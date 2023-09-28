教師道德糾結症候群：與「職業倦怠」同樣構成現代教師的職涯挑戰，但兩者之間略有不同
我們想讓你知道的是
作為老師之所以糾結，源自於我們相信：「教育孩子，是爲了（也能夠）讓孩子的人生過得更好」，所以老師希望他們認真學習，希望他們尊師重道。但實際上，現代學生們的經驗已經不是這個樣子了。他們所面臨的社會，恐怕也不是「好好讀書」就能夠過得好的。
每次面社會上關於對教師負面形象的事件等，心理面總是會有一種不如歸去的感覺，而身邊也有些夥伴有同樣的想法。一些老師覺得，現在的學生、家長與社會非常不尊重教師專業，使得教育真的淪落為服務業；而學生年紀越長，學習動機越薄弱，這一點，我自己同時在幼兒園與大學上課，是完全深刻體會。
明明是選修課，選了卻不來，或者是期中期末考忽然消失等。國高中的教師朋友們，也逐漸感受到教師對學生的作為，往往動輒得咎，一會被申訴、一下被炎上，幾乎無法專注於教學的本質。作為現代教師，除了龐大的業務量所形成的身體勞累之外，更因為這些事情而形成一種極端的「心累」。也許，老師累的不是肉身，而是這已經枯竭的靈魂吧！
每當聽聞這些種種的心累抱怨，我都很鼓勵老師應該要培養第二專長，規劃自己的另一個職涯，要讓離職成為一種「選項」，而不是成為一種「結局」。
但，作為教師，我們天生有種「教育道德感」，多少還是希望留在教育現場，能幫助多少人就幫助多少人。每每告訴自己，專注於教學本質就好，不要太在乎外在世界的變化，但偏偏人在江湖身不由己，這些非教學以外的事情，真的影響自己太深太深。不是不想離職，也不是沒有能力離職，而是對於教師始終有一份牽掛無法放下，但是對於已經扭曲的教師職業形象，自己卻又沒有辦法調節過來。
過去，我形容自己這樣的狀態為「教師道德糾結症候群」，這種症候群的症狀包含了：
- 覺得自己應該要貢獻教育，不要計較。
- 但看到有人炎上老師，心裡不爽的程度還是逐漸增加。
- 覺得學生一代不如一代，這樣下去會讓社會淪喪。
- 想要放生學生們，每月安心領薪水就好，但又良心不安。
- 偶爾會想要轉身離去，可是內心卻覺得這樣的自己很不負責任。
我個人覺得，這樣的「教師道德糾結症候群」，跟「職業倦怠」雖然同樣都代表了現代教師的職涯挑戰，但兩者之間還是略有不同。「道德糾結症候群」挑戰的關鍵點在於，教師過往的哲學信念，已經面臨本質與結構上的衝擊，如果沒有辦法重塑教育信念本質，未來的職涯恐怕就難以持續發展下去。
典型的教育信念
很多人都認同，教育是可以翻轉孩子的階級，甚至促進人生福祉的關鍵，某部分來說，這是正確的想法。在過去社會相對單純的時代，只要學生掌握了知識、文字、閱讀、還有特定的技能，就代表著會有更高的機會、更多的謀生能力，可以使自己的人生變得更好。
所以在傳統的社會當中，只要能掌握這些東西，你就可以有一個比較好的人生。而要能夠掌握到這些內容，學生需要透過學校教育，才能學習。這也是為什麼學校作為一個傳遞知識、技術的單位，卻能夠去翻轉學生人生的重要的關鍵。
過去我們會相信學校教育能夠翻轉人生。在單純的社會時代，這是成立的，它也是一個最主要的途徑。只要你能夠好好的學習、能夠好好的讀書、能在學校裡面習得各種社會化的技能，其實你未來成年之後，就有更多的機會能夠過上比較好的生活。
回首過往，不論是我們自己的學校經驗，或者是師培時候接受的訓練，都是在傳遞著：「學校教育可以改變孩子生命」的這件事情。
所以，當成為正式教師之後，我們一直強調「莫忘初衷」，而這個初衷，指的就是我們必須要堅信「學校教育的正面效果」與「教師對學生的生命影響」。甚至這樣的初衷，也會成為老師在職場上最重要的哲學信念與價值觀。
現代社會學校教育的影響程度
然而，隨著科技、媒體、經濟還有各種的變遷，其實整體大社會已經改變許多。改變的意思是，我們的工作開始變得多元，社會開始變得更復雜，或應該可以說，是變得有更多的可能性。
在現今這個社會，你的人生能不能過得更好，不必然只能夠仰賴學校教育。我們甚至可以看到，現在很多在社會中普遍定義的「成功人士」，他們的成功，很可能都不是來自於學校教育，也不是仰賴老師的影響。這些在媒體、各領域的成功人士們，無不宣揚他們是如何靠「自己的努力」，達到了如今的地位。
現今的社會，幾乎可以說是「若乞丐懂得如何掌握媒體，很可能就會瞬間翻轉他的人生」的狀況。日前也有新聞報導，單純只是一個幼兒園音樂老師，僅靠著一首歌挖呀挖呀挖，就挖出幾百萬的流量，這個流量的收入更超越她正職工作10年、20年的薪資。姑且不論這些人的後來怎麼樣了，但這類型的個案，確實不能算是少見了。
不單單只有掌握媒體類型的成功人士，過往被認為辛苦的農業、工業甚至是水電工等，只要能找到連接社會的關鍵，都可以為自己的生涯開出另一片天地，這正代表著，許多行業都已經產生變化，以往單純「直線的」成功路徑，已經產生了很多種岔路了。
另外，無庸置疑的是，知識是謀生的重要內涵之一，而獲取知識的手段，現今已經不是只有透過學校教育了。在科技發達的社會，學生們隨時都可以在網路世界裡面，找到比學校豐富好幾倍的訊息，學校已經不是習得知識的唯一管道。
在如此多變的社會，是否真的「好好讀書就會翻轉階級」？是否經過好的學校教育，就能改變你的人生？不能說沒有，然而，要改變你的人生，要讓你的人生過得更好，在如今的社會上，其實是有更多可能的。
當學校教育不再是成功唯一的途徑，我們就需要去思考：學生他為什麼要接受學校教育？他們讀書的目的是什麼？當授業解惑已經不再是只有老師獨有的權力時，我們就需要去反省：老師在學校教育當中的角色是什麼？
但再深入一點想，現在學生們所看到的各種「案例」，都不再單純只是在學校裡面好好讀書、好好吸收學校裡面的知識然後就成功的。既然在他們所接觸的社會裡，學校教育已經不再是進階人生的唯一途徑，學生們對於學校教育的憧憬、信任、對老師的功能，自然也就會開始改變了。
當現代社會遇上傳統教育信念
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心