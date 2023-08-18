TNL+ 2023/08/18,
歐洲

不來梅奇案：21年不知身分的無名女屍

不來梅奇案：21年不知身分的無名女屍
Photo Credit: Polizei Bremen

我們想讓你知道的是

廿年過去，警方一直毫無頭緒死者是何人。最近弗萊堡大學的一位人類學家用電腦構圖，重塑她可能的容貌。警方以此圖重新調查，並呼籲線索。

二十年前不來梅韋沙球場（Weserstadion）旁邊韋沙河（Weser）所發現的無名女屍，今天見諸南德各車站告示版。

這宗發生在2002年7月的案件，21年來一直未破案。那年，有人發現一具女屍包裹在地氈裡的袋子裡，密實封好，飄浮在這條全長四百多公里的北德長河，就在足球隊雲達不來梅的主場旁。

解剖判斷她28至32歲，高1.67米，曾經自然生產過一個孩子。死因是頸部被勒過。而這位白人女子身上的珠寶，可在烏克蘭買到，亦可能來自俄羅斯。警方因而判斷女子有可能來自這兩國。

廿年過去，警方一直毫無頭緒死者是何人。最近弗萊堡大學的一位人類學家用電腦構圖，重塑她可能的容貌。警方以此圖重新調查，並呼籲線索。

港人看見女子被謀殺，不會陌生，因為五年前一位潘姓女子在台灣被謀殺和棄屍，後續發生的事，對香港以至中港台局勢都有極深遠影響。

不同的是，兇手是誰人所共知，只是他仍未受法律制裁，可以無罪之身居於香港。今年初，香港亦發生一宗分屍煮湯案，非常駭人聽聞。

這位白人女子究竟死於誰手，到現在都全無線索。這名女子是怎樣從東歐來到德國，在甚麼地方被殺，殺人的是德國人或是外地人，都無從得知。要是疑兇來自烏克蘭或俄羅斯，兩國又會否引渡他去德國受審，會不會如「潘女案」中有當地牧師反對引渡，說無法取得德國簽證，責任全在德方，亦是另一問題。

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