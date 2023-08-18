中國商務部研擬取消ECFA優惠，學者：不太可能全面取消，但每種商品未來都可能被針對
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學者認為，ECFA是習近平透過經濟融合、走向一中市場很重要的經濟工具，在習沒有放棄兩岸透過經濟融合尋求統一前，她認為取消ECFA不是優先手段，但未來中國可能會將早收清單上「每一種商品都拿來（制裁）試試看」。
中國商務部對台灣進行貿易壁壘調查，中國國務院台灣事務辦公室（以下簡稱國台辦）發言人朱鳳蓮今（18）日上午透過新聞稿指出，初步調查顯示，台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化，國台辦支持相關部門採取「相應措施」。我國學者認為，中國以表面形式給予台灣產業壓力，塑造「政府不擅處理兩岸問題」形象，為讓國內產業反彈、反映到明年的選舉結果。
國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸商務部對台貿易壁壘調查的初步調查結果顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反世貿組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。
朱鳳蓮指出，民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項；參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。
朱鳳蓮強調，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，並違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，國台辦支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。
今年4月12日，中國商務部發布決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。
中國商務部新聞發言人束珏婷於本月17日在記者會上回應調查進展，表示台灣禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，影響涵蓋大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多類別產品，許多農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。
束珏婷表示，調查機關下一步將依據有關規定繼續深入開展調查工作，適時公布最終調查結論。至於是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷表示中國商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。
根據中國商務部公告，這項調查應於2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，而這將是台灣總統大選的前一天。
學者：中國以表面形式施壓台灣產業，影響選舉結果
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣接受《關鍵評論網》訪問，表示中國針對對台貿易展開調查是可以的，但不能以片面調查結論，單邊認定台灣構成貿易壁壘、並對台制裁。如果中國自行認定台灣違反WTO規則而對台制裁，這個行動就違反WTO規則，因為只有WTO有權依照法律來授權制裁。
顏慧欣提到，中國商務部近日動作連連，其實在去年就展開反傾銷稅的調查，但選擇在本週14日賴副總統過境美國的時間點公布對台灣生產的聚碳酸酯（PC）課反傾銷稅，顏慧欣認為發布的時間點「很敏感」。中國現在公布貿易壁壘調查初步判斷也「比預想早很多」，原本調查10月以前才會公布，提早到8月公布，這些是不是有（政治）時間上的考量？外界只能揣測。
至於中國是否會對台灣產業有下一步動作？顏慧欣表示「不排除有這個可能」，並指中國自去年底、今年初已經因食品登記制度或包裝上有病毒的原因，禁止我國食品糕餅、鳳梨、釋迦、石斑魚等農產品，「（中國）用很多表面上的形式理由，給台灣不同程度的產業壓力，要讓國內產業感覺到政府比較不擅於處理兩岸問題，會讓國內產業反彈、反映到選舉結果」。
顏慧欣指出，她不認為中國會全面性取消早收清單，因為這樣等同取消ECFA，但ECFA對習近平來說是透過經濟融合、走向一中市場很重要的經濟工具，在習沒有放棄兩岸透過經濟融合尋求統一前，她認為取消ECFA不是優先手段。至於會不會拿個別早收產品來施加壓力？她認為現在看起來是會的，未來中國可能「每一種（商品）都會試試看（制裁）」。
ECFA是海峽兩岸之間的雙邊經濟協議，由中華民國政府於2009年提出，時任總統馬英九視為加強台灣經濟發展的政策；後於2010年6月29日在重慶市簽訂第一次協議，後續有貨品貿易（貨）、服務貿易（服貿）、投資保障以及爭端解決協議等協商，談判初期雙方將較為迫切、開放對雙方（或單方）有利的產品項目，列入早收清單。
根據公開資料顯示，ECFA早收清單項目，我方同意對中國降稅之早收產品項目276項；中國同意對台灣降稅之早收產品項目計550項，主要是中小型的傳統產業、農產品、服務貿易項目，包括汽車零組件、自行車零組件、小家電、蘭花、香蕉、茶葉等產品以及金融業等。截至2022年底，中國累計對台減免關稅85億美元，相較之下台灣對中國減免關稅僅9.85億美元。
經濟部：兩岸經貿不宜政治化
針對國台辦指控台灣實施貿易壁壘，我國經濟部今表示，台灣並未違反WTO規定，也強調兩岸經貿互利互補，相關的貿易機制行之有年，不宜「政治化」。
經濟部表示，兩岸同時加入WTO時，我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！