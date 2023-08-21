碧桂園、中植系連續爆雷從房地產燒到金融業，中國政府如何善後？對世界有何影響？

中國近期陸續爆發「碧桂園事件」與「中植集團事件」，引發國際股匯市震盪。前幾大地產公司發生問題，推測中小型地產公司已經燒過一輪。這把火，從房地產燒到金融業，現在已經燒到一般企業與民眾。 刻意掩蓋資訊，只會讓野火燒得更久。如果沒有即時撲滅，周邊國家，甚至歐美國家都會受到影響，台灣也會受到波及。如何建立「破產隔離」機制，隔絕中國的外溢效果，成為台灣政府與台商亟需思考的問題。

幾個月前，筆者與某媒體人士研究國內一檔股票，它是台灣某集團在中國投資的一家連鎖百貨公司，在第三地註冊，以台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipts, TDR）的形式回台上市。當時筆者看法和外資相同，看好2023年中國「大解封後」的景氣，認為中國經濟會逐季上揚，帶動百工百業發展。

但看了該公司的財報，不覺大吃一驚！營收不但沒有增加，反而比去年「嚴格封控」時還來的差。截至今年前七月累積營收較去年衰退-13.65％（圖表一）！百貨公司的營運最能反應一個國家的民生經濟狀況。這家公司如此表現，不禁懷疑中國市場發生了什麼問題？

果不其然，八月中國爆發「碧桂園事件」與「中植集團事件」，引發周邊國家股匯市的震盪（圖表二）。

資料來源：網家股市 圖表一：百貨業某中概股營收走勢。（資料來源：網家股市）

圖表二：過去一個月東亞金融市（資料來源：谷歌財經，作者製圖）

恆大事件

中國在過去20年的經濟發展是有目共睹的。從未開發國家晉身為開發中國家，從產品輸入國變成世界工廠。中國挾便宜勞工之勢，出口廉價的商品，成為世界「通貨緊縮輸出國」，緩和歐美國家的物價，最後為世界第二大經濟體。就是這股強勁的成長力道，讓人們忘卻風險，投機風氣盛行，使得中國房地產泡沫逐漸形成。

有鑑於中國房地產價格過度飆漲，中共中央總書記習近平在2016年指示「房住不炒」為長期國策。在持續高強度的打房政策下，地產公司與投機者因虧損逐漸退場。同時又因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、美中貿易戰、科技封鎖、反間諜法引發外資撤出等，在資金動能不足之下，中國地產公司資金無以為繼，相繼發生倒閉情事。

中國地產公司相當於台灣的建設公司或土地開發公司，其營運模式類似「貿易公司」：找營造商（工廠）來蓋房子，再找消費者來購屋。建設公司是整個建築流程的中樞者：向消費者收取資金，再將資金支付給營造商。在景氣平穩時期，現金流量（Cash Flow）收付得當，公司就可正常運作，獲利頗豐。

但環境劇烈改變，經營者沒有及時修正現金流出與流入的時間點，發生資金週轉不靈。加上銀行配合政府政策，緊縮地產公司的資金，地產公司借不到錢，無法支付營造商工程款。而消費者因景氣不佳不敢買房，地產公司收不到錢，營運自然發生困難。