重要的經濟工具，在習沒有放棄兩岸透過經濟融合尋求統一前，她認為取消ECFA不是優先手段。至於會不會拿個別早收產品來施加壓力？她認為現在看起來是會的，未來中國可能「每一種（商品）都會試試看（制裁）」。

ECFA是海峽兩岸之間的雙邊經濟協議，由中華民國政府於2009年提出，時任總統馬英九視為加強台灣經濟發展的政策；後於2010年6月29日在重慶市簽訂第一次協議，後續有貨品貿易（貨）、服務貿易（服貿）、投資保障以及爭端解決協議等協商，談判初期雙方將較為迫切、開放對雙方（或單方）有利的產品項目，列入早收清單。

根據公開資料顯示，ECFA早收清單項目，我方同意對中國降稅之早收產品項目276項；中國同意對台灣降稅之早收產品項目計550項，主要是中小型的傳統產業、農產品、服務貿易項目，包括汽車零組件、自行車零組件、小家電、蘭花、香蕉、茶葉等產品以及金融業等。截至2022年底，中國累計對台減免關稅85億美元，相較之下台灣對中國減免關稅僅9.85億美元。

經濟部：兩岸經貿不宜政治化

針對國台辦指控台灣實施貿易壁壘，我國經濟部今表示，台灣並未違反WTO規定，也強調兩岸經貿互利互補，相關的貿易機制行之有年，不宜「政治化」。

經濟部表示，兩岸同時加入WTO時，我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。