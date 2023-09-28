教師道德糾結症候群：與「職業倦怠」同樣構成現代教師的職涯挑戰，但兩者之間略有不同

每次面社會上關於對教師負面形象的事件等，心理面總是會有一種不如歸去的感覺，而身邊也有些夥伴有同樣的想法。一些老師覺得，現在的學生、家長與社會非常不尊重教師專業，使得教育真的淪落為服務業；而學生年紀越長，學習動機越薄弱，這一點，我自己同時在幼兒園與大學上課，是完全深刻體會。

明明是選修課，選了卻不來，或者是期中期末考忽然消失等。國高中的教師朋友們，也逐漸感受到教師對學生的作為，往往動輒得咎，一會被申訴、一下被炎上，幾乎無法專注於教學的本質。作為現代教師，除了龐大的業務量所形成的身體勞累之外，更因為這些事情而形成一種極端的「心累」。也許，老師累的不是肉身，而是這已經枯竭的靈魂吧！

每當聽聞這些種種的心累抱怨，我都很鼓勵老師應該要培養第二專長，規劃自己的另一個職涯，要讓離職成為一種「選項」，而不是成為一種「結局」。

但，作為教師，我們天生有種「教育道德感」，多少還是希望留在教育現場，能幫助多少人就幫助多少人。每每告訴自己，專注於教學本質就好，不要太在乎外在世界的變化，但偏偏人在江湖身不由己，這些非教學以外的事情，真的影響自己太深太深。不是不想離職，也不是沒有能力離職，而是對於教師始終有一份牽掛無法放下，但是對於已經扭曲的教師職業形象，自己卻又沒有辦法調節過來。

過去，我形容自己這樣的狀態為「教師道德糾結症候群」，這種症候群的症狀包含了：

覺得自己應該要貢獻教育，不要計較。 但看到有人炎上老師，心裡不爽的程度還是逐漸增加。 覺得學生一代不如一代，這樣下去會讓社會淪喪。 想要放生學生們，每月安心領薪水就好，但又良心不安。 偶爾會想要轉身離去，可是內心卻覺得這樣的自己很不負責任。

我個人覺得，這樣的「教師道德糾結症候群」，跟「職業倦怠」雖然同樣都代表了現代教師的職涯挑戰，但兩者之間還是略有不同。「道德糾結症候群」挑戰的關鍵點在於，教師過往的哲學信念，已經面臨本質與結構上的衝擊，如果沒有辦法重塑教育信念本質，未來的職涯恐怕就難以持續發展下去。

典型的教育信念

很多人都認同，教育是可以翻轉孩子的階級，甚至促進人生福祉的關鍵，某部分來說，這是正確的想法。在過去社會相對單純的時代，只要學生掌握了知識、文字、閱讀、還有特定的技能，就代表著會有更高的機會、更多的謀生能力，可以使自己的人生變得更好。

所以在傳統的社會當中，只要能掌握這些東西，你就可以有一個比較好的人生。而要能夠掌握到這些內容，學生需要透過學校教育，才能學習。這也是為什麼學校作為一個傳遞知識、技術的單位，卻能夠去翻轉學生人生的重要的關鍵。

過去我們會相信學校教育能夠翻轉人生。在單純的社會時代，這是成立的，它也是一個最主要的途徑。只要你能夠好好的學習、能夠好好的讀書、能在學校裡面習得各種社會化的技能，其實你未來成年之後，就有更多的機會能夠過上比較好的生活。

回首過往，不論是我們自己的學校經驗，或者是師培時候接受的訓練，都是在傳遞著：「學校教育可以改變孩子生命」的這件事情。

所以，當成為正式教師之後，我們一直強調「莫忘初衷」，而這個初衷，指的就是我們必須要堅信「學校教育的正面效果」與「教師對學生的生命影響」。甚至這樣的初衷，也會成為老師在職場上最重要的哲學信念與價值觀。

現代社會學校教育的影響程度

然而，隨著科技、媒體、經濟還有各種的變遷，其實整體大社會已經改變許多。改變的意思是，我們的工作開始變得多元，社會開始變得更復雜，或應該可以說，是變得有更多的可能性。

在現今這個社會，你的人生能不能過得更好，不必然只能夠仰賴學校教育。我們甚至可以看到，現在很多在社會中普遍定義的「成功人士」，他們的成功，很可能都不是來自於學校教育，也不是仰賴老師的影響。這些在媒體、各領域的成功人士們，無不宣揚他們是如何靠「自己的努力」，達到了如今的地位。

現今的社會，幾乎可以說是「若乞丐懂得如何掌握媒體，很可能就會瞬間翻轉他的人生」的狀況。日前也有新聞報導，單純只是一個幼兒園音樂老師，僅靠著一首歌挖呀挖呀挖，就挖出幾百萬的流量，這個流量的收入更超越她正職工作10年、20年的薪資。姑且不論這些人的後來怎麼樣了，但這類型的個案，確實不能算是少見了。

不單單只有掌握媒體類型的成功人士，過往被認為辛苦的農業、工業甚至是水電工等，只要能找到連接社會的關鍵，都可以為自己的生涯開出另一片天地，這正代表著，許多行業都已經產生變化，以往單純「直線的」成功路徑，已經產生了很多種岔路了。

另外，無庸置疑的是，知識是謀生的重要內涵之一，而獲取知識的手段，現今已經不是只有透過學校教育了。在科技發達的社會，學生們隨時都可以在網路世界裡面，找到比學校豐富好幾倍的訊息，學校已經不是習得知識的唯一管道。

在如此多變的社會，是否真的「好好讀書就會翻轉階級」？是否經過好的學校教育，就能改變你的人生？不能說沒有，然而，要改變你的人生，要讓你的人生過得更好，在如今的社會上，其實是有更多可能的。

當學校教育不再是成功唯一的途徑，我們就需要去思考：學生他為什麼要接受學校教育？他們讀書的目的是什麼？當授業解惑已經不再是只有老師獨有的權力時，我們就需要去反省：老師在學校教育當中的角色是什麼？

但再深入一點想，現在學生們所看到的各種「案例」，都不再單純只是在學校裡面好好讀書、好好吸收學校裡面的知識然後就成功的。既然在他們所接觸的社會裡，學校教育已經不再是進階人生的唯一途徑，學生們對於學校教育的憧憬、信任、對老師的功能，自然也就會開始改變了。

當現代社會遇上傳統教育信念