碧桂園、中植系連續爆雷從房地產燒到金融業，中國政府如何善後？對世界有何影響？
我們想讓你知道的是
中國一般上市公司如咸亨國際、南都物業、金博股份、智升控股，8月11日分別公告購買中融信託發行的信託產品出現逾期兌現。這把火，從房地產燒到金融業，現在已經燒到一般企業與民眾。
中國近期陸續爆發「碧桂園事件」與「中植集團事件」，引發國際股匯市震盪。前幾大地產公司發生問題，推測中小型地產公司已經燒過一輪。這把火，從房地產燒到金融業，現在已經燒到一般企業與民眾。
刻意掩蓋資訊，只會讓野火燒得更久。如果沒有即時撲滅，周邊國家，甚至歐美國家都會受到影響，台灣也會受到波及。如何建立「破產隔離」機制，隔絕中國的外溢效果，成為台灣政府與台商亟需思考的問題。
幾個月前，筆者與某媒體人士研究國內一檔股票，它是台灣某集團在中國投資的一家連鎖百貨公司，在第三地註冊，以台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipts, TDR）的形式回台上市。當時筆者看法和外資相同，看好2023年中國「大解封後」的景氣，認為中國經濟會逐季上揚，帶動百工百業發展。
但看了該公司的財報，不覺大吃一驚！營收不但沒有增加，反而比去年「嚴格封控」時還來的差。截至今年前七月累積營收較去年衰退-13.65％（圖表一）！百貨公司的營運最能反應一個國家的民生經濟狀況。這家公司如此表現，不禁懷疑中國市場發生了什麼問題？
果不其然，八月中國爆發「碧桂園事件」與「中植集團事件」，引發周邊國家股匯市的震盪（圖表二）。
恆大事件
中國在過去20年的經濟發展是有目共睹的。從未開發國家晉身為開發中國家，從產品輸入國變成世界工廠。中國挾便宜勞工之勢，出口廉價的商品，成為世界「通貨緊縮輸出國」，緩和歐美國家的物價，最後為世界第二大經濟體。就是這股強勁的成長力道，讓人們忘卻風險，投機風氣盛行，使得中國房地產泡沫逐漸形成。
有鑑於中國房地產價格過度飆漲，中共中央總書記習近平在2016年指示「房住不炒」為長期國策。在持續高強度的打房政策下，地產公司與投機者因虧損逐漸退場。同時又因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、美中貿易戰、科技封鎖、反間諜法引發外資撤出等，在資金動能不足之下，中國地產公司資金無以為繼，相繼發生倒閉情事。
中國地產公司相當於台灣的建設公司或土地開發公司，其營運模式類似「貿易公司」：找營造商（工廠）來蓋房子，再找消費者來購屋。建設公司是整個建築流程的中樞者：向消費者收取資金，再將資金支付給營造商。在景氣平穩時期，現金流量（Cash Flow）收付得當，公司就可正常運作，獲利頗豐。
但環境劇烈改變，經營者沒有及時修正現金流出與流入的時間點，發生資金週轉不靈。加上銀行配合政府政策，緊縮地產公司的資金，地產公司借不到錢，無法支付營造商工程款。而消費者因景氣不佳不敢買房，地產公司收不到錢，營運自然發生困難。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。